ETV Bharat / opinion

बाढ़ से बेबस इंडिया: हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब में बाढ़ से निपटने के लिए क्या करे भारत

'What should a flood hit India do.' बाढ़ प्रभावित भारत को क्या करना चाहिए? भारत का कोई ऐसा कोई राज्य नहीं, जहां बाढ़ हो.

FLOOD HIT INDIA
उत्तर प्रदेश के आगरा में 8 सितंबर, 2025 को उफनती यमुना नदी के बाढ़ के पानी से घिरे ताजमहल परिसर में आगंतुक. (फोटो - पीटीआई)
author img

By Indra Shekhar Singh

Published : September 9, 2025 at 3:25 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: हमारे देश भारत के सभी पुलों के नीचे और ऊपर से बहुत पानी बह चुका है. जम्मू-कश्मीर से लेकर राजस्थान और पंजाब तक, उत्तर भारत बाढ़ से हुए नुकसान से जूझ रहा है. गांव, घर और लोगों की आजीविका मॉनसून में बह गई है. अकेले पंजाब में बाढ़ से 3 लाख एकड़ से ज़्यादा फसल प्रभावित होने की खबर है. ऐसे में क्या करें भारत 'What should a flood hit India do.'

वहीं राजस्थान में भारी बारिश और बाढ़ के कारण 200 से ज़्यादा लोगों की मौत और हजारों लोग बेघर हो गए हैं. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्यों में से हैं और मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, गुजरात और मध्य प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. तो क्या हो रहा है?

FLOOD HIT INDIA
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के अखाड़ा बाजार क्षेत्र में 3 सितंबर, 2025 को भारी बारिश के कारण भूस्खलन के बाद दो घरों के ढहने के बाद खोज और बचाव अभियान के दौरान एनडीआरएफ के जवान. (फोटो - पीटीआई)

सबसे पहले, मुंबई और पश्चिमी भारत में भारी बारिश से शुरू हुई स्थिति, जिससे गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि में भारी तबाही मची. फिर बंगाल की खाड़ी से हिमालयी क्षेत्रों तक पहुंची मॉनसूनी हवाओं की दूसरी लहर और हिमालय में अतिरिक्त वाष्प संघनन और बादल फटने की घटनाओं ने देश के अधिकांश हिस्सों को थम सा दिया है. यहां तक कि दिल्ली-एनसीआर में यमुना नदी के किनारे के बड़े-बड़े भू-भाग भी अब पानी से जलमग्न हो गए हैं.

FLOOD HIT INDIA
बाढ़ प्रभावित ग्रामीण, 5 सितंबर को पंजाब के अमृतसर के अजनाला के तलवंडी राय दादू गांव में राहत सामग्री इकट्ठा करने के लिए एकत्रित हुए. (फोटो - पीटीआई)

अगस्त में 253.7 मिमी बारिश के बाद पंजाब के लोग बाढ़ का सामना कर रहे हैं. यहां मौजूदा स्थिति की तुलना 1988 की भीषण बाढ़ से कर रहे हैं. अकेले पंजाब में सामान्य से 75% ज़्यादा बारिश हुई. नतीजतन, माधोपुर स्थित प्रमुख बैराज को पानी छोड़ना पड़ा, क्योंकि बैराज में पानी नहीं रुक पा रहा था.

हिमाचल से लेकर पंजाब तक, कई नदियां और नाले उफान पर हैं और आसपास के गांवों में पानी भर गया है. हिमाचल में 6 राष्ट्रीय राजमार्गों सहित सड़कें बाढ़ के मैदानों में बसी बस्तियों के साथ बह गई हैं. और स्थिति को और गंभीर बनाते हुए, अकेले हिमाचल प्रदेश में 45 बादल फटने और 95 अचानक बाढ़ की घटनाएं दर्ज की गईं.

