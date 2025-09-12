ETV Bharat / spiritual

12 सितंबर 2025 का पंचांग: आज भरणी नक्षत्र में किसी को ना दें उधार, वरना...

हैदराबाद: आज 12 सितंबर, 2025 शुक्रवार, के दिन आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि है. नागों के देवता का इस तिथि पर शासन है. आध्यात्मिक प्रगति के कार्य और तीर्थयात्रा के लिए इस तिथि को अच्छा माना जाता है. आज मासिक कार्तिगई है.

विक्रम संवत : 2081

मास : आश्विन

पक्ष : कृष्ण पक्ष पंचमी

दिन : शुक्रवार

तिथि : कृष्ण पक्ष पंचमी

योग : व्याघात

नक्षत्र : भरणी

करण : तैतिल

चंद्र राशि : मेष

सूर्य राशि : सिंह

सूर्योदय : सुबह 06:24 बजे

सूर्यास्त : शाम 06:46 बजे

चंद्रोदय : रात 09.29 बजे

चंद्रास्त : सुबह 10.53 बजे

राहुकाल : 11:03 से 12:35

यमगंड : 15:41 से 17:13

शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं है नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा मेष राशि और भरणी नक्षत्र में रहेंगे. मेष राशि में 13:20 से 26:40 तक इसका विस्तार होता है. इस नक्षत्र के देवता यम हैं और शुक्र इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह हैं. ये नक्षत्र उग्र और क्रूर स्वभाव का होता है. माना जाता है कि इस नक्षत्र में क्रूर कार्य, कुआं खोदना, कृषि संबंधी काम, दवाई बनाने, आग से कोई वस्तु बनाने आदि के कार्य करना उपयुक्त माना जाता है. इस नक्षत्र में किसी को भी पैसा उधार नहीं देना चाहिए. हथियार संबंधी काम, पेड़ काटने या प्रतियोगिता में आगे बढ़ने के लिए इस नक्षत्र में कार्य करना अच्छा रहता है. शुभ कार्यों के लिए यह नक्षत्र अनुकूल नहीं है.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 11:03 से 12:35 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.