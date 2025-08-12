ETV Bharat / photos

आजादी के रंग में रंगा खजुराहो, तिरंगे की रोशनी में जगमगाया मंदिर, भारत के गौरशाली इतिहास का गवाह - KHAJURAHO TEMPLE DECORATE TRICOLOUR

तिरंगे की रोशनी में रंगे खजुराहो के मंदिर
छतरपुर का ऐतिहासिक स्थल खजुराहो आजादी के रंग में रंग गया है. स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर पर्यटन विभाग ने खजुराहो के प्राचीन मंदिर समूहों को तिरंगे की रोशनी से जगमग कर दिया है. भव्य मंदिरों पर पड़ती तिरंगे की रोशनी भारत के गौरवपूर्ण इतिहास की गवाही दे रही. (khajuraho Temple decorate tricolour)
