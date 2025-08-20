ETV Bharat / spiritual

आज 20 अगस्त 2025 का पंचांग: बुध प्रदोष व्रत पर करें भोलेनाथ की पूजा, मनोकामना होगी पूरी - AAJ KA PANCHANG 20TH AUG 2025

भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि शुभ कार्यों के लिए उत्तम है. वहीं, इस तिथि पर शुक्र ग्रह का अधिकार है.

WEDNESDAY 20TH AUGUST 2025 PANCHANG
बुधवार 20 अगस्त 2025 का पंचांग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 20, 2025 at 12:03 AM IST

2 Min Read

हैदराबाद: आज 20 अगस्त, 2025 बुधवार, के दिन भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि है. इस तिथि पर शुभ ग्रह शुक्र का अधिकार है. यह दिन दान देने के लिए अच्छा माना जाता है. इस दिन शुभ कार्यों की योजना बनाई जानी चाहिए. आज एकादशी का पारण है. आज बुध प्रदोष व्रत भी है.

20 अगस्त का पंचांग

  • विक्रम संवत : 2081
  • मास : भाद्रपद
  • पक्ष : कृष्ण पक्ष द्वादशी
  • दिन : बुधवार
  • तिथि : कृष्ण पक्ष द्वादशी
  • योग : सिद्धि
  • नक्षत्र : पुनर्वसु
  • करण : तैतिल
  • चंद्र राशि : मिथुन
  • सूर्य राशि : सिंह
  • सूर्योदय : सुबह 06:17 बजे
  • सूर्यास्त : शाम 07:08 बजे
  • चंद्रोदय : देर रात 03.36 बजे (21 अगस्त)
  • चंद्रास्त : शाम 05.10 बजे
  • राहुकाल : 12:42 से 14:19
  • यमगंड : 07:53 से 09:30

दोस्तों से मुलाकात के लिए अच्छा है नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा मिथुन राशि और पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र मिथुन राशि में 20:00 से लेकर कर्क राशि के 3:20 तक फैला हुआ है. इस नक्षत्र की अधिष्ठात्री देवी अदिति और स्वामी ग्रह बृहस्पति हैं. नया वाहन खरीदने या सर्विसिंग कराने के अलावा यात्रा और पूजा के लिए यह नक्षत्र अच्छा है. यह एक अस्थायी, तेज और गतिशील प्रकृति का तारा है. इस नक्षत्र में बागवानी करने, जुलूस में जाने, मित्रों से मिलने का कार्य भी किया जा सकता है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 12:42 से 14:19 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.

