नई पीढ़ी के तूफान में ढह गई नेपाल सरकार, श्रीलंका से बांग्लादेश में युवाओं ने ऐसा ही काटा था गदर
नेपाल की राजधानी काठमांडू में सत्ता उखाड़ फेंकने के पीछे दक्षिण एशिया में युवाओं के नेतृत्व में हो रहा विरोध प्रदर्शन रहा है.
हैदराबाद: नेपाल का हिमालयी राष्ट्र एक बार फिर संकट के कगार पर पहुंच गया है. हाल के दिनों में, युवाओं के नेतृत्व में चल रहा यहां का विरोध प्रदर्शन राष्ट्रीय संकट में बदल गया है. इसकी परिणति प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली और कई प्रमुख मंत्रियों के इस्तीफे के रूप में हुई. सुरक्षा बलों के साथ हिंसक झड़पों में 20 से अधिक प्रदर्शनकारियों के मारे गए. इसके साथ ही 400 से अधिक लोग घायल हो गए.
प्रदर्शनकारियों ने नेपाल की संसद, सर्वोच्च न्यायालय और अन्य महत्वपूर्ण ढांचों सहित सार्वजनिक भवनों को आग के हवाले कर दिया. सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के प्रति निराशा की अभिव्यक्ति के रूप में शुरू हुआ यह आंदोलन नेपाल में एक दशक से भी अधिक समय में देखी गई सबसे बड़ी नागरिक अशांति में बदल गया.
इस आंदोलन की तात्कालिक वजह सरकार का 4 सितंबर, 2025 को प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने का विवादास्पद निर्णय था. यह प्रतिबंध 17 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले द्वारा समर्थित कैबिनेट के एक फैसले के बाद लगाया गया था.
इसमें तकनीकी कंपनियों को नेपाल में पंजीकरण कराना और स्थानीय कराधान का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया था. हालांकि इस कदम को एक नियामक आवश्यकता के रूप में तैयार किया गया था. इसे व्यापक रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला माना गया.
नेपाल की युवा आबादी के लिए, जिनमें से कई संचार, सक्रियता और यहां तक कि आजीविका के लिए सोशल मीडिया पर निर्भर हैं, यह निर्णय एक महत्वपूर्ण मोड़ था. लेकिन यह कोई अकेला मामला नहीं है. पूरे दक्षिण एशिया में, एक पैटर्न उभरता हुआ प्रतीत होता है, जहां युवाओं के नेतृत्व वाले, विकेन्द्रीकृत विरोध प्रदर्शन जड़ जमाए राजनीतिक व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं.
श्रीलंका में, आर्थिक पतन के बीच शक्तिशाली राजपक्षे शासन को हटाने में युवा विरोधों ने केंद्रीय भूमिका निभाई. बांग्लादेश में, शिक्षा सुधारों और कथित भ्रष्टाचार को लेकर छात्रों के नेतृत्व में प्रदर्शन हुए, हालांकि वे विरोध प्रदर्शन जातीय-धार्मिक तनावों से अधिक उलझे हुए थे. अब, नेपाल भी इस सूची में शामिल हो गया है. सवाल उठता है कि क्या हम दक्षिण एशिया में युवाओं के नेतृत्व वाले शासन परिवर्तन की एक नई लहर देख रहे हैं?
साझा सूत्र, विशिष्ट संदर्भ: यद्यपि इनमें से प्रत्येक आंदोलन अलग-अलग राष्ट्रीय संदर्भों से उपजा है, फिर भी इनके कारणों, संरचना और विकास में उल्लेखनीय समानताएं हैं. श्रीलंका में, असह्य ऋण, भ्रष्टाचार और ईंधन की कमी से प्रेरित अर्थव्यवस्था के पतन के कारण बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए. इसकी परिणति राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे के रूप में हुई.