FLOOD HIT INDIA
यमुना नदी के पिछले सप्ताह निकासी निशान को पार करने के बाद विस्थापित लोग नई दिल्ली में (8 सितंबर, 2025). (फोटो - पीटीआई)

यह सब अब क्यों हो रहा है? बेशक पहले भी बादल फटने के साथ बारिश होती थी, लेकिन पहले पहाड़ों पर पेड़ और घास होते थे, जो पानी को रोककर उसकी गति धीमी कर सकते थे. नदियों और नालों के जलग्रहण क्षेत्र अभी भी जंगलों से हरे-भरे थे. आज इनमें से ज़्यादातर इलाके वीरान और नंगे पड़े हैं. हिमालय की ऊंची चोटियों को छोड़कर, लकड़ी माफिया ने सत्ताधारियों की मदद से हमारे जंगलों का दोहन करने में कामयाबी हासिल कर ली है.

पहाड़ों और नदी तलहटी में अवैध खनन के बारे में भी यही कहा जा सकता है. अदालती आदेशों के बावजूद, खनन माफिया वर्षों से सक्रिय है और गंगा से लेकर व्यास और उसके आगे तक अनगिनत मात्रा में आधारशिलाएं निकाल रहा है. समय के साथ इसने नदी के प्राकृतिक प्रवाह को नष्ट कर दिया है.

FLOOD HIT INDIA
हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के वांगतू में 3 सितंबर, 2025 को भारी बारिश के बाद मलबे और पत्थरों की चपेट में आने से क्षतिग्रस्त वाहन. (फोटो - पीटीआई)

जैसे ही प्रवाह बदलता है या कम होता है, लोगों को बाढ़ के मैदानों में बसने और निर्माण करने की अनुमति मिल जाती है. हमने धराली और हिमाचल प्रदेश के कई अन्य स्थानों पर भी यही देखा है, जहां बाढ़ के मैदानों पर बनी सारी संपत्ति मिनटों में बह गई. अवैज्ञानिक सड़क और जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण से हुए कुविकास ने हमारी परेशानियों को और बढ़ा दिया है.

तो अब क्या किया जा सकता है? सबसे पहले, राज्य और केंद्र सरकारों को मिलकर काम करना होगा ताकि बचाए गए लोगों और मृतकों या लापता लोगों के परिवारों की शिकायतों को सुनने के लिए एक आयोग/समिति गठित की जाए और जीवन-यापन के नुकसान पर एक श्वेत पत्र जारी किया जा सके. इस तरह हम पारदर्शिता बनाए रख सकते हैं और पीड़ितों और बचे लोगों के दर्द और पीड़ा को भी दूर कर सकते हैं. भारत को हर जान के नुकसान के बारे में जानने का हक है और संपत्ति और फसल भूमि के नुकसान का समग्र आकलन भी जरूरी है, ताकि पैटर्न की पहचान की जा सके और अगली बाढ़ या आपदाओं के लिए तैयारी की जा सके.

FLOOD HIT INDIA
पर्यटक, नई दिल्ली के वजीराबाद में उफनती यमुना नदी में नाव की सवारी करते हुए (3 सितंबर, 2025). (फोटो - पीटीआई)

पहाड़ों या पहाड़ियों पर भविष्य में होने वाले सभी निर्माण कार्य स्थानीय समुदाय की समझ के बिना नहीं किए जाने चाहिए. संवेदनशील समुदायों के लिए केंद्र द्वारा थोपी गई कोई विकास योजना नहीं होनी चाहिए. प्रत्येक परियोजना में स्थानीय हितधारक होने चाहिए, जो परियोजनाओं की योजना और क्रियान्वयन में सलाह और सहायता दे सकें. ऐसा इसलिए, क्योंकि उनके पास स्थलाकृति के बारे में स्थानीय समझ होगी. ये समझ दिल्ली के किसी कार्यालय में बैठे किसी इंजीनियर या नौकरशाह से बेहतर होगी. अगर तकनीकी सलाह के लिए स्थानीय लोगों से सलाह ली जाती, तो शायद जोशीमठ और अन्य इलाकों में हुई त्रासदी कभी नहीं होती.

