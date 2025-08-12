आजादी के रंग में रंगा खजुराहो, तिरंगे की रोशनी में जगमगाया मंदिर, भारत के गौरशाली इतिहास का गवाह - KHAJURAHO TEMPLE DECORATE TRICOLOUR
छतरपुर का ऐतिहासिक स्थल खजुराहो आजादी के रंग में रंग गया है. स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर पर्यटन विभाग ने खजुराहो के प्राचीन मंदिर समूहों को तिरंगे की रोशनी से जगमग कर दिया है. भव्य मंदिरों पर पड़ती तिरंगे की रोशनी भारत के गौरवपूर्ण इतिहास की गवाही दे रही. (khajuraho Temple decorate tricolour)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 12, 2025 at 2:14 PM IST
2 Min Read