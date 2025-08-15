ETV Bharat / opinion

भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय एजेंडे को और मजबूत करना क्यों है महत्वपूर्ण? - INDIA SINGAPORE MINISTERIAL MEETING

भारत-सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन में उन्नत विनिर्माण, डिजिटल लिंक और स्थिरता के लिए रोडमैप निर्धारित किया गया.

India Singapore Ministerial Meeting
नई दिल्ली में तीसरी भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक के दौरान दोनों देशों के मंत्री. यह तस्वीर अगस्त की है. (PTI)
By Aroonim Bhuyan

Published : August 15, 2025 at 2:27 PM IST

7 Min Read

नई दिल्ली: ऐसे समय में जब वैश्विक व्यापार पैटर्न को पुनः परिभाषित किया जा रहा है और प्रौद्योगिकीय परिवर्तन उद्योगों को नया आकार दे रहा है, भारत और सिंगापुर अपने द्विपक्षीय विकास एजेंडे को और तेज कर रहे हैं. बुधवार को नई दिल्ली में आयोजित तीसरे भारत-सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन (आईएसएमआर) में दोनों पक्षों के शीर्ष नीति निर्माता छह रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग का आकलन करने के लिए एक साथ आए.

विचार-विमर्श में सिर्फ विचारों का आदान-प्रदान ही नहीं हुआ, बल्कि विनिर्माण, डिजिटल ढांचे और कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की सहमति भी बनी. इससे आसियान देशों के लिए भारत के प्रवेशद्वार के रूप में सिंगापुर की अहमियत और भारत के लिए सिंगापुर के बड़े साझेदार होने की भूमिका और मजबूत हुई.

India Singapore Ministerial Meeting
नई दिल्ली में तीसरी भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक के दौरान दोनों देशों के मंत्री. यह तस्वीर अगस्त की है. (PTI)

भारतीय प्रतिनिधिमंडल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा रेलवे, सूचना और प्रसारण, तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल थे. सिंगापुर की ओर से उप प्रधानमंत्री गान किम योंग, राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वय मंत्री के. शानमुगम, विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन, डिजिटल विकास एवं सूचना मंत्री जोसेफिन टेओ, जनशक्ति मंत्री तान सी लेंग तथा परिवहन मंत्री जेफरी सिओ शामिल हुए.

विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "मंत्रियों ने उन्नत विनिर्माण, कनेक्टिविटी, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा, कौशल विकास और स्थिरता सहित आईएसएमआर के छह स्तंभों के तहत विभिन्न द्विपक्षीय सहयोग पहलों की प्रगति की समीक्षा की." उन्होंने द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर, विशेष रूप से इन छह स्तंभों के अंतर्गत, विचार-विमर्श किया और आगे बढ़ाने के लिए कई विशिष्ट पहलों की पहचान की.

मंत्रियों को तीसरे भारत-सिंगापुर व्यापार गोलमेज सम्मेलन (आईएसबीआर) की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई. 2022 में शुरू किया गया आईएसएमआर, सरकार-से-सरकार के जुड़ाव को निजी क्षेत्र की गतिशीलता के साथ जोड़ने के लिए एक प्रमुख संस्थागत तंत्र के रूप में विकसित हुआ है. हाल के वर्षों में सिंगापुर भारत के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का सबसे बड़ा स्रोत रहा है, जबकि भारत सिंगापुर के सबसे तेज़ी से बढ़ते व्यापार भागीदारों में से एक है.

यह गोलमेज सम्मेलन साझा आर्थिक और रणनीतिक दृष्टिकोणों को कार्यान्वयन योग्य सहयोग में बदलने के लिए एक उच्च-स्तरीय मंच के रूप में कार्य करता है. भारत के लिए, सिंगापुर दक्षिण-पूर्व एशिया और व्यापक आसियान क्षेत्र के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है - बाजार पहुंच और रणनीतिक स्थिति दोनों के संदर्भ में. सिंगापुर के लिए, भारत व्यापकता, बढ़ता मध्यम वर्ग और विस्तारित नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करता है.

India Singapore Ministerial Meeting
केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन नई दिल्ली में तीसरे भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान. (PTI)

भारत-सिंगापुर सहयोग के छह स्तंभ निम्नलिखित हैं:

