AADHAAR के 15 साल लाजवाब, बेमिसाल, संख्या पहुंची 143 करोड़ के पार

रमेश कोटनाना

हैदराबाद: सितंबर 2010 में महाराष्ट्र के एक गांव के नागरिकों को पहचान-पत्र जारी करने से लेकर अब तक ये आधार संख्या 1.43 अरब तक पहुंच गई है. AADHAAR के य 15 साल बेमिसाल हैं.

आधार का 15 साल का प्रभाव: 9 जुलाई, 2009 को इंफोसिस से विदाई समारोह में नंदन नीलेकणि ने कहा, "मेरी एकमात्र पहचान इंफोसिस है. मैं एक ऐसे कार्यक्रम का नेतृत्व करने जा रहा हूं, जो हर भारतीय को पहचान प्रदान करे." इसी दृष्टिकोण को साकार करते हुए, उन्होंने आधार परियोजना का नेतृत्व किया और दुनिया का सबसे बड़ा बॉयोमेट्रिक डेटाबेस तैयार किया.

सितंबर 2010 में महाराष्ट्र के एक गांव के नागरिकों को पहचान पत्र जारी करने से लेकर लगभग 1.43 अरब आधार संख्या तक पहुंचने तक बीते 15 वर्षों में इसकी उपलब्धियां अभूतपूर्व हैं. इसके पैमाने और प्रभाव को विश्व स्तर पर मान्यता मिली है. इसके साथ ही विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाओं ने इसके रुख को भारत की डिजिटल क्षमता का प्रतीक बताया है.

ऐसे हुई इसकी शुरुआत? आधार योजना की संकल्पना वर्ष 2006 में की गई थी और सरकार ने 25 जून, 2009 को यूआईडीएआई अध्यक्ष पद के सृजन को मंज़ूरी दी थी. इसमें इंफोसिस के सह-अध्यक्ष नंदन नीलेकणि को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर इसका नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया गया था. 6 जुलाई को, वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने ₹120 करोड़ आवंटित किए, जिससे सरकार के मजबूत समर्थन का संकेत मिला.

नंदन नीलेकणि 23 जुलाई, 2009 को आधिकारिक तौर पर यूआईडीएआई में शामिल हुए, उनके बाद आईएएस अधिकारी आर.एस. शर्मा महानिदेशक बने. नंदन नीलेकणि ने इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों, सिविल सेवकों और आईआईटीयन्स की एक टीम तैयार की. आधार अधिनियम 2016 में लाया गया और उसके बाद, आधार और अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 पारित किया गया, जिसने यूआईडीएआई (UIDAI) को नियामक शक्तियां प्रदान कीं.

बीते डेढ़ दशक में आधार के कुछ उल्लेखनीय प्रभाव इस प्रकार से हैं.

प्रत्येक भारतीय को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करना: आधार प्रत्येक निवासी को उनके बॉयोमेट्रिक (उंगलियों के निशान, आंखों की पुतलियों का स्कैन) और जनसांख्यिकीय डेटा से जुड़ी 12 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करता है. यह आवश्यक सरकारी सेवाओं और सामाजिक कल्याण लाभों तक पहुंचने के लिए एक डिजिटल पहचान के रूप में कार्य करता है. अब तक, 1.43 अरब भारतीयों को आधार पहचान-पत्र जारी किए जा चुके हैं, और 1700 से अधिक सरकारी योजनाएं/कार्यक्रम कल्याणकारी योजनाओं और लाभों के सुचारु वितरण के लिए आधार का उपयोग कर रहे हैं.

हमेशा उपलब्ध: आधार एक डिजिटल पहचान पत्र है, जो कभी भी, कहीं भी काम आता है. चाहे बैंक खाता खोलना हो, अस्पताल जाना हो, मोबाइल सिम के लिए आवेदन करना हो, या छात्रवृत्ति प्राप्त करनी हो. आधार इस प्रक्रिया को तेज और अधिक सुरक्षित बनाता है. यह एकमात्र ऐसा पहचान पत्र है, जिसे किसी को भी काम करने के लिए भौतिक रूप से साथ रखने की आवश्यकता नहीं है. इससे सभी के लिए जीवन अधिक सुविधाजनक और एकीकृत हो जाता है.

