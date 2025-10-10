ETV Bharat / spiritual

10 अक्टूबर 2025 का पंचांग: करवा चौथ पर इस समय निकलेगा चांद, शुभ पहर में करें पूजा

कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं है. थोड़ा सावधानी से काम लें.

FRIDAY 9TH OCTOBER 2025 PANCHANG
शुक्रवार 10 अक्टूबर 2025 का पंचांग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 10, 2025 at 12:03 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: आज 10 अक्टूबर, 2025 शुक्रवार, के दिन कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि है. भगवान गणेशजी का इस तिथि पर शासन है. उनकी पूजा से सभी तरह के कष्ट दूर होते हैं. हालांकि किसी भी तरह के शुभ कार्यों के लिए यह तिथि अच्छी नहीं मानी जाती है. आज करवा चौथ और मासिक कार्तिगई भी है.

10 अक्टूबर का पंचांग

  • विक्रम संवत : 2081
  • मास : कार्तिक
  • पक्ष : कृष्ण पक्ष चतुर्थी
  • दिन : शुक्रवार
  • तिथि : कृष्ण पक्ष चतुर्थी
  • योग : सिद्धि
  • नक्षत्र : कृतिका
  • करण : बव
  • चंद्र राशि : वृषभ
  • सूर्य राशि : कन्या
  • सूर्योदय : सुबह 06:34 बजे
  • सूर्यास्त : शाम 06:18 बजे
  • चंद्रोदय : रात 08.13 बजे
  • चंद्रास्त : सुबह 09.48 बजे
  • राहुकाल : 10:58 से 12:26
  • यमगंड : 15:22 से 16:50

आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा वृषभ राशि और कृतिका नक्षत्र में रहेंगे. मेष राशि में 26 डिग्री से लेकर वृषभ राशि में दस डिग्री तक कृतिका नक्षत्र का विस्तार है. इसके देवता अग्नि हैं और इस नक्षत्र पर सूर्य ग्रह का शासन चलता है. यह मिश्रित गुणों वाला नक्षत्र है. किसी भी तरह के प्रतिस्पर्धात्मक कार्यों के साथ, धातुओं से जुड़ा काम करने के लिए यह नक्षत्र अच्छा है. हालांकि किसी भी तरह की नई शुरुआत के लिए इस नक्षत्र को अच्छा नहीं माना जाता है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 10:58 से 12:26 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.

For All Latest Updates

TAGGED:

आज 10 अक्टूबर 2025 का पंचांगशुक्रवार 10 अक्टूबर 2025 का पंचांगTODAY 10TH OCTOBER 2025 PANCHANGFRIDAY 9TH OCTOBER 2025 PANCHANGAAJ 10TH OCT 2025 KA PANCHANG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गाजा में भयावह बचपन: 5 साल से कम उम्र के 54,600 से ज़्यादा बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित

सूर्य का राशि परिवर्तन: धनतेरस पर इन राशियों की जगमगाएगी किस्मत, जोरदार मनेगी दीपावली

महिला विश्व कप 2025: भारत के सामने आज दक्षिण अफ्रीका की चुनौती, क्या बारिश बिगाड़ेगी खेल ?

बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 200 अंक और निफ्टी 63 प्वाइंट चढ़ा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.