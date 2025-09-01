हैदराबाद: आज 01 सितंबर, 2025 सोमवार, के दिन भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष नवमी तिथि है. माता सरस्वती इस तिथि की शासक हैं. दुश्मनों और प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ योजना बनाने के लिए ये एक अच्छा दिन है, लेकिन किसी भी शुभ समारोह और यात्राओं के लिए ये तिथि अशुभ मानी जाती है. आज ज्येष्ठ गौरी पूजा है. आज रवि योग भी बन रहा है.

1 सितंबर का पंचांग

विक्रम संवत : 2081 मास : भाद्रपद पक्ष : शुक्ल पक्ष नवमी दिन : सोमवार तिथि : शुक्ल पक्ष नवमी योग : विष्कुंभ नक्षत्र : ज्येष्ठा करण : बलव चंद्र राशि : वृश्चिक सूर्य राशि : सिंह सूर्योदय : सुबह 06:21 बजे सूर्यास्त : शाम 06:57 बजे चंद्रोदय : दोपहर 02.07 बजे चंद्रास्त : देर रात 12.11 बजे (2 सितंबर) राहुकाल : 07:56 से 09:30 यमगंड : 11:04 से 12:39

इस नक्षत्र में शुभ कार्य है वर्जित

आज के दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि और ज्येष्ठा नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र वृश्चिक राशि में ही 16:40 से 30:00 डिग्री तक फैला हुआ है. इसके शासक ग्रह बुध और देवता इंद्र हैं. इसे शुभ नक्षत्र नहीं माना जाता है, लेकिन युद्ध संबंधी कार्यों की योजना बनाने, तांत्रिक कार्य करने के साथ किसी विवाद या तर्क की तैयारी के लिए यह नक्षत्र अच्छा है. हालांकि इस नक्षत्र में शुभ काम वर्जित है.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 07:56 से 09:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.