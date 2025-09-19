ETV Bharat / spiritual

19 सितंबर 2025 का पंचांग: मासिक शिवरात्रि और शुक्र प्रदोष का अद्भुत संयोग, इस योग में करें पूजा

कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि योग और ध्यान के लिए सबसे अच्छी है. जानें कब है राहु काल.

FRIDAY 19TH SEPTEMBER 2025 PANCHANG
शुक्रवार 19 सितंबर 2025 का पंचांग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 19, 2025 at 12:03 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: आज 19 सितंबर, 2025 शुक्रवार, के दिन आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि है. इस तिथि पर नंदी का अधिकार है, जो भगवान शिव के वाहन हैं. पुराने पापों के प्रायश्चित के साथ योग और ध्यान के लिए यह सबसे अच्छा दिन है. आज शुक्र प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि भी है.

19 सितंबर का पंचांग

  1. विक्रम संवत : 2081
  2. मास : आश्विन
  3. पक्ष : कृष्ण पक्ष त्रयोदशी
  4. दिन : शुक्रवार
  5. तिथि : कृष्ण पक्ष त्रयोदशी
  6. योग : सिद्धि
  7. नक्षत्र : अश्लेषा
  8. करण : गर
  9. चंद्र राशि : कर्क
  10. सूर्य राशि : कन्या
  11. सूर्योदय : सुबह 06:27 बजे
  12. सूर्यास्त : शाम 06:39 बजे
  13. चंद्रोदय : तड़के 04.33 बजे (2- सितंबर)
  14. चंद्रास्त : शाम 05.05 बजे
  15. राहुकाल : 11:01 से 12:33
  16. यमगंड : 15:36 से 17:07

इस नक्षत्र में शुभ कार्य से करें परहेज
आज के दिन चंद्रमा कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में रहेंगे. कर्क राशि में अश्लेषा नक्षत्र का विस्तार 16:40 से 30 डिग्री तक है. इसके देवता सर्प और नक्षत्र स्वामी बुध हैं. इस नक्षत्र को अच्छा नक्षत्र नहीं माना जाता है. इस नक्षत्र में किसी भी तरह का शुभ कार्य करने से बचना चाहिए. हालांकि युद्ध में सफलता की तैयारी, तांत्रिक कार्य, कारावास या अलगाव से जुड़े कार्य, विनाश के कार्य और वरिष्ठों के साथ गठबंधन तोड़ने के लिए इस नक्षत्र में कार्य किए जा सकते हैं.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 11:01 से 12:33 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.

For All Latest Updates

TAGGED:

आज 19 सितंबर 2025 का पंचांगशुक्रवार 19 सितंबर 2025 का पंचांगTODAYS 19TH SEPT 2025 PANCHANGFRIDAY 19TH SEPTEMBER 2025 PANCHANGAAJ KA PANCHANG 19TH SEPT 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान में फिर होगा मैच, जानिए क्या इस बार हाथ मिलाएंगे दोनों टीमों के खिलाड़ी?

'लिंग के आधार पर दो मानदंड कैसे हो सकते हैं?' महिला सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति में 'मनमानी' पर SC ने सवाल उठाए

आदि कैलाश यात्रा का दूसरा चरण शुरू, पहले दिन 195 यात्री गुंजी पहुंचे

पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच बड़ा रक्षा समझौता, एक पर हमले को दोनों पर हमला माना जाएगा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.