हैदराबाद: आज 12 अगस्त, 2025 मंगलवार, के दिन भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि है. इस तिथि के देवता अग्नि हैं. यह तिथि नए निर्माण करने के साथ-साथ किसी भी तरह की कलात्मक गतिविधियों के लिए अच्छी मानी जाती है. आज कजरी तीज है. आज सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है.

12 अगस्त का पंचांग

विक्रम संवत : 2081

मास : भाद्रपद

पक्ष : कृष्ण पक्ष तृतीया

दिन : मंगलवार

तिथि : कृष्ण पक्ष तृतीया

योग : सुकर्म

नक्षत्र : पूर्वभाद्रपदा

करण : विष्टि

चंद्र राशि : कुंभ

सूर्य राशि : कर्क

सूर्योदय : 06:14 बजे

सूर्यास्त : 07:14 बजे

चंद्रोदय : रात 08.59 बजे

चंद्रास्त : पूर्वाह्न 08.38 बजे

राहुकाल : 15:59 से 17:36

यमगंड : 11:06 से 12:44

शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं है नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा कुंभ राशि और पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र में रहेंगे. इस नक्षत्र का विस्तार कुंभ राशि में 20 डिग्री से लेकर 3:20 डिग्री मीन राशि तक है. इसके देवता रुद्र और नक्षत्र स्वामी बृहस्पति हैं. लड़ाई, छल और संघर्ष या शत्रुओं के विनाश की योजना बनाने, कीटनाशक छिड़कने, आगजनी, कचरा जलाने, विनाश के कार्य या क्रूरता के कार्यों के लिए ये उपयुक्त नक्षत्र है. शुभ कार्यों के लिए ये नक्षत्र अनुकूल नहीं है.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 15:59 से 17:36 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.