आज इन राशियों की किस्मत देगी साथ, मिल सकता है कोई गिफ्ट - 7 May rashifal

हैदराबाद : मेष Aries आज 07 मई मंगलवार को मेष राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में है. आज आपका दिन अनुकूलता से भरा रहेगा. सभी कामों में सफलता मिलने से आप प्रसन्नता का अनुभव करेंगे. कार्यक्षेत्र में आपके काम की तारीफ होगी. आर्थिक क्षेत्र में आपका दिन लाभदायक साबित होगा. मित्रों और सगे-संबंधियों के साथ मुलाकात से घरेलू वातावरण आनंद और उल्लास से भरा रहेगा. उत्तम वस्त्र और भोजन मिलेगा. मित्र वर्ग तथा रिश्तेदारों से उपहार मिल सकता है. स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन अच्छा है.

वृषभ

Taurus आज 07 मई मंगलवार को मेष राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में है. आज किसी भी प्रकार के निर्णय लेने से पहले सोच-विचारकर आगे बढ़ें. किसी के साथ गलतफहमी होने की संभावना है. खराब तबीयत के कारण आप उदास हो सकते हैं. परिवार में किसी के विरोध के कारण मतभेद होगा, जिससे आपको ग्लानि होगी. परिश्रम का उचित मुआवजा नहीं मिलने से आप निराशा महसूस करेंगे. आज का दिन खर्चीला होगा. कार्यस्थल पर आपके काम में विलंब हो सकता है.

मिथुन

Gemini आज 07 मई मंगलवार को मेष राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में है. आज अनेक रूप से लाभ होने के कारण आपके उल्लास में दोगुनी वृद्धि होगी. कार्यस्थल पर आप टारगेट पूरा करने में सक्षम होंगे. व्यापार में लाभ प्राप्त हो सकता है. पत्नी एवं बेटे की तरफ से लाभदायी समाचार मिलेंगे. मित्रों से हुई मुलाकात से आनंद मिलेगा. शादी के लिए योग्य जीवनसाथी तलाश रहे युवक-युवतियों को खुशखबरी मिल सकती है. आज उत्तम भोजन का योग है. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा है. हालांकि यात्रा करने के दौरान आपको बेहद सावधानी रखना होगी.

कर्क

Cancer आज 07 मई मंगलवार को मेष राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में है. आज का दिन आपके व्यवसाय के लिए लाभदायी है. आप पर उच्च अधिकारियों की कृपा रहेगी. आपके वर्चस्व में वृद्धि होगी. पदोन्नति की संभावना है. व्यापार में विरोधियों को आप पीछे छोड़ देंगे. आर्थिक लाभ से आपका दिन अच्छा बीतेगा. परिवार में आवश्यक विषयों पर चर्चा होगी. माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. धन, संपत्ति और मान सम्मान के अधिकारी बनेंगे. घर के इंटीरियर में फेरबदल कर सकते हैं. दोपहर के बाद कुछ थकान का अनुभव करेंगे. इस दौरान अनावश्यक चिंता से आपको बचना चाहिए.

सिंह

Leo आज 07 मई मंगलवार को मेष राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा नवें भाव में है. आज का दिन धार्मिक कामों में गुजरने वाला है. परिजनों के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाने का सुनहरा अवसर मिलेगा. काम के प्रति लापरवाही रवैया रखने से आज नुकसान हो सकता है. आज पहले हाथ में आए काम को पूरा करें, फिर दूसरे काम की ओर बढ़ें. गुस्से पर संयम रखें. व्यवसाय में बाधा आ सकती है. नौकरीपेशा लोगों को टारगेट पूरा करने में दिक्कत आएगी. स्वास्थ्य मध्यम रहेगा. इस दौरान ध्यान करके अनावश्यक तनाव को दूर करें.

कन्या

Virgo आज 07 मई मंगलवार को मेष राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में है. आज के दिन किसी भी नए काम की शुरुआत करने के लिए अच्छा है. हेल्थ का ध्यान रखने और खासकर बाहर के खाने-पीने से परहेज करने की सलाह आपको दी जाती है. आज आपमें क्रोध की मात्रा अधिक रहेगी. लोगों के साथ बातचीत में बेहद ध्यान रखें. वाणी में गुस्सा ना रखें. परिजनों से उग्र चर्चा के कारण मनमुटाव न हो, इसका खास ध्यान रखें. पानी वाली जगहों से दूर रहें. आज धन खर्च अधिक होगा. नियम विरुद्ध कामों से दूर रहें. स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

