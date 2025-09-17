ETV Bharat / spiritual

17 सितंबर 2025 का पंचांग: कन्या संक्रांति और विश्वकर्मा पूजा का संयोग, जगत के पालनहार का अधिकार

आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि भगवान विष्णु की आराधना और उपवास के लिए अच्छी है. विस्तार से पढ़ें.

Wednesday 17th Sept 2025 Panchang
बुधवार 17 सितंबर 2025 का पंचांग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 17, 2025

हैदराबाद: आज 17 सितंबर, 2025 बुधवार, के दिन आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है. इस तिथि पर भगवान विष्णु का अधिकार है. नई ज्वेलरी खरीदने के साथ भगवान विष्णु की आराधना और उपवास करने के लिए यह दिन अच्छा माना जाता है. आज विश्वकर्मा पूजा है. आज कन्या संक्रांति भी हो रही है.

17 सितंबर का पंचांग

  1. विक्रम संवत : 2081
  2. मास : आश्विन
  3. पक्ष : कृष्ण पक्ष की एकादशी
  4. दिन : बुधवार
  5. तिथि : कृष्ण पक्ष की एकादशी
  6. योग : परिध
  7. नक्षत्र : पुनर्वसु
  8. करण : बव
  9. चंद्र राशि : कर्क
  10. सूर्य राशि : कन्या
  11. सूर्योदय : सुबह 06:26 बजे
  12. सूर्यास्त : शाम 06:41 बजे
  13. चंद्रोदय : रात 02.32 बजे (18 सितंबर)
  14. चंद्रास्त : दोपहर 03.53 बजे
  15. राहुकाल : 12:34 से 14:05
  16. यमगंड : 07:58 से 09:30

नया वाहन खरीदने के लिए अच्छा है नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा कर्क राशि और पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र मिथुन राशि में 20:00 से लेकर कर्क राशि के 3:20 तक फैला हुआ है. इसकी अधिष्ठात्री देवी अदिति हैं और इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह बृहस्पति हैं. नया वाहन खरीदने या सर्विसिंग कराने के अलावा यात्रा और पूजा के लिए यह नक्षत्र अच्छा है. यह एक अस्थायी, तेज और गतिशील प्रकृति का तारा है. इस नक्षत्र में बागवानी करने, जुलूस में जाने, मित्रों से मिलने का कार्य भी किया जा सकता है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 12:34 से 14:05 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.

