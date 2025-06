ETV Bharat / opinion

सिंधु जल संधि का भविष्य जलवायु विज्ञान तय करेगा या औपनिवेशिक गणित, जानें सब कुछ - THE FUTURE OF THE INDUS

रियासी में चिनाब नदी का एक दृश्य. ( ANI (File Photo) )

By Aparna Roy Published : June 18, 2025 at 12:10 PM IST 9 Min Read

नई दिल्ली: जनवरी 2023 में, भारत ने सिंधु जल संधि (IWT) को संशोधित करने के लिए पाकिस्तान को एक औपचारिक नोटिस जारी किया. यह एक दुर्लभ कदम था, जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोगों का ध्यान खींचा. जबकि यह कदम भारत के कूटनीतिक अड़ियल रवैये के जवाब के रूप में तैयार किया गया था. इसके लिए इस समय एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है. इसमें संप्रभुता और रणनीतिक मुद्रा से परे एक और गहरा संकट छिपा है, जिसे जलवायु परिवर्तन कहते हैं. हिमालय का क्रायोस्फीयर पिघल रहा है. मॉनसून खराब हो रहा है. बाढ़ का स्तर बाइबिल के पैमाने पर हो रहा है. इतना ही नहीं भूजल स्तर गायब हो रहा है. इस नए युग में, IWT के लिए असली खतरा सिर्फ राजनीतिक विरोध नहीं है. यह इसकी पारिस्थितिक अप्रासंगिकता है. 20वीं सदी की संधि को 21वीं सदी की जलवायु वास्तविकता को नियंत्रित करने के लिए बढ़ाया जा रहा है. सुधार एक कूटनीतिक सनक नहीं है - यह एक अस्तित्वगत आवश्यकता है. विश्व बैंक द्वारा मध्यस्थता की गई और 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि को अक्सर सीमा पार जल सहयोग की एक दुर्लभ सफलता की कहानी के रूप में सराहा जाता है. यह युद्धों, शत्रुता और कूटनीतिक विफलताओं से बच गई. एक नियम-आधारित रूपरेखा की पेशकश की गई. लद्दाख के बर्फ से ढके क्षेत्र के बीच सिंधु नदी का हवाई दृश्य. (ANI (File Photo)) इसने सिंधु बेसिन की 6 नदियों को दो पड़ोसियों के बीच विभाजित किया. लेकिन भले ही यह संधि भू-राजनीति का सामना कर सकती थी. लेकिन इसे जलवायु परिवर्तन की कहीं अधिक जटिल चुनौती का सामना करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था. आज, IWT की नींव - जो जल विज्ञान स्थिरता और रैखिक मौसमी प्रवाह की मान्यताओं पर आधारित है. नाटकीय रूप से बदली हुई जलवायु प्रणाली द्वारा परीक्षण की जा रही है. हिमनदों की वापसी, अनियमित मॉनसून, अत्यधिक बाढ़-सूखा चक्र और भूजल पतन के संयोजन ने संधि के अंधे धब्बों को उजागर कर दिया है. जलवायु संकट अब कोई दूर का खतरा नहीं रह गया है. यह एक जीवित वास्तविकता है जिसे संधि में अब तत्काल प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए. सिंधु बेसिन दुनिया की सबसे अधिक जलवायु-संवेदनशील नदी प्रणालियों में से एक है. यह चार देशों में 10 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली इसकी सबसे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सीमा भारत और पाकिस्तान के बीच है. इस नदी प्रणाली को जो चीज अद्वितीय बनाती है, वह है हिमालय के क्रायोस्फीयर. इसमें ग्लेशियर, हिमक्षेत्र और पर्माफ्रॉस्ट पर इसकी हाइड्रोलॉजिकल निर्भरता रहती है. इसकी वजह से इसके वार्षिक प्रवाह में लगभग आधे का योगदान देती है. लेह में शून्य से नीचे तापमान के कारण जमी हुई सिंधु नदी का दृश्य. (ANI (File Photo)) इसके साथ ही वैश्विक तापमान में वृद्धि के साथ, हिंदूकुश-हिमालय क्षेत्र वैश्विक औसत से दोगुनी गति से गर्म हो रहा है, जिससे ग्लेशियर तेजी से पीछे हट रहे हैं. ICIMOD के मुताबिक, उच्च उत्सर्जन परिदृश्यों में बेसिन साल 2100 तक अपने ग्लेशियल आयतन का 80% तक खो सकता है. प्रारंभ में, यह पिघले पानी का प्रवाह अधिशेष का भ्रम पैदा कर सकता है. मॉनसून के अनियमित व्यवहार से यह और भी जटिल हो गया है. कभी गर्मियों में होने वाली बारिश के बीच-बीच में तीव्र बादल फटने, लंबे समय तक सूखे की स्थिति और विनाशकारी बाढ़ आ रही है. अगस्त 2022 में, पाकिस्तान ने अपने इतिहास की सबसे भयावह बाढ़ देखी. देश का एक तिहाई हिस्सा जलमग्न हो गया और 33 मिलियन लोग विस्थापित हो गए. दूसरी ओर, दोनों देश लंबे समय से कृषि सूखे का सामना कर रहे हैं, जिससे फसलें, खाद्य प्रणालियां और आजीविकाएं प्रभावित हो रही हैं. बेसिन का हाइड्रोग्राफ, जो कभी पूर्वानुमानित पैटर्न का पालन करता था, अब खतरनाक अस्थिरता से चिह्नित है. स्थिरता से अप्रत्याशितता की ओर यह बदलाव IWT के स्थिर जल आवंटन मॉडल को अप्रचलित बना देता है. संधि न तो ऐसे गैर-रेखीय झटकों का अनुमान लगाती है और न ही उनका जवाब देती है. बेसिन में भूजल की गिरती स्थिति मामले को और जटिल बना रही है. पंजाब और सिंध के व्यापक जलोढ़ जलभृत कभी कम प्रवाह की अवधि के दौरान हाइड्रोलॉजिकल शॉक एब्जॉर्बर के रूप में काम करते थे. आज, वे संकट में हैं. GRACE उपग्रह डेटा से पता चलता है कि सिंधु बेसिन दुनिया के सबसे अधिक दोहन किए जाने वाले जलभृतों में से एक है, जिसमें वार्षिक कमी दर उत्तरी चीन के मैदान और कैलिफोर्निया की सेंट्रल वैली के बराबर है. पाकिस्तान में 60% से अधिक सिंचाई की जरूरतें अब भूजल से पूरी होती हैं, और भारत के उत्तर-पश्चिमी राज्यों में कृषि परिदृश्य में ट्यूबवेल सिंचाई का बोलबाला है. फिर भी, IWT भूजल पर पूरी तरह से चुप रहता है, सतह और उप सतह प्रवाह के बीच महत्वपूर्ण संबंधों को अनदेखा करता है. यह अनदेखी न केवल जल विज्ञान संबंधी लचीलापन कमजोर करती है, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र को भी खतरे में डालती है.

