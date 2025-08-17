नई दिल्लीः चीन के विदेश मंत्री और पोलितब्यूरो सदस्य वांग यी 18–19 अगस्त को नई दिल्ली आ रहे हैं. वे भारत-चीन सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधियों की 24वीं बैठक में हिस्सा लेंगे. यह दौरा भारत–चीन संबंधों के लिए बेहद संवेदनशील समय पर हो रहा है. इस महीने के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तियानजिन (चीन) में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में जाने की उम्मीद है.

ऐसे में वांग और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बीच होने वाली बातचीत उस माहौल को तय करेगी, जिसमें पीएम मोदी का चीन दौरा होगा. विदेश मंत्रालय ने बताया कि वांग यी एनएसए अजीत डोभाल के आमंत्रण पर भारत आएंगे और सीमा मुद्दे पर होने वाली बातचीत में शामिल होंगे. इसके अलावा, विदेश मंत्री एस. जयशंकर भी वांग यी से द्विपक्षीय बैठक करेंगे.

विदेश मंत्रालय ने शनिवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के निमंत्रण पर, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो के सदस्य और चीनी विदेश मंत्री वांग यी 18-19 अगस्त, 2025 को भारत का दौरा करेंगे. अपनी यात्रा के दौरान, वह भारत के विशेष प्रतिनिधि, एनएसए डोभाल के साथ भारत-चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों (एसआर) की 24वें दौर की वार्ता करेंगे."

विदेश मंत्री एस जयशंकर बीजिंग में चीनी उपराष्ट्रपति हान झेंग के साथ. (फाइल फोटो ) (X@DrSJaishankar)

वांग की भारत यात्रा पर नई दिल्ली और अन्य देशों की नज़र है. चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो के सदस्य और बीजिंग के शीर्ष राजनयिक होने के नाते, उनकी दो दिवसीय यात्रा का सामान्य कूटनीति से कहीं ज़्यादा महत्व है. यह वार्ता इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शंघाई एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 31 अगस्त से 1 सितंबर तक होने वाली तियानजिन की अपेक्षित यात्रा से महज दो सप्ताह पहले हो रही है.

तनावपूर्ण सीमा स्थिति और बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों की पृष्ठभूमि में, वांग की भारत यात्रा द्विपक्षीय संबंधों के लिए अवसर और चुनौतियां दोनों प्रस्तुत करती है. भारत-चीन सीमा विवाद दो एशियाई दिग्गजों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने में सबसे गंभीर बाधा बना हुआ है. तीन दशकों से भी ज़्यादा समय से चल रही बातचीत के बावजूद, वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) अभी भी अनिर्धारित और विवादित बनी हुई है, जिसके कारण अक्सर तनाव की स्थिति बनी रहती है.

2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प ने दोनों देशों के रिश्तों को ठंडे बस्ते में डाल दिया. हालांकि, पिछले साल अक्टूबर में रूस के कज़ान में ब्रिक्स (ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) शिखर सम्मेलन से पहले दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ, जिसके दौरान मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने द्विपक्षीय बैठक की थी.

2003 में शुरू हुआ विशेष प्रतिनिधि तंत्र अब सीमा हल निकालने की बजाय तनाव प्रबंधन पर ज्यादा केंद्रित है. ऐसे में डोभाल और वांग की मुलाकात यह तय करेगी कि क्या दोनों देश बातचीत को नई गति दे सकते हैं और मोदी की चीन यात्रा के लिए अनुकूल माहौल बना सकते हैं.

मोदी का यह प्रस्तावित दौरा 2020 सीमा संकट के बाद उनका पहला चीन दौरा होगा. इसलिए न्यूनतम स्तर पर भी सीमा पर स्थिरता बनाना ज़रूरी है. बीजिंग के लिए भी यह अहम है कि मोदी की मेजबानी से पहले रिश्तों को कुछ हद तक सहज किया जाए, ताकि SCO शिखर सम्मेलन सीमा विवाद की छाया में न आ जाए.

भारत का रुख साफ है कि सीमा पर शांति और स्थिरता ही सामान्य संबंधों की बुनियाद है. दूसरी ओर चीन. भारत की अमेरिका से बढ़ती नजदीकी और क्वाड में सक्रिय भूमिका को अपने लिए चुनौती मानता रहा. वहीं भारत, चीन की आक्रामक सीमा नीति और हिंद महासागर में बढ़ती गतिविधियों को खतरे के रूप में देखता है. फिर भी, ब्रिक्स और SCO जैसे मंचों पर दोनों देश कुछ साझा हित पाते हैं, जैसे वैश्विक शासन सुधार और पश्चिमी देशों की संरक्षणवादी नीतियों का विरोध.

शिलांग स्थित एशियन कॉन्फ्लुएंस थिंक टैंक के फेलो के. वाईहोम ने इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया कि वांग की यात्रा ऐसे समय में हो रही है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ युद्ध के बीच भू-अर्थशास्त्र में बदलाव हो रहा है.

योमे ने ईटीवी भारत से कहा, "न केवल भारत-चीन संबंधों में बल्कि दुनिया भर के देशों के बीच भी पुनर्संयोजन हो रहा है. हालांकि, वांग की यात्रा 2020 के सीमा संघर्ष के बाद हो रही है, लेकिन इसे भारत-चीन द्विपक्षीय व्यापार संबंधों के आलोक में भी देखा जाना चाहिए." उन्होंने बताया कि ट्रंप प्रशासन का मुख्य निशाना चीन है. अमेरिकी इस बात से चिंतित हैं कि चीन विश्व अर्थव्यवस्था पर कब्ज़ा कर लेगा.

उन्होंने कहा, "हालांकि जो बिडेन प्रशासन ने चीन का मुकाबला करने के लिए कुछ कदम उठाए, लेकिन ट्रम्प ने कुछ साहसिक कदम उठाए हैं." योमे ने दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के प्रसंस्करण पर चीन की हालिया नई नीति का भी उल्लेख किया.

उन्होंने कहा, "ये ऐसे मुद्दे हैं जो भारत को चीन के साथ अपनी नीति पर पुनर्विचार करने पर मजबूर करेंगे. नई दिल्ली का मानना है कि ट्रंप की टैरिफ नीतियों का एक सामूहिक जवाब मौजूद है. इसलिए, भारत चीन के साथ अपने संबंधों को फिर से सुधारने के तरीके खोज रहा है." योमे ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि भारत और चीन दोनों ने राजनीति को अर्थव्यवस्था से अलग करने का निर्णय लिया है.

उन्होंने कहा, "वाशिंगटन के मुकाबले भारत और चीन, दोनों ही हारने वाले पक्ष में हैं. दोनों पक्ष एक ऐसा कथानक गढ़ने का लक्ष्य रखेंगे जिसे जनता का समर्थन मिले."

