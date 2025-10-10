10 अक्टूबर 2025 का पंचांग: करवा चौथ पर इस समय निकलेगा चांद, शुभ पहर में करें पूजा
कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं है. थोड़ा सावधानी से काम लें.
Published : October 10, 2025 at 12:03 AM IST
हैदराबाद: आज 10 अक्टूबर, 2025 शुक्रवार, के दिन कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि है. भगवान गणेशजी का इस तिथि पर शासन है. उनकी पूजा से सभी तरह के कष्ट दूर होते हैं. हालांकि किसी भी तरह के शुभ कार्यों के लिए यह तिथि अच्छी नहीं मानी जाती है. आज करवा चौथ और मासिक कार्तिगई भी है.
10 अक्टूबर का पंचांग
- विक्रम संवत : 2081
- मास : कार्तिक
- पक्ष : कृष्ण पक्ष चतुर्थी
- दिन : शुक्रवार
- तिथि : कृष्ण पक्ष चतुर्थी
- योग : सिद्धि
- नक्षत्र : कृतिका
- करण : बव
- चंद्र राशि : वृषभ
- सूर्य राशि : कन्या
- सूर्योदय : सुबह 06:34 बजे
- सूर्यास्त : शाम 06:18 बजे
- चंद्रोदय : रात 08.13 बजे
- चंद्रास्त : सुबह 09.48 बजे
- राहुकाल : 10:58 से 12:26
- यमगंड : 15:22 से 16:50
आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा वृषभ राशि और कृतिका नक्षत्र में रहेंगे. मेष राशि में 26 डिग्री से लेकर वृषभ राशि में दस डिग्री तक कृतिका नक्षत्र का विस्तार है. इसके देवता अग्नि हैं और इस नक्षत्र पर सूर्य ग्रह का शासन चलता है. यह मिश्रित गुणों वाला नक्षत्र है. किसी भी तरह के प्रतिस्पर्धात्मक कार्यों के साथ, धातुओं से जुड़ा काम करने के लिए यह नक्षत्र अच्छा है. हालांकि किसी भी तरह की नई शुरुआत के लिए इस नक्षत्र को अच्छा नहीं माना जाता है.
आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 10:58 से 12:26 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.