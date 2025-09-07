ETV Bharat / spiritual

चंद्रग्रहण के दौरान भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना बढ़ सकती हैं परेशानियां

हैदराबाद: साल 2025 का दूसरा चंद्रग्रहण आज, 7 सितंबर (रविवार) की रात को लगने जा रहा है. यह पूर्ण चंद्रग्रहण होगा, जिसकी शुरुआत रात 9 बजकर 58 मिनट पर होगी और इसका समापन 8 सितंबर की रात 1 बजकर 26 मिनट पर होगा. खगोलीय दृष्टि से यह एक विशेष दृश्य होगा, क्योंकि इस दौरान चंद्रमा लालिमा लिए हुए नजर आएगा, जिसे आम भाषा में ‘ब्लड मून’ कहा जाता है.

धार्मिक दृष्टिकोण से ग्रहण का महत्व

ज्योतिषाचार्य मनीषा कौशिक के अनुसान हिंदू धर्म में ग्रहण को शुभ नहीं माना जाता. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस समय नकारात्मक शक्तियां अधिक प्रभावी होती हैं, जिसके कारण शुभ कार्यों, पूजा-पाठ और मांगलिक कार्यों पर रोक लगा दी जाती है. यह समय आत्मचिंतन, साधना और संयम का होता है.

क्या न करें चंद्रग्रहण के दौरान?