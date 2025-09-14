ETV Bharat / spiritual

14 सितंबर 2025 का पंचांग: आज है जीवित्पुत्रिका, रोहिणी और मासिक कृष्ण जन्माष्टमी व्रत, पूजा से होगा लाभ

हैदराबाद: आज 14 सितंबर, 2025 रविवार, के दिन आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि है. इस तिथि पर भगवान शिव के एक स्वरूप काल भैरव का अधिकार है, जिन्हें समय का देवता भी कहा जाता है. यह तिथि किसी भी तरह के शुभ कार्यों, नई बातचीत और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अच्छी नहीं है. आज जीवित्पुत्रिका व्रत है. आज के दिन रोहिणी व्रत और मासिक कृष्ण जन्माष्टमी भी है.

विक्रम संवत : 2081

मास : आश्विन

पक्ष : कृष्ण पक्ष अष्टमी

दिन : रविवार

तिथि : कृष्ण पक्ष अष्टमी

योग : वज्र

नक्षत्र : रोहिणी

करण : बलव

चंद्र राशि : वृषभ

सूर्य राशि : सिंह

सूर्योदय : 06:25 बजे

सूर्यास्त : 06:44 बजे

चंद्रोदय : रात 11.18 बजे

चंद्रास्त : दोपहर 01.11 बजे

राहुकाल : 17:12 से 18:44

यमगंड : 12:35 से 14:07

स्थायी काम की इच्छा वाले कार्य के लिए शुभ है नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा वृषभ राशि और रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे. रोहिणी को शुभ नक्षत्र माना जाता है. इस नक्षत्र का विस्तार वृषभ राशि में 10 से लेकर 23:20 डिग्री तक होता है. यह एक स्थिर प्रकृति का नक्षत्र है. इसके देवता ब्रह्मा और शासक ग्रह चंद्रमा हैं. कुआं खोदने, नींव या शहर बनाने, प्रायश्चित कर्मकांड, पौधरोपण, राज्याभिषेक, भूमि खरीदने, मेधावी कर्म करने, बीज बोने, देवताओं की स्थापना, मंदिर के निर्माण, स्थायी काम की इच्छा रखने वाली किसी भी कार्य के लिए यह नक्षत्र शुभ माना जाता है.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 17:12 से 18:44 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.