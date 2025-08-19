ETV Bharat / spiritual

आज 19 अगस्त 2025 का पंचांग: त्रिपुष्कर योग में मनाई जाएगी कृष्ण पक्ष की एकादशी, भगवान विष्णु की करें आराधना - AAJ KA PANCHANG 19TH AUG 2025

भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पूजा और उपवास के लिए अच्छी है. जगत के पालनहार का शासन रहेगा.

TUESDAY 19TH AUGUST 2025 PANCHANG
मंगलवार 19 अगस्त 2025 का पंचांग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 19, 2025 at 12:03 AM IST

1 Min Read

हैदराबाद: आज 19 अगस्त, 2025 मंगलवार, के दिन भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है. इस तिथि पर भगवान विष्णु का अधिकार है. नई ज्वेलरी खरीदने के साथ भगवान विष्णु की आराधना और उपवास करने के लिए यह दिन अच्छा माना जाता है. आज त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है.

19 अगस्त का पंचांग

  1. विक्रम संवत : 2081
  2. मास : भाद्रपद
  3. पक्ष : कृष्ण पक्ष
  4. दिन : मंगलवार
  5. तिथि : कृष्ण पक्ष की एकादशी
  6. योग : वज्र
  7. नक्षत्र : आर्द्रा
  8. करण : बलव
  9. चंद्र राशि : मिथुन
  10. सूर्य राशि : सिंह
  11. सूर्योदय : सुबह 06:17 बजे
  12. सूर्यास्त : शाम 07:09 बजे
  13. चंद्रोदय : देर रात 2.29 बजे (20 अगस्त)
  14. चंद्रास्त : शाम 4.18 बजे
  15. राहुकाल : 15:56 से 17:32
  16. यमगंड : 11:06 से 12:43

इस नक्षत्र में यात्रा और खरीदारी से बचें
आज के दिन चंद्रमा मिथुन राशि और आर्द्रा नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र मिथुन राशि में 6:40 से लेकर 20:00 डिग्री तक विस्तार लिया हुआ है. इसके अधिष्ठाता देवता रुद्र और स्वामी ग्रह राहु हैं. दुश्मनों से लड़ने, विष संबंधी काम करने, आत्माओं का आह्वान करने, किसी कार्य से खुद को अलग करने या खंडहर गिराने के अलावा बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद पाने के लिए यह नक्षत्र अच्छा माना जाता है. हालांकि यात्रा और खरीदारी से इस नक्षत्र में बचना चाहिए.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 15:56 से 17:32 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.

हैदराबाद: आज 19 अगस्त, 2025 मंगलवार, के दिन भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है. इस तिथि पर भगवान विष्णु का अधिकार है. नई ज्वेलरी खरीदने के साथ भगवान विष्णु की आराधना और उपवास करने के लिए यह दिन अच्छा माना जाता है. आज त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है.

19 अगस्त का पंचांग

  1. विक्रम संवत : 2081
  2. मास : भाद्रपद
  3. पक्ष : कृष्ण पक्ष
  4. दिन : मंगलवार
  5. तिथि : कृष्ण पक्ष की एकादशी
  6. योग : वज्र
  7. नक्षत्र : आर्द्रा
  8. करण : बलव
  9. चंद्र राशि : मिथुन
  10. सूर्य राशि : सिंह
  11. सूर्योदय : सुबह 06:17 बजे
  12. सूर्यास्त : शाम 07:09 बजे
  13. चंद्रोदय : देर रात 2.29 बजे (20 अगस्त)
  14. चंद्रास्त : शाम 4.18 बजे
  15. राहुकाल : 15:56 से 17:32
  16. यमगंड : 11:06 से 12:43

इस नक्षत्र में यात्रा और खरीदारी से बचें
आज के दिन चंद्रमा मिथुन राशि और आर्द्रा नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र मिथुन राशि में 6:40 से लेकर 20:00 डिग्री तक विस्तार लिया हुआ है. इसके अधिष्ठाता देवता रुद्र और स्वामी ग्रह राहु हैं. दुश्मनों से लड़ने, विष संबंधी काम करने, आत्माओं का आह्वान करने, किसी कार्य से खुद को अलग करने या खंडहर गिराने के अलावा बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद पाने के लिए यह नक्षत्र अच्छा माना जाता है. हालांकि यात्रा और खरीदारी से इस नक्षत्र में बचना चाहिए.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 15:56 से 17:32 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.

For All Latest Updates

TAGGED:

आज 19 अगस्त 2025 का पंचांगमंगलवार 19 अगस्त 2025 का पंचांगTODAYS 19TH AUGUST 2025 PANCHANGTUESDAY 19TH AUGUST 2025 PANCHANGAAJ KA PANCHANG 19TH AUG 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

'वोट चोरी' के मुद्दे को नहीं छोड़ेगी कांग्रेस, पार्टी EC को दिखाएगी 'पंजे का दम'

नीरज चोपड़ा का जलवा, बिना खेले डायमंड लीग फाइनल के लिए किया क्वालीफाई

सेंसेक्स 1000 अंक से ऊपर उछला, निफ्टी ने भरा फर्राटा

'सिंगर्स को मिलती है 101 रु फीस', 'बेबी डॉल' सिंगर ने बताया म्यूजिक इंडस्ट्री का काला सच, बोलीं- पेंशन प्लान...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.