ETV Bharat / spiritual

10 सितंबर 2025 का पंचांग: आज विघ्नहर्ता संकष्टी, नए निर्माण के लिए तिथि अच्छी

हैदराबाद: आज 10 सितंबर, 2025 बुधवार, के दिन आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि है. इस तिथि के देवता अग्नि हैं. यह तिथि नए निर्माण करने के साथ-साथ किसी भी तरह की कलात्मक गतिविधियों के लिए अच्छी मानी जाती है. आज विघ्नहर्ता संकष्टी है.

विक्रम संवत : 2081

मास : आश्विन

पक्ष : कृष्ण पक्ष तृतीया

दिन : बुधवार

तिथि : कृष्ण पक्ष तृतीया

योग : वृद्धि

नक्षत्र : रेवती

करण : विष्टि

चंद्र राशि : मीन

सूर्य राशि : सिंह

सूर्योदय : सुबह 06:24 बजे

सूर्यास्त : शाम 06:48 बजे

चंद्रोदय : रात 08.06 बजे

चंद्रास्त : सुबह 08.35 बजे

राहुकाल : 12:36 से 14:09

यमगंड : 07:57 से 09:30

व्यापार की योजना बनाने के लिए उपयुक्त है नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा मीन राशि और रेवती नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र मीन राशि में 16:40 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक फैला हुआ है. इसके शासक ग्रह बुध और देवता पूषा हैं. यह कोमल और सौम्य स्वभाव का नक्षत्र है. इस नक्षत्र आध्यात्मिक उन्नति के काम के साथ व्यापार की योजना बनाने के लिए उपयुक्त है.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 12:36 से 14:09 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.