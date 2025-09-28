AADHAAR के 15 साल लाजवाब, बेमिसाल, संख्या पहुंची 143 करोड़ के पार
सितंबर 2010 में महाराष्ट्र के एक गांव के नागरिकों को आधार पहचान-पत्र जारी करने से लेकर लगभग 1.43 अरब आधार संख्या तक पहुंचना अद्भुत.
रमेश कोटनाना
हैदराबाद: सितंबर 2010 में महाराष्ट्र के एक गांव के नागरिकों को पहचान-पत्र जारी करने से लेकर अब तक ये आधार संख्या 1.43 अरब तक पहुंच गई है. AADHAAR के य 15 साल बेमिसाल हैं.
आधार का 15 साल का प्रभाव: 9 जुलाई, 2009 को इंफोसिस से विदाई समारोह में नंदन नीलेकणि ने कहा, "मेरी एकमात्र पहचान इंफोसिस है. मैं एक ऐसे कार्यक्रम का नेतृत्व करने जा रहा हूं, जो हर भारतीय को पहचान प्रदान करे." इसी दृष्टिकोण को साकार करते हुए, उन्होंने आधार परियोजना का नेतृत्व किया और दुनिया का सबसे बड़ा बॉयोमेट्रिक डेटाबेस तैयार किया.
सितंबर 2010 में महाराष्ट्र के एक गांव के नागरिकों को पहचान पत्र जारी करने से लेकर लगभग 1.43 अरब आधार संख्या तक पहुंचने तक बीते 15 वर्षों में इसकी उपलब्धियां अभूतपूर्व हैं. इसके पैमाने और प्रभाव को विश्व स्तर पर मान्यता मिली है. इसके साथ ही विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाओं ने इसके रुख को भारत की डिजिटल क्षमता का प्रतीक बताया है.
ऐसे हुई इसकी शुरुआत? आधार योजना की संकल्पना वर्ष 2006 में की गई थी और सरकार ने 25 जून, 2009 को यूआईडीएआई अध्यक्ष पद के सृजन को मंज़ूरी दी थी. इसमें इंफोसिस के सह-अध्यक्ष नंदन नीलेकणि को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर इसका नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया गया था. 6 जुलाई को, वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने ₹120 करोड़ आवंटित किए, जिससे सरकार के मजबूत समर्थन का संकेत मिला.
नंदन नीलेकणि 23 जुलाई, 2009 को आधिकारिक तौर पर यूआईडीएआई में शामिल हुए, उनके बाद आईएएस अधिकारी आर.एस. शर्मा महानिदेशक बने. नंदन नीलेकणि ने इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों, सिविल सेवकों और आईआईटीयन्स की एक टीम तैयार की. आधार अधिनियम 2016 में लाया गया और उसके बाद, आधार और अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 पारित किया गया, जिसने यूआईडीएआई (UIDAI) को नियामक शक्तियां प्रदान कीं.
बीते डेढ़ दशक में आधार के कुछ उल्लेखनीय प्रभाव इस प्रकार से हैं.
प्रत्येक भारतीय को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करना: आधार प्रत्येक निवासी को उनके बॉयोमेट्रिक (उंगलियों के निशान, आंखों की पुतलियों का स्कैन) और जनसांख्यिकीय डेटा से जुड़ी 12 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करता है. यह आवश्यक सरकारी सेवाओं और सामाजिक कल्याण लाभों तक पहुंचने के लिए एक डिजिटल पहचान के रूप में कार्य करता है. अब तक, 1.43 अरब भारतीयों को आधार पहचान-पत्र जारी किए जा चुके हैं, और 1700 से अधिक सरकारी योजनाएं/कार्यक्रम कल्याणकारी योजनाओं और लाभों के सुचारु वितरण के लिए आधार का उपयोग कर रहे हैं.
हमेशा उपलब्ध: आधार एक डिजिटल पहचान पत्र है, जो कभी भी, कहीं भी काम आता है. चाहे बैंक खाता खोलना हो, अस्पताल जाना हो, मोबाइल सिम के लिए आवेदन करना हो, या छात्रवृत्ति प्राप्त करनी हो. आधार इस प्रक्रिया को तेज और अधिक सुरक्षित बनाता है. यह एकमात्र ऐसा पहचान पत्र है, जिसे किसी को भी काम करने के लिए भौतिक रूप से साथ रखने की आवश्यकता नहीं है. इससे सभी के लिए जीवन अधिक सुविधाजनक और एकीकृत हो जाता है.
डिजिटल इंडिया को सशक्त बनाना: आधार दुनिया का सबसे सफल और व्यापक डिजिटल पहचान-पत्र कार्यक्रम है. डिजिटल इंडिया आंदोलन के लिए एक प्रमुख सेतु के रूप में, आधार ने एकल पहचान ढांचा प्रदान किया है. इससे विभिन्न सेवाओं को एक छतरी के नीचे लाने, शासन को सुचारु बनाने और नवाचार को प्रोत्साहित करने में मदद मिली है.
आधार ई-केवाईसी, व्यवसाय को आसान बनाना: आधार इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर (ई-केवाईसी) ग्राहकों को जोड़ने का एक महत्वपूर्ण आधार बन गया है. खासकर दूरसंचार, बैंकिंग और वित्तीय सेवा क्षेत्रों में. जब जियो ने 2016 में दूरसंचार बाजार में प्रवेश किया, तो उसने आधार ई-केवाईसी का लाभ उठाकर सिम कार्ड को 48 घंटों के बजाय कुछ ही मिनटों में सक्रिय कर दिया, जिससे लागत कम हो गई. इस नवाचार ने जियो के तीव्र विकास को गति दी, जिससे एक महीने में 1.6 करोड़ ग्राहक और केवल 83 दिनों में 5 करोड़ ग्राहक जुड़ गए.