बेसिन की अखंडता. पर्यावरणीय प्रवाह को ध्यान में न रखने की संधि की विफलता नदी के स्वास्थ्य को और कमजोर करती है. सिंधु डेल्टा, जो कभी मत्स्य पालन, मैंग्रोव और जैव विविधता का समर्थन करने वाला एक संपन्न पारिस्थितिकी तंत्र था. अब धीरे-धीरे मर रहा है. अपस्ट्रीम डायवर्सन और अत्यधिक निकासी के कारण मीठे पानी के प्रवाह में भारी कमी के साथ-साथ समुद्र का पानी अंतर्देशीय क्षेत्रों में घुस गया है, जिससे उपजाऊ भूमि खारी हो गई है. आजीविका नष्ट हो रही है और समुदाय विस्थापित हो रहे हैं. डेल्टा का पतन न केवल एक पारिस्थितिक त्रासदी है, बल्कि संधि के मानव-केंद्रित डिजाइन में निहित शासन की विफलता है. 2013 में किशनगंगा मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने न्यूनतम प्रवाह रिलीज के महत्व को स्वीकार किया. इसने एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण मिसाल कायम की. लेकिन टुकड़ों में दिए गए फैसले पारिस्थितिक स्थिरता के लिए संधि-व्यापी प्रतिबद्धता का विकल्प नहीं हैं. संधि में अंतर्निहित पुरातन डेटा-साझाकरण वास्तुकला भी उतनी ही चिंताजनक है. यह प्रवाह डेटा विनिमय के पूर्व-सहमत प्रारूपों पर निर्भर करता है, जो अक्सर विलंबित, अपूर्ण या अविश्वासपूर्ण होते हैं. वास्तविक समय की उपग्रह निगरानी, ​​बेसिन-स्केल हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग और एआई-संचालित पूर्वानुमान के युग में, इस तरह का एनालॉग सूचना प्रवाह खतरनाक रूप से अपर्याप्त है. प्रवाह, तलछट भार, बर्फ पिघलने की दर या जलाशय संचालन पर समय पर और पारदर्शी डेटा के बिना, अनुकूली प्रबंधन असंभव है. इसके अलावा, संधि की संस्थागत रीढ़, स्थायी सिंधु आयोग का गठन बहुत संकीर्ण रूप से किया गया है. आयोग में जनादेश, क्षमता और अधिकार सीमित रहता है. इसका वर्तमान दायरा इंजीनियरिंग अनुपालन है, जलवायु लचीलापन नहीं. जलवायु व्यवधान के सामने प्रासंगिक बने रहने के लिए, IWT को विकसित होना चाहिए. एक नया जलवायु-लचीला सिंधु ढांचा लचीलेपन, सहयोग और पारिस्थितिक अंतरनिर्भरता के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए. सबसे पहले, इसे एक अनुकूली कानूनी वास्तुकला अपनानी चाहिए - जो विकसित हो रहे जल विज्ञान ज्ञान, अद्यतन जलवायु विज्ञान और उभरती हुई बेसिन प्राथमिकताओं के आधार पर आवधिक समीक्षा की अनुमति देता है. मूल संधि के निश्चित विभाजन तर्क के विपरीत, भविष्य की व्यवस्थाओं को मौसमी लचीलेपन और चरम घटनाओं के संयुक्त प्रबंधन के साथ सतह और भूजल दोनों को एकीकृत करते हुए गतिशील जल साझाकरण की अनुमति देनी चाहिए. दूसरा, दर्शन को विभाजन से प्रबंधन की ओर स्थानांतरित होना