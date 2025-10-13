ETV Bharat / spiritual

13 अक्टूबर 2025 का पंचांग: आज अहोई अष्टमी पर पाएं बाधाओं पर काबू, तिथि पर इंद्र का शासन

कार्तिक कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि पर भूलकर भी ना करें किसी भी तरह के शुभ कार्य. जानें विस्तार से.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 13, 2025 at 12:05 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: आज 13 अक्टूबर, 2025 सोमवार, के दिन कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि है. इस तिथि पर बड़े ऋषियों के साथ भगवान इंद्र का शासन है. हालांकि, किसी भी तरह के शुभ कार्यों को इस दिन टालना चाहिए. जीवन में आ रही बाधाओं पर काबू पाने की योजना बनाने के लिए यह दिन अच्छा है. आज अहोई अष्टमी है. इसे कालाष्टमी भी कहा जाता है.

13 अक्टूबर का पंचांग

  1. विक्रम संवत : 2081
  2. मास : कार्तिक
  3. पक्ष : कृष्ण पक्ष सप्तमी
  4. दिन : सोमवार
  5. तिथि : कृष्ण पक्ष सप्तमी
  6. योग : परिध
  7. नक्षत्र : आर्द्रा
  8. करण : बव
  9. चंद्र राशि : मिथुन
  10. सूर्य राशि : कन्या
  11. सूर्योदय : सुबह 06:35 बजे
  12. सूर्यास्त : शाम 06:16 बजे
  13. चंद्रोदय : रात 11.20 बजे
  14. चंद्रास्त : दोपहर 04.04 बजे
  15. राहुकाल : 08:02 से 09:30
  16. यमगंड : 10:58 से 12:25

इस नक्षत्र में यात्रा और खरीदारी से बचें
आज के दिन चंद्रमा मिथुन राशि और आर्द्रा नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र मिथुन राशि में 6:40 से लेकर 20:00 डिग्री तक विस्तार लिया हुआ है. इसके अधिष्ठाता देवता रुद्र हैं और इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह राहु है. दुश्मनों से लड़ने, विष संबंधी काम करने, आत्माओं का आह्वान करने, किसी कार्य से खुद को अलग करने या खंडहर गिराने के अलावा बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद पाने के लिए यह नक्षत्र अच्छा माना जाता है. हालांकि यात्रा और खरीदारी से इस नक्षत्र में बचना चाहिए.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 08:02 से 09:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.

For All Latest Updates

TAGGED:

आज 13 अक्टूबर 2025 का पंचांगसोमवार 13 अक्टूबर 2025 का पंचांगTODAY 13TH OCTOBER 2025 KA PANCHANGMONDAY 13TH OCTOBER 2025 PANCHANGAAJ 13TH OCTOBER 2025 KA PANCHANG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पाकिस्तान- अफगानिस्तान बॉर्डर पर गोलीबारी, तालिबान ने कई चौकियों पर किया कब्जा

महिला विश्व कप 2025: आज भारत का ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला, जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड के साथ पिच रिपोर्ट

फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 विनर्स लिस्ट: 'लापता लेडीज' और 'किल' ने गाड़ा झंडा, अभिषेक बच्चन, आलिया भट्ट को मिला बड़ा सम्मान

BMW ने नौ महीनों में की ताबड़तोड़ बिक्री, साल 2025 में अब तक बेच डालीं 11,978 कारें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.