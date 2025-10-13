ETV Bharat / opinion

ग्लोबल ट्रेंड के साथ चलना है तो विश्वविद्यालयों को स्वायत्त और जवाबदेह बनाना जरूरी

उच्च शिक्षण संस्थानों को व्यक्तिगत शिक्षण मार्गों के माध्यम से जेन जी की सीखने की प्राथमिकताओं को पूरा करने की आवश्यकता है.

Universities and colleges to be autonomous and accountable
विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को स्वायत्त और जवाबदेह बनाया जाएगा (सांकेतिक तस्वीर)
By Appa Rao Podile

Published : October 13, 2025 at 8:04 PM IST

नई दिल्ली: भारत की तीसरी सबसे बड़ी उच्च शिक्षा प्रणाली, एक विरोधाभास का सामना कर रही है. इसकी अपार क्षमताएं हैं, लेकिन इसकी गतिशीलता सीमित प्रतीत होती है. भारत में उच्च शिक्षा संस्थान (, विशेषकर विश्वविद्यालय, जिनकी संख्या लगभग 1100 है, स्वायत्त माने जाते हैं. ये 21वीं सदी में ज्ञान अर्थव्यवस्था के प्रभुत्व के कारण स्वायत्तता अधिक महत्वपूर्ण है.

किसी देश की वैश्विक स्थिति तेजी से ज्ञान उत्पन्न करने, प्रसारित करने और उसे लागू करने की उसकी क्षमता से निर्धारित होती है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 मल्टी-डिसिप्लिनरी, फ्लेक्सिबल और इनोवेशन-ड्राइवेन संस्थानों की परिकल्पना करती है, जबकि अधिकांश यूनिवर्सिटी कठोर, केंद्र द्वारा निर्धारित नियमों से बंधे हुए हैं. NEP 2020 यह भी चाहती है कि अधिकांश कॉलेज (लगभग 45000) जल्द ही स्वायत्त हो जाएं.

वैश्विक रूप से जुड़े, गैजेट-संचालित, गोल-ओरियेंटेड और विकास चाहने वाले शिक्षार्थियों (जिन्हें आमतौर पर 'जनरेशन जी' कहा जाता है) की जरूरतों को पूरा करने के लिए संस्थानों की गतिशीलता अधिक महत्वपूर्ण है. आज के छात्र वैश्विक दृष्टिकोण के साथ तकनीकी उपकरणों के माध्यम से सीखने के लिए बाध्य हैं और कई बार करियर बदलने में संकोच नहीं करते. पब्लिक यूनिवर्सिटी में फैकल्टीज बदलती आवश्यकताओं के बावजूद कंफर्ट जोन में रहते हैं.

स्वायत्तता महत्वपूर्ण है
उच्च शिक्षा संस्थानों में स्वायत्तता को केवल प्रशासनिक स्वतंत्रता के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति, मूल्यांकन विधियों और वितरण की गति तय करने की शैक्षणिक स्वायत्तता सर्वोपरि है. फैकल्टीज की नियुक्ति, संगठनात्मक संरचना तय करने, अत्यधिक नियामक हस्तक्षेप के बिना आंतरिक शासन का प्रबंधन करने की प्रशासनिक स्वायत्तता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है.

संसाधनों को उत्पन्न करने और उनका उपयोग करने, शुल्क संरचना निर्धारित करने और नौकरशाही विलंब के बिना उद्योग के साथ साझेदारी करने के लिए वित्तीय स्वायत्तता और अनुसंधान प्राथमिकताओं को परिभाषित करने, सहयोग बनाने, बौद्धिक संपदा अधिकारों का प्रबंधन करने के लिए अनुसंधान स्वायत्तता अतिरिक्त क्षेत्र हैं, जहां उच्च शिक्षा संस्थानों को स्वायत्त होने की आवश्यकता है.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायो-टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, जलवायु विज्ञान और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में तेजी से हो रहे तकनीकी परिवर्तनों का तुरंत जवाब देने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों को नियामक निकायों की तुलना में तेज़ी से विकसित होने की आवश्यकता है, ताकि पाठ्यक्रमों को तुरंत अनुकूलित किया जा सके, नए अंत विषय कार्यक्रम शुरू किए जा सकें और सबसे महत्वपूर्ण बात फैकल्टी को पुनः प्रशिक्षित किया जा सके.

उच्च शिक्षण संस्थानों को व्यक्तिगत शिक्षण मार्गों के माध्यम से जेन जी की सीखने की प्राथमिकताओं को पूरा करने की आवश्यकता है जो ऑनलाइन-ऑफलाइन हाइब्रिड हो सकते हैं. इंटर्नशिप, स्टार्ट-अप इनक्यूबेटर, लाइव प्रोजेक्ट आदि के माध्यम से अनुभवात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए और डिग्री के साथ इंटिग्रेट उद्योग प्रमाणपत्रों के माध्यम से कौशल-प्रथम दृष्टिकोण. इन सभी पहलुओं को सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में देखे जाने वाले कठोर नियमों से स्वतंत्रता की आवश्यकता है.

ग्लोबल ट्रेंड
भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना है, क्योंकि कुछ ही उच्च शिक्षा संस्थान वैश्विक स्तर पर टॉप 500 रैंकिंग में शामिल हैं. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, एमआईटी, ऑक्सफोर्ड और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर (NUS) जैसे मान्यता प्राप्त विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय सर्वोच्च स्वायत्तता के साथ काम करते हैं. स्वायत्तता के बिना, भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों के अंतरराष्ट्रीय फैकल्टी, छात्रों और रिसर्च फंड को आकर्षित करने में पिछड़ने का जोखिम है.

