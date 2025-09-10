ETV Bharat / opinion

नई पीढ़ी के तूफान में ढह गई नेपाल सरकार, श्रीलंका से बांग्लादेश में युवाओं ने ऐसा ही काटा था गदर

हैदराबाद: नेपाल का हिमालयी राष्ट्र एक बार फिर संकट के कगार पर पहुंच गया है. हाल के दिनों में, युवाओं के नेतृत्व में चल रहा यहां का विरोध प्रदर्शन राष्ट्रीय संकट में बदल गया है. इसकी परिणति प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली और कई प्रमुख मंत्रियों के इस्तीफे के रूप में हुई. सुरक्षा बलों के साथ हिंसक झड़पों में 20 से अधिक प्रदर्शनकारियों के मारे गए. इसके साथ ही 400 से अधिक लोग घायल हो गए.

प्रदर्शनकारियों ने नेपाल की संसद, सर्वोच्च न्यायालय और अन्य महत्वपूर्ण ढांचों सहित सार्वजनिक भवनों को आग के हवाले कर दिया. सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के प्रति निराशा की अभिव्यक्ति के रूप में शुरू हुआ यह आंदोलन नेपाल में एक दशक से भी अधिक समय में देखी गई सबसे बड़ी नागरिक अशांति में बदल गया.

इस आंदोलन की तात्कालिक वजह सरकार का 4 सितंबर, 2025 को प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने का विवादास्पद निर्णय था. यह प्रतिबंध 17 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले द्वारा समर्थित कैबिनेट के एक फैसले के बाद लगाया गया था.

इसमें तकनीकी कंपनियों को नेपाल में पंजीकरण कराना और स्थानीय कराधान का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया था. हालांकि इस कदम को एक नियामक आवश्यकता के रूप में तैयार किया गया था. इसे व्यापक रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला माना गया.

नेपाल की युवा आबादी के लिए, जिनमें से कई संचार, सक्रियता और यहां तक ​​कि आजीविका के लिए सोशल मीडिया पर निर्भर हैं, यह निर्णय एक महत्वपूर्ण मोड़ था. लेकिन यह कोई अकेला मामला नहीं है. पूरे दक्षिण एशिया में, एक पैटर्न उभरता हुआ प्रतीत होता है, जहां युवाओं के नेतृत्व वाले, विकेन्द्रीकृत विरोध प्रदर्शन जड़ जमाए राजनीतिक व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं.

श्रीलंका में, आर्थिक पतन के बीच शक्तिशाली राजपक्षे शासन को हटाने में युवा विरोधों ने केंद्रीय भूमिका निभाई. बांग्लादेश में, शिक्षा सुधारों और कथित भ्रष्टाचार को लेकर छात्रों के नेतृत्व में प्रदर्शन हुए, हालांकि वे विरोध प्रदर्शन जातीय-धार्मिक तनावों से अधिक उलझे हुए थे. अब, नेपाल भी इस सूची में शामिल हो गया है. सवाल उठता है कि क्या हम दक्षिण एशिया में युवाओं के नेतृत्व वाले शासन परिवर्तन की एक नई लहर देख रहे हैं?

साझा सूत्र, विशिष्ट संदर्भ: यद्यपि इनमें से प्रत्येक आंदोलन अलग-अलग राष्ट्रीय संदर्भों से उपजा है, फिर भी इनके कारणों, संरचना और विकास में उल्लेखनीय समानताएं हैं. श्रीलंका में, असह्य ऋण, भ्रष्टाचार और ईंधन की कमी से प्रेरित अर्थव्यवस्था के पतन के कारण बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए. इसकी परिणति राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे के रूप में हुई.

बांग्लादेश में, कोटा प्रणाली और कथित भेदभाव को लेकर छात्रों में असंतोष डिजिटल सक्रियता और छिटपुट हिंसा से और बढ़ गया. दोनों देशों में, बाहरी कारकों, जैसे बांग्लादेश में संयुक्त राज्य अमेरिका और श्रीलंका में चीन और अमेरिका, की भूमिका पर गहन अटकलें लगाई जा रही थीं.

नेपाल के विरोध प्रदर्शन में, हालांकि अभी तक विदेशी प्रभाव के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं, इसे अलग-थलग करके नहीं देखा जा सकता. लामबंदी का पैमाना और गति, समन्वित विरोध प्रदर्शनों में हजारों युवाओं का सड़कों पर उतरना, एक गहरे और लंबे समय से पनप रहे असंतोष का संकेत देता है.

हालांकि सोशल मीडिया पर प्रतिबंध ने तत्काल चिंगारी का काम किया, लेकिन यह आग वर्षों से सुलग रही थी. इसे सिर्फ एक स्वतःस्फूर्त विस्फोट मानना ​​नासमझी होगी. बांग्लादेश और श्रीलंका के विपरीत, जहां विदेशी शक्तियों की भागीदारी ज़्यादा दिखाई देती थी. नेपाल की उथल-पुथल काफी हद तक आंतरिक कारणों से प्रेरित प्रतीत होती है.

हालांकि, नेपाल की रणनीतिक स्थिति और भारत व चीन के बीच भू-राजनीतिक बफर के रूप में इसके इतिहास को देखते हुए, विदेशी हितों द्वारा पर्दे के पीछे से घटनाक्रम को चुपचाप आकार देने की संभावना को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता.

नेपाल में युवा विद्रोह को क्या हवा दे रहा है? इस अशांति का एक मूल कारण नेपाल के जड़ जमाए राजनीतिक अभिजात वर्ग के प्रति गहरी निराशा है. 2015 में नए संविधान की घोषणा के बाद से, लोकतांत्रिक सुदृढ़ीकरण और सुशासन की उम्मीदें लगातार कमजोर होती रही हैं.

सत्ता नेताओं के एक छोटे से समूह, खासकर के. पी. शर्मा ओली, शेर बहादुर देउबा और प्रचंड, के बीच घूमती रही है, जिन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए बार-बार गठबंधन बनाए और तोड़े हैं. इस राजनीतिक अस्थिरता के परिणामस्वरूप शासन में शून्यता और व्यापक जनसंदेह पैदा हुआ है. युवा नेपाली, जिनमें से कई इस संविधान-उत्तर शासन में पले-बढ़े हैं, का मोहभंग तेजी से हो रहा है.