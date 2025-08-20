हैदराबाद: भारत एक और स्वतंत्रता दिवस मना चुका है. ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की है कि किसान देश की प्राथमिकता हैं और भारत सरकार उनका ध्यान रखेगी. इसलिए, भारत सरकार के लिए अगली बड़ी चुनौती टमाटर और सब्जियों की कीमतें हैं. ऐसा इसलिए है, क्योंकि अगर हमें अपने किसानों की चिंता करनी है, तो हमें सब्जियों की टूटी आपूर्ति श्रृंखला को सुधारना होगा और हर मॉनसून में बढ़ती सब्जियों की कीमतों से भारतीयों को छुटकारा दिलाना होगा.

इस अस्थिरता का प्रमाण कहां है? बस, सब्जी विक्रेता के पास जाकर टमाटर, प्याज या अन्य सब्ज़ियां मांग लीजिए. आपको खुद ही कीमतों में भारी वृद्धि का एहसास हो जाएगा. इस बीच, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली जैसे प्रमुख शहरी केंद्रों में टमाटर की कीमतें 90-110 रुपये के बीच बताई जा रही हैं. प्याज और अन्य मुख्य सब्जियों के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं.

अब कोई यह मान सकता है कि सब्जियों की मूल्य वृद्धि किसानों के लिए अच्छी है. लेकिन दुर्भाग्य से, किसानों को इस राशि का केवल एक छोटा हिस्सा ही मिल रहा है. टमाटर किसानों की स्थिति इतनी विकट है कि वे कीमतों को स्थिर रखने के लिए टमाटर सड़कों पर फेंक रहे हैं. कई किसानों को तो 8 रुपये प्रति किलोग्राम तक का भाव मिला है, जबकि टमाटर अब 90-110 रुपये में बिक रहे हैं. इस तरह से देखें तो इसकी कीमतों में 10 गुना से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी है. प्याज किसानों की भी यही कहानी है, जिन्हें अच्छे दिन में एक किलोग्राम प्याज के लिए 10-12 रुपये मिलते थे.

बीते वर्षों में सब्जियों की आसमान छूती महंगाई से सबक लेते हुए सरकार ने तुरंत अपने पास मौजूद प्याज के स्टॉक को खुले बाजार में जारी करने का निर्देश दिया. लगभग 3 लाख टन प्याज जारी किया गया. साथ ही टमाटर के लिए, कीमतों को स्थिर रखने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सीधी खरीद और वितरण के लिए भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ) को निर्देश दिया गया.

सबसे पहले, सरकार के मुताबिक, अनियमित मौसम मौजूदा संकट का एक प्रमुख कारण रहा है. कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदि तक, सभी क्षेत्रों में मॉनसून बहुत जल्दी आ गया है, जिससे हमारी पारंपरिक आपूर्ति श्रृंखला में एक बड़ा अंतर पैदा हो गया है.

इससे न केवल सड़कें प्रभावित हुई हैं, बल्कि कई किसानों ने बाढ़ और फसलों को हुए बड़े नुकसान को झेला है. कीटों के हमलों की भी सूचना दी है और खासकर उत्तरी क्षेत्रों में, ऑफ-सीजन में किसान, उपभोक्ताओं को सब्जियों की आपूर्ति करने में विफल रहे हैं.

इसलिए, हमें सबसे पहले अपनी मौसम पूर्वानुमान प्रणालियों को मजबूत करने की आवश्यकता है. हमें अपने उन्नत उपग्रह नेटवर्क पर अधिक निर्भर रहना होगा. साथ ही ब्लॉक स्तर पर अधिक सक्रिय मौसम संबंधी विश्लेषण प्रस्तुत करना होगा. इसे क्षेत्रों और उप-क्षेत्रों को उनकी कृषि-जलवायु के आधार पर वर्गीकृत करके सरल तरीके से किया जा सकता है.

इसके साथ ही बड़ी और सूक्ष्म जलवायु संबंधी घटनाओं को एसएमएस आदि के माध्यम से किसानों के फोन पर प्रसारित किया जाना चाहिए.

वास्तव में, सरकार को केवल किसानों को ही अलग नहीं करना चाहिए, बल्कि बुवाई से पहले, मॉनसून के दौरान और कटाई के बाद सामान्य ग्रामीण आबादी को सामान्य अलर्ट भेजना चाहिए. इस तरह इन समुदायों के लोग किसानों और व्यापक ग्रामीण समुदाय को सूचित कर सकते हैं. प्रत्येक गांव के स्कूल में दैनिक अपडेट या महत्वपूर्ण अपडेट पोस्ट किए जा सकते हैं.

