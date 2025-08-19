ETV Bharat / photos

जंगलों में घूमते-खेलते शेर, भालू, बंदर, नदियों में नहाता हंसों का जोड़ा, पहाड़ों पर खिलती बादलों की हंसी...देखें बोलती तस्वारें - WORLD PHOTOGRAPHY DAY 2025

विश्व फोटोग्राफी दिवस पर देखिए खास तस्वीरें
कानपुर के नीरज मिश्रा 1996 से दुर्लभ पक्षियों की तस्वीरें खींच रहे हैं. साइकिल लेकर गंगा बैराज से रणथंभौर तक घूमे. अब तक 300 से ज्यादा प्रजातियों की तस्वीरें खींचीं. WWF कैलेंडर व प्रदर्शनी में फोटोज प्रदर्शित, शौक अब जुनून बन चुका है, जो लगातार जारी है. (Photo Credit; ETV Bharat)
August 19, 2025