स्वायत्त उच्च शिक्षा संस्थान तेजी से सीमा पार सहयोग स्थापित कर सकते हैं. रिसर्च सेंटर स्थापित कर सकते हैं और परियोजनाओं को सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप बना सकते हैं. ऑटोनोमी के माध्यम से स्वतंत्रता जिम्मेदारी लाती है, जिससे उच्च शिक्षा संस्थानों को ग्रेजुएट रोजगार और सामाजिक प्रभाव के संदर्भ में गुणवत्ता आश्वासन को 'नियंत्रण द्वारा विनियमन' से 'परिणामों द्वारा विनियमन' में बदलने के लिए मजबूर होना पड़ता है. कम प्रदर्शन करने वाले उच्च शिक्षा संस्थानों का मार्गदर्शन या विलय किया जाना चाहिए, न कि उनका सूक्ष्म प्रबंधन किया जाना चाहिए.

हम कुछ अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को सीख सकते हैं या संशोधित करके अपना सकते हैं. सिंगापुर के एनयूएस और एनटीयू के स्वतंत्र बोर्ड हैं, लेकिन वे सरकार के साथ प्रदर्शन अनुबंधों के लिए जवाबदेह हैं. जर्मनी की उत्कृष्टता पहल से पता चलता है कि वित्तपोषण प्रदर्शित इनोववेशन और अनुसंधान नेतृत्व से जुड़ा है, न कि नौकरशाही अनुपालन से. ब्रिटेन की गुणवत्ता आश्वासन एजेंसी मानक निर्धारित करती है, लेकिन पाठ्यक्रमों को नियंत्रित नहीं करती है, जहां विश्वविद्यालय स्वयं कार्यक्रम डिजाइन करते हैं.

रेगुलेटरी सिस्टम
स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज (SPUs) और कुछ केंद्रीय विश्वविद्यालय अत्यधिक नियामक ओवरलैप (यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई आदि) जैसी चुनौतियों का सामना करते हैं, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है. विविध संस्थानों के लिए एक समान नियम ग्रामीण, महानगरीय, शिक्षण-केंद्रित और शोध-केंद्रित विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों के कई अन्य पहलुओं के बीच अंतर को नजरअंदाज करते हैं.

कई उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक और बड़ी चुनौती एआई और डेटा एनालिटिक्स जैसे कौशल संबंधी डिमांड के लिए अनुकूलन में देरी है, जिन्हें औपचारिक रूप से मंजूरी मिलने में कई साल लग जाते हैं. इन चुनौतियों में प्रतिभा पलायन भी शामिल है, जहां भारत में आधुनिक, लचीले कार्यक्रमों की कमी के कारण हमारे कई टॉप छात्र विदेश चले जाते हैं. अधिकांश उच्च शिक्षा संस्थानों में कागजों पर दिखाई गई स्वायत्तता दिखाई नहीं देती.

भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों को बहु-विषयक, सूक्ष्म-प्रमाणपत्र-आधारित, हाइब्रिड शिक्षण मॉडल में उच्च शिक्षा में संलग्न होने के लिए तेजी से पाठ्यक्रम अनुकूलन और लचीलेपन की आवश्यकता है. वैश्विक साझेदारियां, संयुक्त डिग्रियां, फैकल्टी आदान-प्रदान और सबसे महत्वपूर्ण, अनुसंधान पार्कों और स्टार्ट-अप केंद्रों के रूप में इनोवेशन इको सिस्टम को अपनाया जाना चाहिए. यह समझना होगा कि स्वायत्तता वैकल्पिक नहीं है. यह भारतीय उच्च शिक्षा को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी, भविष्य के लिए तैयार और तकनीक-प्रेमी, अवसर-चाहने वाली पीढ़ी की आकांक्षाओं को पोषित करने में सक्षम बनाने के लिए एक पूर्वापेक्षा है.

स्वायत्तता और जवाबदेही
स्वायत्तता प्रदान करने के साथ-साथ परिणाम-आधारित रेगुलेशन भी होना चाहिए. ग्रेजुएशन की रोजगार क्षमता, शोध परिणाम और सामाजिक प्रभाव को मापें - प्रक्रियागत अनुपालन को नहीं. फैकल्टी सीनेट, छात्र परिषदें, स्वतंत्र बोर्ड पारदर्शी और जवाबदेह होने चाहिए. समावेशिता, क्षेत्रीय जुड़ाव और स्थिरता पहलों के संदर्भ में सामाजिक उत्तरदायित्व के अनिवार्य प्रावधानों का अनुपालन. स्वायत्तता एक विशेषाधिकार नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है.

भारत के लिए उच्च शिक्षा में 'विश्व गुरु' बनना और जनरल जी की आकांक्षाओं को पूरा करना एक रणनीतिक आवश्यकता है. स्वायत्तता के बिना, हम कल के अवसरों के लिए नहीं, बल्कि कल की नौकरियों के लिए ग्रेजुएशन तैयार करने का जोखिम उठाते हैं. भारत को विश्वविद्यालयों को पूर्ण शैक्षणिक, प्रशासनिक, वित्तीय और शोध स्वायत्तता प्रदान करनी चाहिए, बशर्ते कि वे निर्धारित प्रदर्शन मानदंडों को पूरा करें.