FLOOD HIT INDIA
सुरक्षाकर्मी और स्वयंसेवक 8 सितंबर, 2025 को पंजाब के अमृतसर के अजनाला के घोनेवाला गांव में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में कटाव से बचाव के उपाय के रूप में टूटे हुए तटबंध की मरम्मत के लिए रेत की बोरियों का उपयोग करते हुए. (फोटो - पीटीआई)

हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र पर आधारित परियोजनाओं के लिए पारिस्थितिक और पर्यावरणीय आकलन निर्णायक कारक होना चाहिए, और इसे कम से कम ध्यान में रखना चाहिए. हम पहले ही देख चुके हैं कि जब हम नीतियों और परियोजनाओं को प्रकृति के साथ संरेखित नहीं करते हैं तो क्या होता है. वे बह जाते हैं.

हमें लकड़ी और खनन माफियाओं पर भी कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है. पानी कम होने के बाद, उन्हें भारत के विरुद्ध अपराधों के लिए गिरफ्तार किया जाना चाहिए. वनों की कटाई इस त्रासदी को बढ़ाने का एक प्रमुख कारण है. यदि जलग्रहण क्षेत्रों और नदियों के किनारे पर्याप्त पेड़ होते, तो बाढ़ इतनी विनाशकारी नहीं होती, इसलिए एक विशेष कानून बनाने की आवश्यकता है, जो ऊपरी और मध्य हिमालय में देशी वृक्षारोपण को सक्रिय रूप से बढ़ावा दें. साथ ही पेड़ों की कटाई में शामिल किसी भी व्यक्ति को आपराधिक रूप से दंडित भी करे. ग्राम समुदायों को स्थानीय सतत उपयोग के लिए एक कोटा दिया जा सकता है, लेकिन केवल तभी जब वे वन क्षेत्रों को फिर से लगाने और संरक्षित करने के लिए सहमत हों.

बाढ़ के मैदानों को गैर-बस्ती के लिए चिह्नित किया जाना चाहिए और किसी भी अधिकारी के लिए इस आदेश को पलटना असंभव बना दिया जाना चाहिए. इसी प्रकार, हिमालयी राज्यों में वन भूमि पर, जलग्रहण क्षेत्रों में भी किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. पूरे क्षेत्र को संरक्षित किया जाना चाहिए.

स्थानीय आपदा प्रबंधन समुदाय बनाए जाने चाहिए और ऊपर से नीचे तक के दृष्टिकोण के बजाय, आपदा प्रबंधन अधिकारियों को बाढ़ से निपटने के ऐतिहासिक समाधानों और वर्तमान चुनौतियों आदि पर स्थानीय समुदायों की बात सुननी चाहिए. आपदा योजनाएं मुंबई, दिल्ली या पुणे में बनाने के बजाय, स्थानीय राज्य विश्वविद्यालयों और समुदायों द्वारा बनाई जानी चाहिए. मौसम पूर्वानुमान, बादल फटने की निगरानी आदि की उन्नत तकनीकों को सबसे अधिक संवेदनशील राज्यों में तैनात किया जाना चाहिए.

ये भी पढ़ें- पंजाब और हिमाचल प्रदेश दौरे पर पीएम मोदी, आपदा पीड़ितों से की मुलाकात

For All Latest Updates

TAGGED:

CHHATTISGARHHIMACHAL PRADESHUTTARAKHANDMADHYA PRADESHFLOOD HIT INDIA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सोशल मीडिया पर बैन क्यों! क्यों घबराती हैं सरकारें, जानें भारत सहित दुनियाभर के देशों में फेसबुक, इंस्टाग्राम एकाउंट खोलने की क्या होती है उम्र

आज से एशिया कप 2025 का होगा आगाज, अफगानिस्तान-हांगकांग के बीच खेला जाएगा ओपनिंग मैच

गाजा में 70 मारे गए, हमास के कब्जे वाली इमारतें उड़ा रहा इजराइल, अब तक 300 से ज्यादा जख्मी

पावरफुल रोल्स से लेकर ब्रांड एंडोर्समेंट तक, क्यों है यामी गौतम की सबसे ज्यादा डिमांड?, जानें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.