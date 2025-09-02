नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल द्वारा दिल्ली की एयर क्वालिटी को लेकर अध्ययन किया जा रहा है. इस अध्ययन में लोगों की सेहत पर पॉल्यूशन से पड़ने वाले प्रभाव के बारे में अध्ययन किया जा रहा है. अस्पताल के पल्मोलॉजी विभाग के डॉक्टर विकास डोगरा के मार्गदर्शन में डॉ. बीके स्वर्णकार इस अध्ययन को कर रहे हैं.

डॉक्टर स्वर्णकार ने बताया कि अध्ययन में यह देखेंगे कि दिल्ली की खराब हवा या वायु प्रदूषण से किस तरह से लोगों की सेहत प्रभावित हो रही है. इससे लोगों को सेहत के साथ ही आर्थिक रूप से भी सफर करना पड़ता है. इसमें सभी पहलुओं को कवर किया जाएगा. यह अध्ययन दो साल का है. यह अध्ययन डॉ. विकास डोगरा के निर्देशन तथा अस्पताल के निदेशक डॉ. अखिलेश कुमार वर्मा के मार्गदर्शन में पूरा किया जाएगा. उन्होंने बताया कि अध्ययन का विषय है, फेफड़े के रोगों वाले मरीजों में खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स का क्या प्रभाव पड़ता है और इसके बीच क्या संबंध हैं.

दिल्ली की खराब हवा लोगों के फेफड़ों पर कर रही कितना असर ? (ETV Bharat)

डॉक्टर बीके स्वर्णकार ने बताया, ''दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण का प्रभाव केवल पर्यावरण पर ही नहीं, बल्कि सीधे तौर पर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है. खासकर इंटरस्टीशियल लंग डिजीज (आईएलडी), अस्थमा, सीओपीडी और अन्य गंभीर श्वसन रोगों से पीड़ित मरीजों पर इसका असर और भी गहरा है. इसी दिशा में राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल ने अध्ययन प्रारंभ किया है. इसमें हम वायु गुणवत्ता सूचकांक और मरीजों के अस्पताल में भर्ती होने, क्लिनिकल परिणामों और फेफड़ों की कार्यक्षमता के बीच संबंध का आकलन कर रहे हैं.'' उन्होंने बताया कि राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल एम्स के बाद दिल्ली का दूसरा सबसे बड़ा पल्मोनोलॉजी सेंटर है. यहां आधुनिक सुविधाएं और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम मौजूद है.

क्यों जरूरी है यह अध्ययन: दिल्ली में वायु प्रदूषण काफी अधिक है. जैसे ही सर्दियों की शुरुआत होती है, अक्टूबर से फरवरी के महीनों में वायु गुणवत्ता सबसे खराब स्तर पर पहुंच जाती है. इसका सीधा असर फेफड़ों की बीमारियों पर पड़ता है. यह समस्या केवल पर्यावरण की नहीं, बल्कि हर नागरिक की सेहत जीवन की गुणवत्ता, रोजगार ओर बच्चों की शिक्षा से जुड़ी है. बार-बार अस्पताल में भर्ती होने, दवाइयों का बढ़ता खर्च, कामकाजी वर्ग की आय पर असर और सरकार के स्वास्थ्य बजट का बढ़ना ये सभी पहलू इस अध्ययन को और जरूरी बनाते हैं.

अध्ययन के मुख्य उद्देश्य: एयर क्वालिटी इंडेक्स और मरीजों के हॉस्पिटलाइजेशन, क्लिनिकल आउटकम्स और लंग फंक्शन के बीच संबंध देखना. यह समझना कि खराब हवा से लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ और प्रोडक्टिविटी कैसे प्रभावित हो रही है. सरकार और समाज को वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध कराना. उन्होंने बताया कि इस अध्ययन में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी के मॉनिटरिंग स्टेशंस से वायु प्रदूषण के आंकड़े लेंगे. इसमें खासतौर पर हवा में मौजूद रहने वाले प्रदूषकों का आकलन किया जाएगा. इन प्रदूषकों में पीएम 2.5 (सूक्ष्म कण), पीएम 10 (धूल कण), सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया और सीसा शामिल है. इन सभी मानकों को मरीजों के क्लिनिकल डेटा और फेफड़ों की कार्यक्षमता के साथ जोड़कर विश्लेषण किया जाएगा.

अध्ययन में किसे शामिल किया जाएगा: डॉक्टर स्वर्णकार के अनुसार, इस अध्ययन में विभिन्न बीमारियों और सामाजिक समूहों को शामिल किया जा रहा है. सबसे पहले इंटरस्टीशियल लंग डिजीज के मरीज. अन्य श्वसन रोग जैसे अस्थमा, सीओपीडी और गंभीर फेफड़ों की बीमारियाँ. विभिन्न आयु वर्ग और सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के मरीज.

इस अध्ययन से क्या फायदा होगा?

सरकार को ठोस साइंटिफिक डेटा मिलेगा, जिससे सही नीति और एक्शन प्लांस बन सकेंगे. जनता को यह समझ में आएगा कि प्रदूषण उनकी सेहत, आय और बच्चों की पढ़ाई पर कितना असर डाल रहा है. स्वास्थ्य बजट की बेहतर योजना और प्रदूषण नियंत्रण की ठोस रणनीति बन सकेगी. यह अध्ययन केवल दिल्ली ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए लाभकारी होगा.

ये भी पढ़ें: