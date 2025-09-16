ETV Bharat / spiritual

16 सितंबर 2025 का पंचांग: आज की तिथि पर देवगुरु बृहस्पति का अधिकार, शुभ कार्य के लिए दिन अच्छा

आश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि बड़े लोगों के साथ मीटिंग के लिए अच्छी है. विस्तार से पढ़ें.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 16, 2025 at 12:02 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: आज 16 सितंबर, 2025 मंगलवार, के दिन आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष दशमी तिथि है. इस दिन पर देवगुरु बृहस्पति और धर्म के देवता का अधिकार है. किसी भी तरह के शुभ काम करने, बड़े लोगों से मीटिंग करने के लिए यह दिन अच्छा माना जाता है.

  • 16 सितंबर का पंचांग
  • विक्रम संवत : 2081
  • मास : आश्विन
  • पक्ष : कृष्ण पक्ष दशमी
  • दिन : मंगलवार
  • तिथि : कृष्ण पक्ष दशमी
  • योग : वरियान
  • नक्षत्र : आर्द्रा
  • करण : वणिज
  • चंद्र राशि : मिथुन
  • सूर्य राशि : सिंह
  • सूर्योदय : सुबह 06:26 बजे
  • सूर्यास्त : शाम 06:42 बजे
  • चंद्रोदय : देर रात 01.27 बजे (17 सितंबर)
  • चंद्रास्त : दोपहर 03.07 बजे
  • राहुकाल : 15:38 से 17:10
  • यमगंड : 11:02 से 12:34

इस नक्षत्र में यात्रा और खरीदारी से बचें
आज के दिन चंद्रमा मिथुन राशि और आर्द्रा नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र मिथुन राशि में 6:40 से लेकर 20:00 डिग्री तक विस्तार लिया हुआ है. इसके अधिष्ठाता देवता रुद्र हैं और इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह राहु हैं. दुश्मनों से लड़ने, विष संबंधी काम करने, आत्माओं का आह्वान करने, किसी कार्य से खुद को अलग करने या खंडहर गिराने के अलावा बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद पाने के लिए यह नक्षत्र अच्छा माना जाता है. हालांकि यात्रा और खरीदारी से इस नक्षत्र में बचना चाहिए.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 15:38 से 17:10 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.

For All Latest Updates

TAGGED:

आज 16 सितंबर 2025 का पंचांगमंगलवार 16 सितंबर 2025 का पंचांगTODAYS 16TH SEPTEMBER 2025 PANCHANGTUESDAY 16TH SEPT 2025 PANHANGAAJ KA PANCHANG 16TH SEPT 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कतर के पीएम की दुनिया से गुहार, इजराइल को दंडित करें, डबल स्टैंडर्ड छोड़ें

टीम इंडिया को पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाने पर मिलेगी सजा? जानिए क्या कहते हैं क्रिकेट के नियम?

शेयर बाजार में सपाट शुरुआत, निफ्टी 25,118 और सेंसेक्स 81,925 पर खुले

ट्रंप ने विदेशी कंपनियों से अमेरिका में निवेश और अमेरिकी श्रमिकों को ट्रेनिंग देने का आग्रह किया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.