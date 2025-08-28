नई दिल्ली: अमेरिका के साथ डगमगाते रिश्ते के बीच हाल ही में जब चीनी विदेश मंत्री वांग यी नई दिल्ली आए थे. बहुत बातें हुई थीं. चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने इस दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मिले थे. प्रधानमंत्री मोदी से भी वांग यी ने मुलाकात की थी. इस तरह से देखें तो इन सभी नेताओं की मुलाकात में भारत-चीन संबंधों में सुधार की एक बड़ी गुंजाइस दिखी थी. इन नेताओं की मीटिंग 19 अगस्त, 2025 को नई दिल्ली में हुई थे. इस बैठक को लेकर कुछ पहलुओं पर नजर दौड़ाते हैं.

बीजिंग का आख्यानात्मक युद्ध और भारत का अंध-बिंदु: जब चीनी विदेश मंत्री वांग यी हाल ही में नई दिल्ली आए, तो कैमरों ने मजबूत हाथ मिलाते और मुस्कुराते नेताओं को कैद किया. सुर्खियां "नए सिरे से जुड़ाव", उड़ानें फिर से शुरू होने, वीजा में ढील और कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा के फिर से शुरू होने की थीं. ये मामूली नतीजे थे. फिर भी, बीजिंग की मीडिया मशीनरी ने इन्हें एक भव्य रूप दे दिया. चीनी व्यावहारिकता और अमेरिकी अविश्वसनीयता की कहानी गढ़ी गई.

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 19 अगस्त, 2025 को नई दिल्ली में चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की. (Photo- IANS)

सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने इस वार्ता को "रचनात्मक जुड़ाव" बताया. कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रवादी टैब्लॉइड ग्लोबल टाइम्स ने तो और भी आगे बढ़कर घोषणा की कि "ट्रंप के टैरिफ साबित करते हैं कि वॉशिंगटन, भारत को एक स्वाभाविक सहयोगी नहीं मानता." इसने नई दिल्ली से ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन को अपनाते हुए क्वॉड को छोटा करने का आग्रह किया. संदेश साफ था. अमेरिका सजा देता है, चीन अंजाम देता है.

कपट की ऐतिहासिक प्रतिध्वनियां: साल 2017 में, डोकलाम गतिरोध के दौरान, चीनी मीडिया ने मंदारिन में गरजते हुए कहा कि चीन को "नई दिल्ली को कड़ा सबक सिखाना चाहिए", यहां तक कि 1962 से भी बदतर हार की धमकी भी दी. वर्ष 2020 में, गलवान में हुई घातक झड़प के बाद, बीजिंग के घरेलू संदेशों में पीएलए का महिमामंडन किया गया. इतना ही नहीं भारत को उकसावे का दोषी ठहराया गया. फिर भी, अंग्रेजी में, चीन ने बातचीत और तनाव कम करने की बात की. उसका लहजा थोड़ा नरम था.

मंदारिन भाषा में, वह अपने घरेलू दर्शकों को बताता है कि भारत एक प्रतिद्वंद्वी है और कम्युनिस्ट पार्टी को दृढ़ रहना चाहिए. अंग्रेजी में, वह भारतीयों को बताता है कि चीन सहयोगी है और उसे गलत समझा गया है. भारतीय शायद ही कभी मंदारिन संस्करण देखते हैं. वे केवल तैयार किया गया अंग्रेजी संस्करण ही पढ़ते हैं. भारत, अंग्रेजी में चीन पढ़ता है, लेकिन चीन, मंदारिन में भारत को समझता है.

दोहरा फिल्टर: भारत की सरकार, सेना और कूटनीतिक हलकों में बैठे लोग बीजिंग के दोगलेपन को अच्छी तरह समझते हैं. वे जानते हैं कि चीन मंदारिन में जो कहता है, वह अक्सर अंग्रेजी में उसके द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली बातों के विपरीत होता है. समस्या व्यापक राजनीतिक परिदृश्य में उत्पन्न होती है. विपक्षी दल, बीजिंग या पश्चिमी माध्यमों द्वारा प्रचारित चुनिंदा आख्यानों का लाभ उठाकर, घरेलू लाभ के लिए उन्हें बढ़ा-चढ़ाकर पेश करते हैं. फिर सरकार को कहानी को आकार देने के बजाय दिखावे पर प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर होना पड़ता है. इस तरह, विदेश में रचा गया दुष्प्रचार भारत के लोकतंत्र में घुस जाता है और बहस को मोड़ देता है.

ट्रंप द्वारा टैरिफ बढ़ाए जाने के बाद, एक नेता ने टीवी पर मजाक उड़ाया: "मोदी की अमेरिका के साथ दोस्ती की तो बात ही अलग है." यह क्लिप वायरल हो गई. अन्य लोगों ने कैलाश मार्ग को फिर से खोलने की बीजिंग द्वारा की गई प्रशंसा को इस बात का प्रमाण बताया कि "चीन देता है, वॉशिंगटन सजा देता है." ये पंक्तियां कठोर सच्चाइयों को नजरअंदाज करती हैं. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन का समर्थन, यारलुंग त्सांगपो पर विशाल बांध, या दुर्लभ मृदा खनिजों पर प्रतिबंध. लेकिन चुनावी राजनीति में, धारणा अक्सर नीति पर भारी पड़ती है. भारत में, सूचना युद्ध चुनावी युद्ध बन जाता है.