चाहिए. नदियों को विभाज्य इकाइयों में कम नहीं किया जा सकता है. वे पारिस्थितिकी तंत्र हैं, जिन्हें समग्र रूप से प्रबंधित किया जाना चाहिए. इसके लिए संयुक्त जल बजट, वास्तविक समय जलाशय समन्वय और एकीकृत बाढ़ और सूखे की योजना जैसे क्षेत्रों में बेसिन-व्यापी सहयोग की आवश्यकता होती है. साझा समस्याओं के लिए साझा समाधान की आवश्यकता होती है. तीसरा, एक मजबूत जलवायु-सूचित डेटा व्यवस्था को संस्थागत बनाया जाना चाहिए. इसमें रिमोट सेंसिंग का उपयोग करके संयुक्त निगरानी, ​​एक ओपन-एक्सेस सिंधु बेसिन वेधशाला की स्थापना और पूरे बेसिन में टेलीमेट्रिक सेंसर तैनात करना शामिल है. वास्तविक समय का डेटा सिर्फ विज्ञान के बारे में नहीं है. यह विश्वास बनाने के बारे में है. चौथा, पर्यावरणीय प्रवाह पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए. संधि में पारिस्थितिकी सीमाओं को बनाए रखने के लिए मात्रात्मक प्रतिबद्धताएं शामिल होनी चाहिए. खासकर सिंधु डेल्टा जैसे कमजोर हिस्सों के लिए इन बातों को तवज्जों देने की जरूरत है. ई-प्रवाह को प्रबंधित करने के लिए भूजल निकासी को विनियमित करना, संयुक्त उपयोग को बढ़ावा देना और स्थायी पुनर्भरण में निवेश करना भी आवश्यक है. पांचवां, सिंधु आयोग में तत्काल सुधार की आवश्यकता है. इसमें जलवायु वैज्ञानिकों, जल विज्ञानियों, पारिस्थितिकीविदों और प्रारंभिक चेतावनी विशेषज्ञों के साथ-साथ इंजीनियरों और कानूनी विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाना चाहिए. जलवायु अनुकूलन, बाढ़ जोखिम और भूजल शासन पर उपसमितियां स्थापित की जानी चाहिए. अंत में, भारत और पाकिस्तान को संयुक्त जलवायु अनुकूलन उपक्रमों पर काम करना चाहिए. ये जलवायु चाहे वह ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में वनीकरण हो, सिंचाई दक्षता का आधुनिकीकरण हो या बाढ़ के बुनियादी ढांचे का सह-विकास हो. इनमें से कोई भी आसान नहीं होगा. दोनों ओर विश्वास की कमी है, और पानी को अक्सर सुरक्षा और संप्रभुता के चश्मे से देखा जाता है. लेकिन जलवायु संकट के कारण कोई विकल्प नहीं है. सुधार के बिना, IWT के कालभ्रमित होने का जोखिम है. और वो है सबसे अच्छे रूप में अप्रासंगिक है और सबसे बुरे रूप में भड़काऊ. इसके विपरीत, जलवायु-स्मार्ट सिंधु संधि एक दुर्लभ अवसर प्रदान करती है. वो है साझा भेद्यता को साझा उद्देश्य में बदलना. यह जलवायु कूटनीति के लिए एक मॉडल बन सकता है, जहां सहयोग केवल पानी साझा करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक साथ लचीलापन बनाने के बारे में है. ये भी पढ़ें - सिंधु और सतलुज नदियां कहां से निकलती हैं और किन देशों में से बहती हैं, जानें