डिजिटल इंडिया को सशक्त बनाना: आधार दुनिया का सबसे सफल और व्यापक डिजिटल पहचान-पत्र कार्यक्रम है. डिजिटल इंडिया आंदोलन के लिए एक प्रमुख सेतु के रूप में, आधार ने एकल पहचान ढांचा प्रदान किया है. इससे विभिन्न सेवाओं को एक छतरी के नीचे लाने, शासन को सुचारु बनाने और नवाचार को प्रोत्साहित करने में मदद मिली है.

आधार ई-केवाईसी, व्यवसाय को आसान बनाना: आधार इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर (ई-केवाईसी) ग्राहकों को जोड़ने का एक महत्वपूर्ण आधार बन गया है. खासकर दूरसंचार, बैंकिंग और वित्तीय सेवा क्षेत्रों में. जब जियो ने 2016 में दूरसंचार बाजार में प्रवेश किया, तो उसने आधार ई-केवाईसी का लाभ उठाकर सिम कार्ड को 48 घंटों के बजाय कुछ ही मिनटों में सक्रिय कर दिया, जिससे लागत कम हो गई. इस नवाचार ने जियो के तीव्र विकास को गति दी, जिससे एक महीने में 1.6 करोड़ ग्राहक और केवल 83 दिनों में 5 करोड़ ग्राहक जुड़ गए.

आर्थिक सर्वेक्षण 2024 में उल्लेख किया गया है कि आधार सेवाओं के उपयोग ने संगठनों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया को काफी आसान बना दिया है. वहीं लागत लगभग 1,000 रुपये से घटकर 6 रुपये से भी कम हो गई है.

JAM त्रिमूर्ति में आधार: JAM त्रिमूर्ति (जन धन बैंक खाते, आधार बॉयोमेट्रिक पहचान और मोबाइल कनेक्टिविटी) एक सरकारी पहल है, जिसे गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों को बड़े पैमाने पर, प्रौद्योगिकी-सक्षम प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों की सुविधा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है.

28 अगस्त, 2014 को शुरू की गई प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) ने लाखों लोगों को डिजिटल अर्थव्यवस्था में प्रवेश करने में सक्षम बनाया है. पिछले 11 वर्षों में 56 करोड़ से ज़्यादा जन-धन खाते खोले जा चुके हैं. इनमें कुल जमा राशि ₹2.68 लाख करोड़ से ज़्यादा हो गई है. खाताधारकों में से ज़्यादातर महिलाएं (56%) हैं. इसका एक बड़ा हिस्सा (67%) ग्रामीण भारत से हैं, जो वित्तीय समावेशन और डिजिटल सशक्तिकरण में आधार की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है.

विश्वसनीय बॉयोमेट्रिक सत्यापन पर आधारित: राज्य और केंद्र स्तर के मंत्रालयों सहित 150 से अधिक संस्थाओं द्वारा उपयोग किया जाने वाला आधार चेहरा प्रमाणीकरण, महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है. जुलाई 2025 तक, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के 13 लाख से अधिक लाभार्थियों ने इस सुरक्षित और संपर्क रहित पद्धति के माध्यम से अपनी पहचान सत्यापित की थी, जबकि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अंतर्गत 850 मेडिकल कॉलेजों ने उपस्थिति के लिए इसका उपयोग किया था. दिसंबर 2022 में शुरू की गई डिजी यात्रा ने अपनी शुरुआत से अब तक भारत के 24 हवाई अड्डों पर 6 करोड़ से अधिक सुगम यात्राओं की सुविधा प्रदान की है.

धोखाधड़ी रोककर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) में आधार की भूमिका: 2013 में शुरू की गई, आधार-संचालित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) सफल रही है. इसके परिणामस्वरूप 4.15 करोड़ से अधिक फर्जी एलपीजी कनेक्शन और 5.03 करोड़ नकली राशन कार्ड हटाए गए हैं. इस बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन ने देशभर में रसोई गैस और खाद्य सब्सिडी सहित आवश्यक सेवाओं के वितरण को सुव्यवस्थित किया है.