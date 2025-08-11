हैदराबाद: आज सप्ताह के पहले दिन यानि 11 अगस्त, 2025 सोमवार को भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि है. इस तिथि के देवता वायु हैं, जो धरती पर मौजूद हवा के देवता हैं. यह तिथि नए भवन निर्माण के साथ तीर्थयात्रा करने के लिए अच्छी मानी जाती है.
11 अगस्त का पंचांग
- विक्रम संवत : 2081
- मास : भाद्रपद
- पक्ष : कृष्ण पक्ष द्वितीया
- दिन : सोमवार
- तिथि : कृष्ण पक्ष द्वितीया
- योग : अतिगंड
- नक्षत्र : शतभिषा
- करण : गर
- चंद्र राशि : कुंभ
- सूर्य राशि : कर्क
- सूर्योदय : सुबह 06:14 बजे
- सूर्यास्त : शाम 07:15 बजे
- चंद्रोदय : रात 08.28 बजे
- चंद्रास्त : सुबह 07.35 बजे
- राहुकाल : 07:51 से 09:29
- यमगंड : 11:06 से 12:44
यात्रा के लिए श्रेष्ठ है नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र कुंभ राशि में 6:40 से 20:00 तक फैला है. इसके देवता वरुण और नक्षत्र स्वामी राहु हैं. इसे शुभ नक्षत्र नहीं माना जाता है. हालांकि यात्रा करने, आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने और मित्रों से मिलने के लिए यह नक्षत्र श्रेष्ठ है.
आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 07:51 से 09:29 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.