बांग्लादेश में, कोटा प्रणाली और कथित भेदभाव को लेकर छात्रों में असंतोष डिजिटल सक्रियता और छिटपुट हिंसा से और बढ़ गया. दोनों देशों में, बाहरी कारकों, जैसे बांग्लादेश में संयुक्त राज्य अमेरिका और श्रीलंका में चीन और अमेरिका, की भूमिका पर गहन अटकलें लगाई जा रही थीं.
नेपाल के विरोध प्रदर्शन में, हालांकि अभी तक विदेशी प्रभाव के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं, इसे अलग-थलग करके नहीं देखा जा सकता. लामबंदी का पैमाना और गति, समन्वित विरोध प्रदर्शनों में हजारों युवाओं का सड़कों पर उतरना, एक गहरे और लंबे समय से पनप रहे असंतोष का संकेत देता है.
हालांकि सोशल मीडिया पर प्रतिबंध ने तत्काल चिंगारी का काम किया, लेकिन यह आग वर्षों से सुलग रही थी. इसे सिर्फ एक स्वतःस्फूर्त विस्फोट मानना नासमझी होगी. बांग्लादेश और श्रीलंका के विपरीत, जहां विदेशी शक्तियों की भागीदारी ज़्यादा दिखाई देती थी. नेपाल की उथल-पुथल काफी हद तक आंतरिक कारणों से प्रेरित प्रतीत होती है.
हालांकि, नेपाल की रणनीतिक स्थिति और भारत व चीन के बीच भू-राजनीतिक बफर के रूप में इसके इतिहास को देखते हुए, विदेशी हितों द्वारा पर्दे के पीछे से घटनाक्रम को चुपचाप आकार देने की संभावना को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता.
नेपाल में युवा विद्रोह को क्या हवा दे रहा है? इस अशांति का एक मूल कारण नेपाल के जड़ जमाए राजनीतिक अभिजात वर्ग के प्रति गहरी निराशा है. 2015 में नए संविधान की घोषणा के बाद से, लोकतांत्रिक सुदृढ़ीकरण और सुशासन की उम्मीदें लगातार कमजोर होती रही हैं.
सत्ता नेताओं के एक छोटे से समूह, खासकर के. पी. शर्मा ओली, शेर बहादुर देउबा और प्रचंड, के बीच घूमती रही है, जिन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए बार-बार गठबंधन बनाए और तोड़े हैं. इस राजनीतिक अस्थिरता के परिणामस्वरूप शासन में शून्यता और व्यापक जनसंदेह पैदा हुआ है. युवा नेपाली, जिनमें से कई इस संविधान-उत्तर शासन में पले-बढ़े हैं, का मोहभंग तेजी से हो रहा है.
युवा बेरोजगारी में तेजी से वृद्धि और आर्थिक प्रगति के अधूरे वादों के साथ, निराशा चरम पर पहुंच गई है. अकेले 2024 में, 741,000 से ज़्यादा नेपाली विदेश में बेहतर अवसरों की तलाश में देश छोड़ गए, जो लगभग 3 करोड़ की आबादी वाले देश के लिए एक चौंका देने वाला आंकड़ा है. हालांकि इन कामगारों द्वारा भेजी गई धनराशि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती है, लेकिन सरकार ने देश में अवसर पैदा करने के लिए बहुत कम किया है.
सोशल मीडिया पर प्रतिबंध केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला नहीं था. इसे प्रवासी कामगारों और उनके घर-परिवार के बीच बचे-खुचे संबंधों को तोड़ने के प्रयास के रूप में देखा गया. इस प्रतीकात्मक अलगाव और इस धारणा के साथ कि सरकार रोजमर्रा की वास्तविकताओं से अनभिज्ञ है, ने विरोध प्रदर्शनों को और तेज कर दिया. एक और बड़ी शिकायत व्याप्त और दंड-मुक्त भ्रष्टाचार है.
रिपोर्टें राजनेताओं, नौकरशाहों और व्यावसायिक हितों के बीच गहरे गठजोड़ का संकेत देती हैं. पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना की हालिया जांच में अरबों नेपाली रुपये की हेराफेरी का पता चला है.
