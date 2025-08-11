Essay Contest 2025

ETV Bharat / spiritual

आज 11 अगस्त 2025 का पंचांग: सप्ताह के पहले दिन क्या है ग्रह-नक्षत्रों की चाल, जानिए तिथि पर किस देवता का है शासन - AAJ KA PANCHANG 11TH AUG 2025

भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि तीर्थयात्रा के लिए अच्छी है. विस्तार से जानें कब है राहुकाल और शुभ पहर.

MONDAY 11TH AUGUST 2025 PANCHANG
11 अगस्त 2025 का पंचांग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 11, 2025 at 12:03 AM IST

1 Min Read

हैदराबाद: आज सप्ताह के पहले दिन यानि 11 अगस्त, 2025 सोमवार को भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि है. इस तिथि के देवता वायु हैं, जो धरती पर मौजूद हवा के देवता हैं. यह तिथि नए भवन निर्माण के साथ तीर्थयात्रा करने के लिए अच्छी मानी जाती है.

11 अगस्त का पंचांग

  1. विक्रम संवत : 2081
  2. मास : भाद्रपद
  3. पक्ष : कृष्ण पक्ष द्वितीया
  4. दिन : सोमवार
  5. तिथि : कृष्ण पक्ष द्वितीया
  6. योग : अतिगंड
  7. नक्षत्र : शतभिषा
  8. करण : गर
  9. चंद्र राशि : कुंभ
  10. सूर्य राशि : कर्क
  11. सूर्योदय : सुबह 06:14 बजे
  12. सूर्यास्त : शाम 07:15 बजे
  13. चंद्रोदय : रात 08.28 बजे
  14. चंद्रास्त : सुबह 07.35 बजे
  15. राहुकाल : 07:51 से 09:29
  16. यमगंड : 11:06 से 12:44

यात्रा के लिए श्रेष्ठ है नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र कुंभ राशि में 6:40 से 20:00 तक फैला है. इसके देवता वरुण और नक्षत्र स्वामी राहु हैं. इसे शुभ नक्षत्र नहीं माना जाता है. हालांकि यात्रा करने, आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने और मित्रों से मिलने के लिए यह नक्षत्र श्रेष्ठ है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 07:51 से 09:29 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.

हैदराबाद: आज सप्ताह के पहले दिन यानि 11 अगस्त, 2025 सोमवार को भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि है. इस तिथि के देवता वायु हैं, जो धरती पर मौजूद हवा के देवता हैं. यह तिथि नए भवन निर्माण के साथ तीर्थयात्रा करने के लिए अच्छी मानी जाती है.

11 अगस्त का पंचांग

  1. विक्रम संवत : 2081
  2. मास : भाद्रपद
  3. पक्ष : कृष्ण पक्ष द्वितीया
  4. दिन : सोमवार
  5. तिथि : कृष्ण पक्ष द्वितीया
  6. योग : अतिगंड
  7. नक्षत्र : शतभिषा
  8. करण : गर
  9. चंद्र राशि : कुंभ
  10. सूर्य राशि : कर्क
  11. सूर्योदय : सुबह 06:14 बजे
  12. सूर्यास्त : शाम 07:15 बजे
  13. चंद्रोदय : रात 08.28 बजे
  14. चंद्रास्त : सुबह 07.35 बजे
  15. राहुकाल : 07:51 से 09:29
  16. यमगंड : 11:06 से 12:44

यात्रा के लिए श्रेष्ठ है नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र कुंभ राशि में 6:40 से 20:00 तक फैला है. इसके देवता वरुण और नक्षत्र स्वामी राहु हैं. इसे शुभ नक्षत्र नहीं माना जाता है. हालांकि यात्रा करने, आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने और मित्रों से मिलने के लिए यह नक्षत्र श्रेष्ठ है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 07:51 से 09:29 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.

For All Latest Updates

TAGGED:

आज 11 अगस्त 2025 का पंचांगसोमवार 11 अगस्त 2025 का पंचांगTODAYS 11TH AUGUST 2025 PANCHANGMONDAY 11TH AUGUST 2025 PANCHANGAAJ KA PANCHANG 11TH AUG 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

आपदा से हर्षिल आर्मी कैंप को पहुंचा खासा नुकसान, ग्राउंड जीरो पर पहुंची ईटीवी भारत की टीम

भारतीय उड़ानों के लिए हवाई क्षेत्र बंद करने से पाकिस्तान को 1240 करोड़ रुपये का हुआ नुकसान

जिस क्रिकेटर संग थी डेटिंग की अफवाह, उसी को बांध दी राखी, क्या आपने देखा आशा भोसले की पोती का नया वीडियो

छह साल में 200% महंगा हुआ गोल्ड, एक हफ्ते में भी बड़ा उछाल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.