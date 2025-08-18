हैदराबाद: आज 18 अगस्त, 2025 सोमवार, के दिन भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष दशमी तिथि है. इस दिन पर देवगुरु बृहस्पति और धर्म के देवता का अधिकार है. किसी भी तरह के शुभ काम करने, बड़े लोगों से मीटिंग करने के लिए यह दिन अच्छा माना जाता है. आज सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है.

18 अगस्त का पंचांग

विक्रम संवत : 2081

मास : भाद्रपद

पक्ष : कृष्ण पक्ष दशमी

दिन : सोमवार

तिथि : कृष्ण पक्ष दशमी

योग : हर्शन

नक्षत्र : मृगशीर्ष

करण : वणिज

चंद्र राशि : वृषभ

सूर्य राशि : सिंह

सूर्योदय : सुबह 06:16 बजे

सूर्यास्त : शाम 07:09 बजे

चंद्रोदय : देर रात 01.24 बजे (19 अगस्त)

चंद्रास्त :दोपहर 03.18 बजे

राहुकाल : 07:53 से 09:30

यमगंड : 11:06 से 12:43

नई आर्ट सीखने के लिए उपयुक्त है नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा वृषभ राशि और मृगशीर्ष नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र वृषभ राशि में 23:20 के बाद से मिथुन राशि में 6:40 तक रहता है. इसके देवता चंद्रमा और शासक ग्रह मंगल हैं. विवाह आदि कार्य करने, दीक्षा ग्रहण करने, यात्रा, भवन निर्माण के लिए शुभ नक्षत्र है. इस नक्षत्र का स्वभाव कोमल होता है. यह नक्षत्र ललित कलाओं के लिए अच्छा है. कुछ नई आर्ट सीखने, दोस्ती करने, प्रेम अभिव्यक्ति, नए परिधान पहनने के साथ शुभ समारोह, उत्सव, कृषि के सौदे करने के लिए यह नक्षत्र अच्छा होता है.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 07:53 से 09:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.