तुला

Libra आज 07 मई मंगलवार को मेष राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में है. आज आपका दिन आनंद-प्रमोद में गुजरेगा. रोमांस के लिए आज का दिन अच्छा है. किसी खास व्यक्ति का साथ आपको आनंद देगा. मित्र एवं प्रियजन आपके प्रवास को आनंद से भर देंगे. नए वस्त्रों की खरीदी के योग हैं. तन और मन की तंदुरस्ती अच्छी रहेगी. मान-सम्मान मिलेगा. अच्छे भोजन एवं वैवाहिक सुख की अनुभूति होगी. परिजनों के साथ चल रहा कोई पुराना मतभेद दूर हो सकता है.

वृश्चिक

Scorpio आज 07 मई मंगलवार को मेष राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में है. आज आप सुख-शांति के साथ घर में समय व्यतीत करेंगे. आज आप ज्यादातर समय आराम करना चाहेंगे. शारीरिक तथा मानसिक प्रसन्नता से काम करने में उत्साह रहेगा. हालांकि व्यापार में अपने स्टाफ की मदद पाकर बहुत से काम पूरे कर सकेंगे. सही खर्च के कारण अपको टेंशन नहीं होगा. आय और व्यय में बैलेंस बना रहेगा. आज आप घर-परिवार के साथ ज्यादा समय गुजारना चाहेंगे. स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन अच्छा है. हालांकि आपको बाहर खाने-पीने से बचना चाहिए.

धनु

Sagittarius आज 07 मई मंगलवार को मेष राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में है. यात्रा स्थगित रखें. कार्य के सफल नहीं होने से हताशा हो सकती है. इससे आपको क्रोध होगा. ज्यादातर समय मौन रहने से बात अधिक नहीं बिगड़ेगी. पेट संबंधी बीमारियों से परेशानी होगी. संतान के मामले में चिंता पैदा होगी. हालांकि दोपहर के बाद स्थिति में सुधार होगा. कार्यस्थल पर आप समय पर काम पूरा कर पाने की स्थिति में रहेंगे. रोमांस और धन प्राप्ति के लिए अनुकूल समय है. परिवार में छोटे भाई-बहनों के साथ व्यवहार में कठोरता नहीं रखें. जीवनसाथी का भी सम्मान करें.

मकर

Capricorn आज 07 मई मंगलवार को मेष राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में है. आज का दिन प्रतिकूलताओं से भरा रहेगा. आप में स्फूर्ति का अभाव रहेगा. इस कारण कार्यस्थल पर आपका मन काम में नहीं लगेगा. परिजनों के साथ वाद-विवाद या निरर्थक चर्चा के प्रसंग बनेंगे. इससे आपका मन व्यथित रह सकता है. प्रेम जीवन में असंतुष्टि रहेगी. अपयश मिलने की आशंका है. अनिद्रा के कारण स्वास्थ्य प्रभावित होगा. आज बेहतर होगा कि आप आराम करें और दूसरों से विवाद करने बचें. आध्यात्मिकता आपके मन को शांति प्रदान करेगी.

कुंभ

Aquarius आज 07 मई मंगलवार को मेष राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में है. आज आप तन और मन से प्रसन्नता का अनुभव करेंगे. आपके मन पर छाए हुए चिंता के बादल दूर होने से आपका उत्साह बढ़ेगा. भाई-बंधुओं के साथ मिलकर नए आयोजन को सफल बना लेंगे. उनके साथ आनंदपूर्वक समय व्यतीत होगा. कोई छोटी यात्रा हो सकती है. मित्रों तथा स्वजनों के साथ हुइ मुलाकात से आप खुश रहेंगे. कार्यक्षेत्र में प्रभावकारी परिणाम प्राप्त कर सकेंगे. नौकरीपेशा लोगों की अधिकारी प्रशंसा करेंगे.

मीन

Pisces आज 07 मई मंगलवार को मेष राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में है. आज आपको खर्च पर संयम रखने की सलाह दी जाती है. क्रोध और जबान पर संयम रखें. अन्यथा किसी से विवाद होने की आशंका रहेगी. धन के लेन-देन में सावधानी बरतें. आज आपका शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य मध्यम रहेगा. नेगेटिव विचारों को मन में उठने ना दें और खान-पान पर संयम रखें. आज समय पर अपना काम करने की कोशिश करेंगे. परिवार में बच्चों की जरूरत पर पैसा खर्च हो सकता है.