हैदराबाद: आज 14 अगस्त, 2025 गुरुवार, के दिन भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि है. इस तिथि पर मंगल का शासन है. चिकित्सा संबंधी कार्य करने या नई दवा शुरू करने के अलावा रियल एस्टेट से जुड़े काम के लिए यह तिथि अच्छी मानी जाती है. आज सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है.

14 अगस्त का पंचांग

विक्रम संवत : 2081

मास : भाद्रपद

पक्ष : कृष्ण पक्ष षष्ठी

दिन : गुरुवार

तिथि : कृष्ण पक्ष षष्ठी

योग : शूल

नक्षत्र : रेवती

करण : गर

चंद्र राशि : मीन

सूर्य राशि : कर्क

सूर्योदय : सुबह 06:15 बजे

सूर्यास्त : शाम 07:12 बजे

चंद्रोदय : रात 10.07 बजे

चंद्रास्त : पूर्वाह्न 10.47 बजे

राहुकाल : 14:21 से 15:58

यमगंड : 06:15 से 07:52

व्यापार की योजना बनाने के लिए अनुकूल है नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा मीन राशि और रेवती नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र मीन राशि में 16:40 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक फैला हुआ है. इसके शासक ग्रह बुध और देवता पूषा हैं. यह कोमल और सौम्य स्वभाव का नक्षत्र है. यह नक्षत्र आध्यात्मिक उन्नति के काम के साथ व्यापार की योजना बनाने के लिए उपयुक्त है.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 14:21 से 15:58 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.