विपक्षी दलों ने ओली सरकार पर भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने और जवाबदेही तंत्र को बाधित करने का आरोप लगाया है. इस तरह के खुलासे ने जनता के गुस्से को और गहरा कर दिया है.
महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रदर्शनकारियों ने भाई-भतीजावाद को भी निशाना बनाया है. खासकर राजनीतिक अभिजात वर्ग के बच्चों को मिलने वाले विशेषाधिकारों को. ऐसे देश में जहां लाखों लोग रोजगार के लिए संघर्ष करते हैं, राजनीतिक परिवारों की स्पष्ट समृद्धि और प्रभाव आक्रोश का केंद्र बन गए हैं. ये विरोध प्रदर्शन सिर्फ सरकार विरोधी नहीं हैं, बल्कि ये सत्ता-विरोधी भी हैं.
युवा-नेतृत्व, डिजिटल रूप से प्रवर्धित: एक नया विरोध स्वरूप? नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में उल्लेखनीय बात यह है कि युवा, जो अक्सर पारंपरिक राजनीतिक दलों से संबद्ध नहीं होते, डिजिटल प्लेटफॉर्म, क्राउडसोर्सिंग संसाधनों के माध्यम से संगठित हो रहे हैं और अपने मुद्दों को वैश्विक स्तर पर प्रचारित कर रहे हैं.
यह इस क्षेत्र में विरोध के पहले के रूपों से एक उल्लेखनीय बदलाव है, जिन पर अक्सर यूनियनों, पार्टी कार्यकर्ताओं या धार्मिक संगठनों का प्रभुत्व होता था.
ये आंदोलन क्षैतिज, नेतृत्वविहीन और कथित अन्याय के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं. स्थायी राजनीतिक परिवर्तन लाने में ऐसे विकेन्द्रीकृत आंदोलनों की प्रभावशीलता पर बहस हो सकती है, लेकिन यथास्थिति को तोड़ने की उनकी क्षमता निर्विवाद है.
हालांकि, एक "भीड़ मानसिकता" का उदय, जहां सरकारों को संस्थागत तंत्रों के बजाय हिंसक सड़क विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से गिराया जाता है. ऐसे में लोकतांत्रिक लचीलेपन पर ये एक गंभीर प्रश्न उठाता है.
सविनय अवज्ञा और अराजकता के बीच एक महीन रेखा है. हालांकि विरोध एक लोकतांत्रिक अधिकार है, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करना और हिंसा में वृद्धि करना उन स्वतंत्रताओं को कमजोर करने का जोखिम पैदा करता है, जिनकी रक्षा प्रदर्शनकारी करना चाहते हैं.
नेपाल का नाज़ुक लोकतांत्रिक भविष्य: नेपाल में युवाओं के नेतृत्व में हो रहे विरोध प्रदर्शन, श्रीलंका और बांग्लादेश की हालिया घटनाओं के साथ मिलकर, दक्षिण एशिया में स्थापित राजनीतिक व्यवस्थाओं से मोहभंग की एक व्यापक प्रवृत्ति की ओर इशारा करते हैं.
हालांकि हर मामले की अपनी जटिलताएं हैं, फिर भी आर्थिक तंगी, अभिजात वर्ग की दंडमुक्ति और संस्थागत पतन जैसे सामान्य मुद्दे स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आते हैं. यह देखना बाकी है कि क्या युवा सक्रियता की इस लहर को रचनात्मक राजनीतिक जुड़ाव में बदला जा सकता है.
नेपाल जैसे देशों के लिए, जो पहले से ही भारत, चीन और अमेरिका के भू-राजनीतिक द्वंद्व में फंसे हुए हैं, लंबे समय तक जारी अशांति के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं. अंततः, राजनीतिक अभिजात वर्ग और युवा प्रदर्शनकारियों, दोनों को यह समझना होगा कि इस संकट का असली शिकार लोकतंत्र ही हो सकता है.