  • उन्नत विनिर्माण: भारत की 'मेक इन इंडिया' और 'उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन' योजनाएं सटीक इंजीनियरिंग और उद्योग 4.0 समाधानों में सिंगापुर की विशेषज्ञता के साथ मेल खाती हैं.
  • कनेक्टिविटी: कनेक्टिविटी में भौतिक और डिजिटल दोनों तरह के संपर्क शामिल हैं. भौतिक मोर्चे पर, हवाई और समुद्री संपर्क को बढ़ाना जरूरी है, खासकर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की बढ़ती भूमिका को देखते हुए. डिजिटल मोर्चे पर, मौजूदा भारत-सिंगापुर यूपीआई-पेनाउ संपर्कों के आधार पर निर्बाध व्यापार दस्तावेज़ीकरण, सीमा-पार डेटा प्रवाह और फिनटेक एकीकरण को सक्षम बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है.
  • डिजिटलीकरण: भारत की तेज़ी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था- जिसे इंडिया स्टैक जैसे प्लेटफ़ॉर्म का समर्थन प्राप्त है, सिंगापुर के स्मार्ट राष्ट्र के दृष्टिकोण के अनुरूप है. इसके प्रमुख क्षेत्रों में साइबर सुरक्षा सहयोग, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना साझाकरण, एआई विनियमन और फिनटेक, हेल्थटेक और एडटेक में स्टार्टअप्स के लिए संयुक्त नवाचार चुनौतियां शामिल हैं.
  • स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा: कोविड-19 महामारी ने लचीली स्वास्थ्य सेवा साझेदारियों के महत्व को रेखांकित किया है. दोनों पक्ष जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान, टीका उत्पादन, टेलीमेडिसिन और चिकित्सा कार्यबल प्रशिक्षण में सहयोग की संभावनाएं तलाश रहे हैं. सिंगापुर की मजबूत स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन क्षमताएं भारत की बड़े पैमाने पर दवा और टीका उत्पादन क्षमताओं का पूरक हैं.
  • कौशल विकास: वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में बदलाव और उद्योगों द्वारा स्वचालन को अपनाने के साथ, पुनर्कोशलीकरण और अपस्किलिंग एक प्राथमिकता है. सिंगापुर के स्किल्सफ्यूचर ढांचे और भारत की स्किल इंडिया पहल को समन्वित करके, विशेष रूप से हरित प्रौद्योगिकियों, उन्नत विनिर्माण और आईटी सेवाओं के क्षेत्र में, वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी कार्यबल का निर्माण किया जा सकता है.
  • स्थिरता: दोनों देश नेट-जीरो लक्ष्यों को प्राप्त करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने की महत्वाकांक्षा रखते हैं. इनमें हरित वित्तपोषण, नवीकरणीय ऊर्जा साझेदारी (विशेषकर सौर और हाइड्रोजन में), और स्मार्ट शहरी समाधान जैसे मुद्दे शामिल हैं. शहरी नियोजन और जल प्रबंधन में सिंगापुर का अनुभव भारत के स्मार्ट सिटी मिशन के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है.
India Singapore Ministerial Meeting
नई दिल्ली में तीसरी भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक के दौरान दोनों देशों के मंत्री. यह तस्वीर अगस्त की है. (PTI)

इस बीच, आईएसबीआर की रिपोर्ट आईएसएमआर को प्रस्तुत की गई. यह एक व्यवसाय-नेतृत्व वाला मंच है, जो चुनिंदा नेताओं को एक साथ लाकर उन पहलों की पहचान करता है, जो भारत और सिंगापुर में व्यापारिक समुदायों के बीच साझेदारी को मजबूत कर सकें. साथ ही सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंधों को भी मजबूत कर सकें.

सिंगापुर के विदेश मंत्रालय के अनुसार, आईएसबीआर में सिंगापुर से छह और भारत से 10 व्यापारिक नेताओं ने भाग लिया. भारत का प्रतिनिधित्व महिंद्रा समूह, भारती एंटरप्राइजेज लिमिटेड, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष, टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड, प्रोटीन ई-गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज, बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, सोरिन इन्वेस्टमेंट फंड, जेटलाइन ग्रुप और राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम ने किया.

व्यापारिक नेताओं ने डिजिटलीकरण, औद्योगिक पार्क, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण जैसे क्षेत्रों में संभावित साझेदारी के लिए विचारों पर चर्चा की. मंत्रियों के समक्ष तीसरी आईएसबीआर रिपोर्ट की प्रस्तुति इस बढ़ती मान्यता को दर्शाती है कि द्विपक्षीय पहलों की सफलता निजी क्षेत्र के कार्यान्वयन पर निर्भर करती है.

यहां, यह उल्लेखनीय है कि आईएसएमआर का आर्थिक दृष्टिकोण तो मज़बूत है ही, साथ ही इसके रणनीतिक निहितार्थ भी हैं. सिंगापुर हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सुरक्षा साझेदार है, जो सिंगापुर-भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास (सिम्बेक्स) जैसे अभ्यासों में भाग लेता है और भारत के साथ समुद्री क्षेत्र संबंधी जागरूकता साझा करता है.

आईएसएमआर के माध्यम से आर्थिक संबंधों को मजबूत करने से आपूर्ति शृंखला सुरक्षा, साइबर खतरों और उभरती प्रौद्योगिकी प्रशासन जैसी क्षेत्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक रणनीतिक विश्वास बढ़ता है. इसके अलावा, दोनों देश यह सुनिश्चित करने के लिए उत्सुक हैं कि क्षेत्रीय निर्णय लेने में आसियान की केंद्रीयता बनी रहे. भारत की एक्ट ईस्ट नीति और आसियान केंद्र के रूप में सिंगापुर की भूमिका, एक समावेशी हिंद-प्रशांत आर्थिक और सुरक्षा ढांचे को आकार देने में स्वाभाविक पूरकताएं पैदा करती हैं.

