छतरपुर का ऐतिहासिक स्थल खजुराहो आजादी के रंग में रंग गया है. स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर पर्यटन विभाग ने खजुराहो के प्राचीन मंदिर समूहों को तिरंगे की रोशनी से जगमग कर दिया है. भव्य मंदिरों पर पड़ती तिरंगे की रोशनी भारत के गौरवपूर्ण इतिहास की गवाही दे रही. (khajuraho Temple decorate tricolour)