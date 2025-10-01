ETV Bharat / spiritual

1 अक्टूबर 2025 का पंचांग: महानवमी पर रवि योग, करें मां सिद्धिदात्री की पूजा और कन्या पूजन

आश्विन शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर शुभ समारोह और यात्रा से परहेज करें. जानें राहुकाल और शुभ पहर.

WEDNESDAY 1ST OCTOBER 2025 PANCHANG
बुधवार 1 अक्टूबर 2025 का पंचांग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 1, 2025 at 12:02 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: आज 01 अक्टूबर, 2025 बुधवार, के दिन आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष नवमी तिथि है. माता सरस्वती इस तिथि की शासक हैं. दुश्मनों और प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ योजना बनाने के लिए ये एक अच्छा दिन है. किसी भी शुभ समारोह और यात्राओं के लिए ये तिथि अशुभ मानी जाती है. आज महानवमी है और आज रवि योग भी बन रहा है.

1 अक्टूबर का पंचांग

  1. विक्रम संवत : 2081
  2. मास : आश्विन
  3. पक्ष : शुक्ल पक्ष नवमी
  4. दिन : बुधवार
  5. तिथि : शुक्ल पक्ष नवमी
  6. योग : अतिगंड
  7. नक्षत्र : पूर्वाषाढ़ा
  8. करण : बलव
  9. चंद्र राशि : धनु
  10. सूर्य राशि : कन्या
  11. सूर्योदय : सुबह 06:30 बजे
  12. सूर्यास्त : शाम 06:27 बजे
  13. चंद्रोदय : दोपहर 02.28 बजे
  14. चंद्रास्त : देर रात 12.53 बजे (2 अक्टूबर)
  15. राहुकाल : 12:29 से 13:58
  16. यमगंड : 08:00 से 09:30

इस नक्षत्र में करें माता लक्ष्मी की पूजा
आज के दिन चंद्रमा धनु राशि और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र धनु राशि में 13:20 से लेकर 26:40 तक फैला है. इसके शासक ग्रह शुक्र और देवता वरुण हैं. पूर्वाषाढ़ का मतलब होता है, विजय से पूर्व. इस नक्षत्र में किसी भी बड़े काम की तैयारी करना अच्छा रहता है. इस नक्षत्र में माता लक्ष्मी की पूजा करना शुभ रहता है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 12:29 से 13:58 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.

For All Latest Updates

TAGGED:

आज 1 अक्टूबर 2025 का पंचांगबुधवार 1 अक्टूबर 2025 का पंचांगTODAYS 1ST OCTOBER 2025 PANCHANGWEDNESDAY 1ST OCTOBER 2025 PANCHANGAAJ KA PANCHANG 1ST OCT 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गांधी प्रतिमा के साथ तोड़फोड़, लंदन में हुई हिंसक वारदात की भारतीय मिशन ने घोर निंदा की

इजरायल-गाजा युद्ध खत्म करने को पीएम मोदी ने किया ट्रंप के प्लान का स्वागत, जानें क्या कहा

टाटा कैपिटल का IPO 6 अक्टूबर को खुलेगा, मूल्य दायरा 310-326 रुपये प्रति शेयर

गाजा युद्ध समाप्त कराने की ट्रंप की योजना तैयार, इन आठ देशों ने किया समर्थन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.