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने 19 अगस्त, 2025 को नई दिल्ली में चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की. (Photo- IANS)

दिखावे बनाम हकीकत: कूटनीति भी घुमा-फिराकर पेश की जा रही है. वांग यी की बातचीत के बाद, बीजिंग ने भारत के विदेश मंत्री के हवाले से दावा किया कि भारत ने "एक चीन" नीति की पुष्टि की है. नई दिल्ली ने इसका खंडन किया, लेकिन बीजिंग का यह दावा विदेशों में फैल गया और लोगों की राय बन गई.

यह एक आख्यानात्मक युद्ध है। यह सकारात्मक बातों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करता है, नकारात्मक बातों को दबाता है और कहानी पर नियंत्रण रखता है.

ताइवान और प्राथमिक स्रोत का लाभ: भारत की कमजोरी भाषाई है. मंदारिन भाषा में दक्षता के अभाव में, वह द्वितीयक स्रोतों, चीन की चुनिंदा अंग्रेजी सामग्री या पश्चिमी रिपोर्टिंग पर निर्भर रहता है. दोनों ही फिल्टर किए जाते हैं.

यहां भारत को लीक से हटकर सोचने की जरूरत है. ताइवान ने चीनी विमर्श को समझने में विशेषज्ञता हासिल कर ली है. एकेडेमिया सिनिका और नेशनल चेंगची यूनिवर्सिटी (एनसीसीयू) जैसे संस्थान इस बात पर नजर रखते हैं कि बीजिंग मंदारिन और अंग्रेजी में कैसे बात करता है. उनके शोधकर्ताओं ने दिखाया है कि जब चीन भारत के बारे में मंदारिन में बात करता है, तो उसका लहजा अक्सर कठोर होता है, जिसमें प्रतिद्वंद्विता और "संघर्ष" पर जोर दिया जाता है. लेकिन अंग्रेजी में, वही मुद्दे "संवाद" और "साझेदारी" की बातों में बदल जाते हैं. इन अंतरों को जल्दी समझकर, ताइवान नीति निर्माताओं को बीजिंग के असली इरादे की एक स्पष्ट तस्वीर दे सकता है. प्राथमिक स्रोत रणनीति को धार देते हैं; द्वितीयक स्रोत उसे विकृत करते हैं.

भारत का अंध-बिंदु: चीन ने धारणा प्रबंधन और मनोवैज्ञानिक कार्रवाइयों को अपनी शासन-कला का हिस्सा बना लिया है. वॉशिंगटन भी कथात्मक शक्ति को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करता है. भारत अब भी उससे आगे निकल रहा है. मंदारिन बोलने वालों की संख्या बहुत कम है. वास्तविक समय की निगरानी के लिए कोई राष्ट्रीय केंद्र नहीं है. समय रहते शत्रुतापूर्ण घुमावों का मुकाबला करने की सीमित क्षमता. धारणा के युद्धक्षेत्र में, भारत कुंद औजारों से लड़ रहा है जबकि विरोधी छुरी का इस्तेमाल कर रहे हैं.

आगे का रास्ता: अगर भारत वास्तविक रणनीतिक स्वायत्तता चाहता है, तो उसे इस कमी को पूरा करना होगा. तीन कदम जरूरी हैं. पहला, सरकार, खुफिया विभाग और मीडिया में मंदारिन प्रशिक्षण का विस्तार करें और ताइवान की विशेषज्ञता का लाभ उठाएं. दूसरा, एक अनुवाद और निगरानी केंद्र बनाएं, ताकि चीनी संवाद को स्रोत पर ही ट्रैक किया जा सके. तीसरा, धारणा प्रबंधन को सुरक्षा प्राथमिकता में शामिल करें. तेज खंडन, समन्वित संदेश और विदेशों में भारत की कहानी को मजबूती से प्रस्तुत करें.

निष्कर्ष: वांग यी की यात्रा ने दिखाया कि कैसे छोटे-छोटे प्रयासों को भी सही कहानी में लपेट कर बड़ा किया जा सकता है. चीन जानता है कि यह कैसे करना है. अमेरिका जानता है कि यह कैसे करना है. भारत पीछे नहीं रह सकता. रणनीतिक स्वायत्तता केवल सीमा पर सैनिकों या समुद्र में जहाजों के बारे में नहीं है. यह आख्यानात्मक संप्रभुता के बारे में भी है. इस समय, भारत दूसरों को अपनी कहानी लिखने दे रहा है. इसका रास्ता छन-छनकर आए विचारों से हटकर बिना छन-छन के सच की ओर जाने में है.