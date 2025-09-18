ETV Bharat / spiritual

18 सितंबर 2025 का पंचांग: गुरु पुष्य योग के साथ बन रहा है अमृत सिद्धि योग

हैदराबाद: आज 18 सितंबर, 2025 गुरुवार, के दिन आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि है. इस तिथि पर शुभ ग्रह शुक्र का अधिकार है. यह दिन दान देने के लिए अच्छा माना जाता है. इस दिन शुभ कार्यों की योजना बनाई जानी चाहिए. आज गुरु पुष्य योग के साथ ही सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है.

विक्रम संवत : 2081

मास : आश्विन

पक्ष : कृष्ण पक्ष द्वादशी

दिन : गुरुवार

तिथि : कृष्ण पक्ष द्वादशी

योग : शिव

नक्षत्र : पुष्य

करण : कौलव

चंद्र राशि : कर्क

सूर्य राशि : कन्या

सूर्योदय : सुबह 06:26 बजे

सूर्यास्त : शाम 06:40 बजे

चंद्रोदय : देर रात 03.34 बजे (19 सितंबर)

चंद्रास्त : शाम 04.32 बजे

राहुकाल : 14:05 से 15:37

यमगंड : 06:26 से 07:58

आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए अच्छा है नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा कर्क राशि और पुष्य नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र कर्क राशि में 3:20 से 16:40 तक विस्तार लिया हुआ है. इसके देवता बृहस्पति और नक्षत्र के स्वामी ग्रह शनि हैं. किसी भी शुभ कार्य के लिए इसे सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र माना जाता है. खेलकूद, विलासिता की वस्तुओं का आनंद लेने, उद्योग शुरू करने, कुशल श्रम, चिकित्सा उपचार, शिक्षा शुरू करने, यात्रा शुरू करने, दोस्तों को मिलने, कुछ सामान खरीदने और बेचने, आध्यात्मिक गतिविधियों के साथ, सजावट, ललित कलाओं को सीखने के लिए यह एक अच्छा नक्षत्र है.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 14:05 से 15:37 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.