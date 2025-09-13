ETV Bharat / spiritual

13 सितंबर 2025 का पंचांग: आज एक साथ बन रहे त्रि पुष्कर, सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग, शुभकाल में करें पूजा

हैदराबाद: आज 13 सितंबर, 2025 शनिवार, के दिन आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि है. इस तिथि पर मंगल का शासन है. चिकित्सा संबंधी कार्य करने या नई दवा शुरू करने के अलावा रियल एस्टेट से जुड़े काम के लिए यह तिथि अच्छी मानी जाती है. आज त्रि पुष्कर योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग के साथ रवि योग भी बन रहा है.

विक्रम संवत : 2081 मास : आश्विन पक्ष : कृष्ण पक्ष षष्ठी दिन : शनिवार तिथि : कृष्ण पक्ष षष्ठी योग : हर्शन नक्षत्र : कृतिका करण : वणिज चंद्र राशि : वृषभ सूर्य राशि : सिंह सूर्योदय : सुबह 06:25 बजे सूर्यास्त : शाम 06:45 बजे चंद्रोदय : सुबह 10.20 बजे चंद्रास्त : दोपहर 12.03 बजे राहुकाल : 09:30 से 11:02 यमगंड : 14:07 से 15:40

इस नक्षत्र में नई शुरुआत से करें परहेज

आज के दिन चंद्रमा वृषभ राशि और कृतिका नक्षत्र में रहेंगे. मेष राशि में 26 डिग्री से लेकर वृषभ राशि में दस डिग्री तक कृतिका नक्षत्र का विस्तार है. इसके देवता अग्नि हैं और इस नक्षत्र पर सूर्य ग्रह का शासन चलता है. यह मिश्रित गुणों वाला नक्षत्र है. किसी भी तरह के प्रतिस्पर्धात्मक कार्यों के साथ, धातुओं से जुड़ा काम करने के लिए यह नक्षत्र अच्छा है. हालांकि किसी भी तरह की नई शुरुआत के लिए इस नक्षत्र को अच्छा नहीं माना जाता है.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 09:30 से 11:02 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.