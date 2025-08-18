हैदराबाद: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मांग की है कि किसी भी युद्ध विराम समझौते के तहत यूक्रेनी सेना डोनेट्स्क से हट जाए, और कीव उसकी मांग मान ले, तो ये लड़ाई रुक सकती है. पुतिन ने साफ शब्दों में कहा है कि यूक्रेन "संघर्ष के मूल कारणों" का समाधान कर दे, तो वह बाकी मोर्चों पर लड़ाई रोकने के लिए तैयार हैं.

बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच विवाद साल 2014 से चल रहा है. उस समय रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था. इसके साथ ही पूर्वी यूक्रेन में संघर्ष शुरू हो गया था. इसी दौरान यूक्रेन की पश्चिमी देशों के साथ नजदीकी बढ़ गई थी. साथ ही रूस को ये चिंता सताने लगी थी कि यूक्रेन, नाटो में शामिल हो सकता है. इन्हीं सब कारणों के बीच साल 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था.

आइए इस क्षेत्र के बारे में जानें कि रूस इसे क्यों चाहता है और यूक्रेन के लिए इसका क्या महत्व है.

डोनबास कहां है: यूक्रेन की पूर्वी सीमा पर स्थित, डोनबास का नाम "डोनेट्स बेसिन" से लिया गया है. यह "डोनेट्स कोल बेसिन" का एक और संक्षिप्त रूप है. यह डोनेट्स रिज और नदी के किनारे स्थित कोयला बेसिन के संदर्भ में है. डोनबास, डोनेट्स्क और लुहान्स्क ओब्लास्ट में फैला है. ये यूक्रेन के दो बड़े क्षेत्र हैं. इसके साथ ही ये क्षेत्र रूस के आक्रमण के बाद हुए युद्ध की अग्रिम पंक्ति में रहे हैं.

डोनबास क्षेत्र पर किसका है नियंत्रण: डोनबास पर साल 2014 से रूस का आंशिक रूप से कब्जा है. साल 2014 के समय ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया था. रूस समर्थित अलगाववादियों ने यूक्रेनी सरकार से अलग होकर डोनेट्स्क और लुगांस्क के क्षेत्रों को स्वतंत्र "लोगों के गणराज्य" घोषित कर दिया था. इसी दौरान मॉस्को ने यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र के एक तिहाई से अधिक पर कब्जा कर लिया था.

ऐसा माना जाता है कि लगभग 88 प्रतिशत डोनबास रूसी नियंत्रण में है. रॉयटर्स के मुताबिक रूस के कब्जे में सारा लुगांस्क क्षेत्र और डोनेट्स्क क्षेत्र का 75 प्रतिशत भाग शामिल है. हालांकि डोनबास का लगभग 6,600 वर्ग किमी अब भी यूक्रेन के नियंत्रण में है. रूस क्रीमिया गणराज्य, सेवास्तोपोल, लुगांस्क पीपुल्स रिपब्लिक, डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक और जापोरीज्याजि और खेरसॉन के क्षेत्रों के निवासियों को रूसी संघ के विषय के रूप में वर्गीकृत करता है.

डोनबास पर रूस क्यों चाहता है नियंत्रण: यूक्रेन की कोयला खदानों, गैस क्षेत्रों और दुर्लभ मृदा भंडारों पर नियंत्रण रूस की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर प्रभुत्व स्थापित करने या कम से कम उन्हें प्रभावित करने की क्षमता को बढ़ाता है. वहीं रूस के लिए, डोनबास केवल एक आर्थिक पुरस्कार नहीं है, बल्कि यह एक भू-राजनीतिक उत्तोलक है."

मॉस्को नोवोरोसिया" कथानक के माध्यम से अपने क्षेत्रीय दावों को गढ़कर, अपने आर्थिक उद्देश्यों और यूक्रेन की संप्रभुता को नष्ट करने के प्रयासों को आगे बढ़ाना चाहता है. इस विचारधारा के मुताबिक, दक्षिण-पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्से को ऐतिहासिक रूप से रूसी भूमि माना जाता है. इससे मॉस्को के कब्जे को उचित ठहराया जा सकता है और यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि संघर्ष का मार्ग रूस के लाभ को सुनिश्चित करेगा.

खास क्यों है डोनबास क्षेत्र: डोनबास क्षेत्र, यूक्रेन का औद्योगिक हृदय है. कीव पोस्ट के मुताबिक, अति-औद्योगिक डोनबास की अर्थव्यवस्था में कोयला खनन और धातुकर्म का प्रभुत्व है. इस क्षेत्र में यूक्रेन के सबसे बड़े कोयला भंडारों में से एक है. साल 2014 में जब संघर्ष छिड़ा, तो यूक्रेन के कोयला-खनन उद्यमों में वर्ष 2013 की तुलना में कच्चे कोयले के उत्पादन में 22.4 प्रतिशत की गिरावट देखी गई. इससे पता चलता है कि देश ऊर्जा के एक महाशक्ति के रूप में डोनबास पर निर्भर है.

