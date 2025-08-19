हैदराबाद: आज 19 अगस्त, 2025 मंगलवार, के दिन भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है. इस तिथि पर भगवान विष्णु का अधिकार है. नई ज्वेलरी खरीदने के साथ भगवान विष्णु की आराधना और उपवास करने के लिए यह दिन अच्छा माना जाता है. आज त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है.
19 अगस्त का पंचांग
- विक्रम संवत : 2081
- मास : भाद्रपद
- पक्ष : कृष्ण पक्ष
- दिन : मंगलवार
- तिथि : कृष्ण पक्ष की एकादशी
- योग : वज्र
- नक्षत्र : आर्द्रा
- करण : बलव
- चंद्र राशि : मिथुन
- सूर्य राशि : सिंह
- सूर्योदय : सुबह 06:17 बजे
- सूर्यास्त : शाम 07:09 बजे
- चंद्रोदय : देर रात 2.29 बजे (20 अगस्त)
- चंद्रास्त : शाम 4.18 बजे
- राहुकाल : 15:56 से 17:32
- यमगंड : 11:06 से 12:43
इस नक्षत्र में यात्रा और खरीदारी से बचें
आज के दिन चंद्रमा मिथुन राशि और आर्द्रा नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र मिथुन राशि में 6:40 से लेकर 20:00 डिग्री तक विस्तार लिया हुआ है. इसके अधिष्ठाता देवता रुद्र और स्वामी ग्रह राहु हैं. दुश्मनों से लड़ने, विष संबंधी काम करने, आत्माओं का आह्वान करने, किसी कार्य से खुद को अलग करने या खंडहर गिराने के अलावा बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद पाने के लिए यह नक्षत्र अच्छा माना जाता है. हालांकि यात्रा और खरीदारी से इस नक्षत्र में बचना चाहिए.
आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 15:56 से 17:32 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.