पाकिस्तान की 'नापक' हरकत को रोकने की तैयारी - INDIA PAKISTAN WAR

भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे सैन्य संघर्ष के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ा दिए जाने के बाद लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा कर्मी निगरानी कर रहे हैं. यहां भारत में चल रही हलचल को तस्वीरों से देखिये. (PTI)

Published : May 10, 2025 at 6:07 PM IST | Updated : May 10, 2025 at 6:31 PM IST

Last Updated : May 10, 2025 at 6:31 PM IST