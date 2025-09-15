15 सितंबर 2025 का पंचांग: विरोधियों पर विजय प्राप्त करने की बनाएं योजना, होंगे सफल
आश्विन कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि पर यम देवता और मां दुर्गा का शासन होता है. विस्तार से पढ़ें.
Published : September 15, 2025 at 12:03 AM IST
हैदराबाद: आज 15 सितंबर, 2025 सोमवार, के दिन आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष नवमी तिथि है, इस तिथि पर मृत्यु के देवता यम और माता दुर्गा का शासन है. इस दिन किसी भी तरह के शुभ काम करना ही नहीं चाहिए. हालांकि विरोधियों पर विजय प्राप्त करने के लिए नई योजनाएं इस दिन बनाई जा सकती है.
15 सितंबर का पंचांग
- विक्रम संवत : 2081
- मास : आश्विन
- पक्ष : कृष्ण पक्ष नवमी
- दिन : सोमवार
- तिथि : कृष्ण पक्ष नवमी
- योग : व्यतिपात
- नक्षत्र : मृगशीर्ष
- करण : तैतिल
- चंद्र राशि : मिथुन
- सूर्य राशि : सिंह
- सूर्योदय : सुबह 06:25 बजे
- सूर्यास्त : शाम 06:43 बजे
- चंद्रोदय : देर रात 12.22 बजे (16 सितंबर)
- चंद्रास्त : दोपहर 02.13 बजे
- राहुकाल : 07:58 से 09:30
- यमगंड : 11:02 से 12:34
भवन निर्माण के लिए शुभ है नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा मिथुन राशि और मृगशीर्ष नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र वृषभ राशि में 23:20 के बाद से मिथुन राशि में 6:40 तक रहता है. इसके देवता चंद्रमा और शासक ग्रह मंगल हैं. विवाह आदि कार्य करने, दीक्षा ग्रहण करने, यात्रा, भवन निर्माण के लिए शुभ नक्षत्र है. इस नक्षत्र का स्वभाव कोमल होता है. यह नक्षत्र ललित कलाओं के लिए अच्छा है. कुछ नया आर्ट सीखने, दोस्ती करने, प्रेम अभिव्यक्ति, नए परिधान पहनने के साथ शुभ समारोह, उत्सव, कृषि के सौदे करने के लिए यह नक्षत्र अच्छा होता है.
आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 07:58 से 09:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.