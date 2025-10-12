ETV Bharat / spiritual

12 अक्टूबर 2025 का पंचांग: रविवार को भद्रा और रवि योग, जाने राहुकाल और शुभ पहर

हैदराबाद: आज 12 अक्टूबर, 2025 रविवार, के दिन कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि है. इस तिथि पर मंगल का शासन है. चिकित्सा संबंधी कार्य करने या नई दवा शुरू करने के अलावा रियल एस्टेट से जुड़े काम के लिए यह तिथि अच्छी मानी जाती है. आज भद्रा है और रवि योग भी बन रहा है.

विक्रम संवत : 2081

मास : कार्तिक

पक्ष : कृष्ण पक्ष षष्ठी

दिन : रविवार

तिथि : कृष्ण पक्ष षष्ठी

योग : वरियान

नक्षत्र : मृगशीर्ष

करण : वणिज

चंद्र राशि : मिथुन

सूर्य राशि : कन्या

सूर्योदय : सुबह 06:34 बजे

सूर्यास्त : शाम 06:17 बजे

चंद्रोदय : रात 10.14 बजे

चंद्रास्त : दोपहर 12.06 बजे

राहुकाल : 16:49 से 18:17

यमगंड : 12:25 से 13:53

शुभ समारोह के लिए अच्छा है नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा मिथुन राशि और मृगशीर्ष नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र वृषभ राशि में 23:20 के बाद से मिथुन राशि में 6:40 तक रहता है. इसके देवता चंद्रमा और शासक ग्रह मंगल हैं. विवाह आदि कार्य करने, दीक्षा ग्रहण करने, यात्रा, भवन निर्माण के लिए शुभ नक्षत्र है. इस नक्षत्र का स्वभाव कोमल होता है. यह नक्षत्र ललित कलाओं के लिए अच्छा है. कुछ नया आर्ट सीखने, दोस्ती करने, प्रेम की अभिव्यक्ति, नए परिधान पहनने के साथ शुभ समारोह, उत्सव, कृषि के सौदे करने के लिए यह नक्षत्र अच्छा होता है.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 16:49 से 18:17 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.