ETV Bharat / photos

PHOTOS: सावन के पहले सोमवार पर यूपी के मंदिरों में गूंजा हर-हर महादेव - SAWAN 2025

सावन के पहले सोमवार पर यूपी के शिव मंदिरों में भोर से ही पूजन-अर्चन को भक्तों का सैलाब उमड़ा. वहीं, काशी, प्रयागराज, अलीगढ़, गोरखपुर में पूजन-अर्चन के लिए भोर से ही भीड़ शुरु हो गई. बड़ी संख्या में कांवड़िए बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने पहुंचे हैं. (Photo Credit; ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : July 14, 2025 at 10:59 AM IST | Updated : July 14, 2025 at 11:44 AM IST 1 Min Read

Last Updated : July 14, 2025 at 11:44 AM IST