दूसरी बड़ी समस्या कटाई के बाद की बर्बादी है, जो मुख्य रूप से अनुचित देखभाल, यानी भंडारण और प्रसंस्करण सुविधाओं की कमी के कारण होती है. ये दोनों क्षेत्र हमारी आपूर्ति श्रृंखला रसद में एक बड़ा अंतर हैं. परिणामस्वरूप, अच्छी फसल का एक बड़ा हिस्सा बर्बाद हो जाता है या मंडियों या उपभोक्ताओं तक कभी पहुंच ही नहीं पाता. यह नवाचार और रचनात्मक सोच का अवसर है. लेकिन हमें हमेशा नए सिरे से सोचने की जरूरत नहीं है. सरकार के पास पहले से ही समाधान मौजूद हैं, और हमें उन्हें लागू करने के लिए काम करना होगा.

टमाटर पाउडर संयंत्रों के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण एक नया समाधान है. खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने निफ्टम तंजावुर के साथ साझेदारी में टमाटर पाउडर प्रसंस्करण के लिए सूक्ष्म उद्यमों के लिए पहले ही मॉडल विकसित कर लिए हैं. यह अनूठी प्रक्रिया 30 लाख रुपये से कम में स्थापित की जा सकती है और हमारी टमाटर की फसल की सुरक्षा का एक स्थायी तरीका प्रदान करती है. टमाटर को पाउडर में परिवर्तित करके, हम टमाटरों की शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं और यह भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि मॉनसून जैसे महत्वपूर्ण समय में आपूर्ति कम न हो.

टमाटर प्यूरी संयंत्र, सौर ड्रायर, सब्जी डिहाइड्रेटर जैसी अन्य तकनीकें प्रमुख टमाटर उत्पादक क्षेत्रों में ब्लॉक स्तर पर स्थापित की जा सकती हैं, ताकि किसान कम लागत पर अपने टमाटरों को एक तैयार उत्पाद में बदल सकें जिसे उपभोक्ता और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग दोनों खरीद सकें.

यदि ये प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किए जाते हैं, तो ये ग्रामीण रोजगार पैदा करेंगे और ग्रामीण उद्यमिता को भी प्रोत्साहित करेंगे. साथ ही, खेत से प्रसंस्करण केंद्र तक और वापस आने-जाने के परिवहन में आने वाली कमी को पूरा करने के लिए, प्रसंस्करण केंद्रों से कम लागत वाले परिवहन नेटवर्क का एक नया नेटवर्क जोड़ा जा सकता है. किसान कॉल या अपने फोन के माध्यम से परिवहन बुक कर सकते हैं. इससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी किसान वंचित न रहे और ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार भी सृजित होंगे.

हमें न केवल टमाटर, बल्कि सभी सब्जियों में कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए ऊपर वर्णित उप-क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे का एक मजबूत नेटवर्क बनाने की आवश्यकता है. इसी मशीनरी का उपयोग कई अन्य सब्जियों के संरक्षण और प्रसंस्करण के लिए भी किया जा सकता है, इसलिए यह सरकार के लिए एक अच्छा निवेश होगा और इससे सरकार को किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी. साथ ही सब्जियों में कटाई के बाद होने वाले नुकसान को भी काफी हद तक कम करने में मदद मिलेगी.

अब तीसरा बड़ा मुद्दा टमाटर की कटाई के दौरान मंडी में कीमतों में गिरावट है. टमाटर एक जल्दी खराब होने वाली सब्जी है, इसलिए इसकी विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है. इसके लिए अगर कोल्ड स्टोरेज का रास्ता अपनाया जाता है, तो इसका रखरखाव बहुत महंगा होगा. और केवल कुछ ही किसानों के पास इसकी पहुंच होगी. इसलिए हमें पहले बताए गए कम लागत वाले प्रसंस्करण तरीकों पर विचार करना चाहिए.

एक बार कम लागत वाले टिकाऊ प्रसंस्करण की स्पष्ट योजना तैयार हो जाने के बाद, सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और एमएसपी प्रणाली का उपयोग करके सीधे किसानों से टमाटर खरीदना चाहिए. यह कदम बिचौलियों या व्यापारियों को खत्म करेगा और किसानों को सशक्त बनाएगा और साथ ही उपभोक्ताओं की लागत भी कम करेगा. इस बीच, सरकार को नुकसान उठाने के बजाय, इस उद्यम से अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा.

शुरुआत में, सरकार पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक या दो क्लस्टर चुन सकती है, अधिमानतः एक उत्तर में और दूसरा दक्षिण में, और कम लागत वाले प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे और भंडारण का विकास कर सकती है. यदि परियोजना सफल होती है, तो वे इस मॉडल का अनुकरण कर सकते हैं और इसे अन्य क्षेत्रों में भी विस्तारित कर सकते हैं.