यूक्रेन का नीपर-डोनेट्स्क क्षेत्र अकेले ज्ञात पारंपरिक तेल, गैस और कोयला उत्पादन और भंडार का 80 प्रतिशत हिस्सा रखता है. अधिकतर पहचाने गए महत्वपूर्ण खनिज, विशेष रूप से यूक्रेन के 22 दुर्लभ-धातु भंडार, डोनेट्स्क, डोबरा और क्रुता बाल्का में केंद्रित हैं.

यूक्रेन, निऑन (माइक्रो-चिप बनाने के लिए) जैसी उत्कृष्ट गैसों के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक था और यूरोप में लिथियम और दुर्लभ मृदा के सबसे महत्वपूर्ण ज्ञात भंडारों का दावा करता था. अधिकतर खनिज तथाकथित "यूक्रेनी शील्ड" में हैं, जो लुहान्स्क, डोनेट्स्क, जापोरजिजिया और निप्रॉपेट्रोस से लेकर कोरोवोग्राद, पोल्टोवा और खार्किव तक फैला हुआ है.

कितना समृद्ध है डोनबास क्षेत्र: यूक्रेन की संसाधन संपदा विशाल और विविध है. डोनबास और क्रीमिया, जो 2014 से रूसी कब्जे के केंद्र बिंदु रहे हैं. इसमें महत्वपूर्ण कोयला भंडार, प्राकृतिक गैस क्षेत्र और महत्वपूर्ण खनिज मौजूद हैं. 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण करने के कुछ ही महीनों के भीतर, रूस ने 12.5 ट्रिलियन डॉलर से अधिक मूल्य के यूक्रेनी खनिज और गैस पर नियंत्रण कर लिया. सबसे आकर्षक संपत्तियों में यूक्रेन के 56 प्रतिशत से अधिक कठोर कोयला भंडार शामिल थे. यह कोयला भंडार दुनिया में सबसे बड़े भंडारों में से एक है. इसकी कीमत लगभग 12 ट्रिलियन डॉलर है. रूस के पास यूक्रेन के 20 प्रतिशत गैस क्षेत्र और 11 प्रतिशत तेल क्षेत्र भी थे. ये तेल क्षेत्र यूरोप में दूसरे सबसे बड़े और लगभग 85 बिलियन डॉलर मूल्य के थे.

डोनबास का है सामरिक महत्व: युद्ध अध्ययन संस्थान ने सामरिक महत्व के आधार पर डोनबास को एक "किले की पट्टी" बताया है. डोनेट्स्क, स्लोवियास्क, क्रामाटोर्स्क, द्रुज्खिव्का और कोस्टियनटिनिव्का तक फैली अग्रिम पंक्ति की मुख्य किलेबंद रक्षात्मक रेखा बनाता है. सेंटर फॉर यूरोपियन पॉलिसी एनालिसिस की फेलो एलिना बेकेटोवा के अनुसार, "यूक्रेन डोनेट्स्क के पार एक महत्वपूर्ण रक्षात्मक रेखा बनाए हुए है." वह "11 साल पहले शुरू हुए युद्ध के कारण वर्षों से बन रहे किलेबंद क्षेत्र" का वर्णन करती हैं. वह आगे कहती हैं कि रूस 2014 के बाद से इसमें सेंध नहीं लगा पाया है और उसने वहां कई लोगों को खोया है. पूरे क्षेत्र में भारी मात्रा में बारूदी सुरंगें हैं और यूक्रेनी सैनिक वर्षों से इसे तैयार कर रहे हैं.

यूक्रेन के लिए डोनबास का महत्व: यूक्रेन के लिए, डोनबास पर नियंत्रण बनाए रखना आर्थिक सुधार और निरंतर बाहरी दबाव के बीच अपनी संप्रभुता की रक्षा, दोनों के लिए आवश्यक है.

डोनबास भूमि अदला-बदली पर जेलेंस्की की प्रतिक्रिया: यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने दोहराया कि कीव मास्को को कोई भी क्षेत्र नहीं सौंपेगा, जिससे संभावित भूमि-के-लिए-शांति वार्ता के बारे में बढ़ती अंतरराष्ट्रीय अटकलों को झटका लगा. "यूक्रेन का संविधान किसी भी क्षेत्र को छोड़ना या भूमि का व्यापार करना असंभव बनाता है."

12 अगस्त 2025 को उनका बयान: "अगर आज हम डोनबास को, अपनी किलेबंदी, अपनी राहतों और अपने नियंत्रण वाली ऊंचाइयों से छोड़ देते हैं, तो हम स्पष्ट रूप से रूसियों के लिए एक आक्रमण की तैयारी के लिए एक पुल का रास्ता खोल देंगे. कुछ वर्षों में, पुतिन के लिए ज़ापोरिज्जिया और नीपर, दोनों क्षेत्रों तक पहुँचने का रास्ता खुल जाएगा. और केवल इतना ही नहीं। खार्किव तक भी."

ये भी पढ़ें-