आर्थिक सर्वेक्षण 2024 में उल्लेख किया गया है कि आधार सेवाओं के उपयोग ने संगठनों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया को काफी आसान बना दिया है. वहीं लागत लगभग 1,000 रुपये से घटकर 6 रुपये से भी कम हो गई है.
JAM त्रिमूर्ति में आधार: JAM त्रिमूर्ति (जन धन बैंक खाते, आधार बॉयोमेट्रिक पहचान और मोबाइल कनेक्टिविटी) एक सरकारी पहल है, जिसे गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों को बड़े पैमाने पर, प्रौद्योगिकी-सक्षम प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों की सुविधा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है.
28 अगस्त, 2014 को शुरू की गई प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) ने लाखों लोगों को डिजिटल अर्थव्यवस्था में प्रवेश करने में सक्षम बनाया है. पिछले 11 वर्षों में 56 करोड़ से ज़्यादा जन-धन खाते खोले जा चुके हैं. इनमें कुल जमा राशि ₹2.68 लाख करोड़ से ज़्यादा हो गई है. खाताधारकों में से ज़्यादातर महिलाएं (56%) हैं. इसका एक बड़ा हिस्सा (67%) ग्रामीण भारत से हैं, जो वित्तीय समावेशन और डिजिटल सशक्तिकरण में आधार की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है.
विश्वसनीय बॉयोमेट्रिक सत्यापन पर आधारित: राज्य और केंद्र स्तर के मंत्रालयों सहित 150 से अधिक संस्थाओं द्वारा उपयोग किया जाने वाला आधार चेहरा प्रमाणीकरण, महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है. जुलाई 2025 तक, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के 13 लाख से अधिक लाभार्थियों ने इस सुरक्षित और संपर्क रहित पद्धति के माध्यम से अपनी पहचान सत्यापित की थी, जबकि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अंतर्गत 850 मेडिकल कॉलेजों ने उपस्थिति के लिए इसका उपयोग किया था. दिसंबर 2022 में शुरू की गई डिजी यात्रा ने अपनी शुरुआत से अब तक भारत के 24 हवाई अड्डों पर 6 करोड़ से अधिक सुगम यात्राओं की सुविधा प्रदान की है.
धोखाधड़ी रोककर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) में आधार की भूमिका: 2013 में शुरू की गई, आधार-संचालित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) सफल रही है. इसके परिणामस्वरूप 4.15 करोड़ से अधिक फर्जी एलपीजी कनेक्शन और 5.03 करोड़ नकली राशन कार्ड हटाए गए हैं. इस बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन ने देशभर में रसोई गैस और खाद्य सब्सिडी सहित आवश्यक सेवाओं के वितरण को सुव्यवस्थित किया है.
इस प्रमाणीकरण के परिणामस्वरूप आधार-लिंक्ड राशन कार्डों के माध्यम से खाद्य सब्सिडी में ₹1.85 लाख करोड़ की बचत हुई. इसके अतिरिक्त, इसने मनरेगा के तहत 98% समय पर मजदूरी भुगतान हासिल किया है और अपात्र लाभार्थियों को हटाकर पीएम-किसान के तहत ₹22,106 करोड़ की बचत की है.
महामारी के दौरान आधार का प्रभाव: कोविड-19 महामारी के दौरान, आधार ने सरकारी राहत उपायों के त्वरित और पारदर्शी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. लाभार्थियों के आधार नंबरों से जुड़े प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को सक्षम करके, सरकार लाखों लोगों तक वित्तीय सहायता कुशलतापूर्वक पहुंचा सकी, जिससे लीकेज और देरी को कम किया जा सका. लॉकडाउन के दौरान भी, नागरिकों को स्थानीय दुकानों में आधार-सक्षम माइक्रो-एटीएम के माध्यम से धनराशि प्राप्त हुई.
आधार-लिंक्ड COWIN ने टीकाकरण अभियान का सुरक्षित प्रबंधन किया. इससे भारत को देश भर में 220 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीन खुराकें लगाने में मदद मिली. इसके साथ ही सटीक रिकॉर्ड सुनिश्चित करने और कोविड-19 महामारी के दौरान पहचान संबंधी धोखाधड़ी को रोकने में भी मदद मिली.
भारत की स्वास्थ्य क्रांति के केंद्र में आधार: आधार आयुष्मान भारत योजना को सशक्त बनाता है. सितंबर 2018 में अपनी शुरुआत के बाद से, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (ABPM-JAY) सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) प्राप्त करने की भारत की प्रतिबद्धता का आधार रही है. यह प्रति परिवार ₹5 लाख का कैशलेस वार्षिक कवरेज प्रदान करती है.
दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना, एबीपीएम-जेएवाई ने 41 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए हैं, जिससे 1.40 लाख करोड़ रुपये मूल्य के 9.84 करोड़ अस्पताल में भर्ती होने की सुविधा मिली है, जिन्हें इस योजना के तहत अधिकृत किया गया है.
चुनौतियां और भविष्य: हालांकि आधार को दुनिया के सबसे सफल सरकारी नवाचारों में से एक माना जाता है, फिर भी यह बड़े पैमाने पर डेटा उल्लंघनों और बॉयोमेट्रिक जानकारी के दुरुपयोग सहित महत्वपूर्ण गोपनीयता और सुरक्षा जोखिमों का सामना करता है.
2013 में, सर्वोच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश जारी किया जिसमें कहा गया था कि "किसी भी व्यक्ति को आधार कार्ड न होने के कारण कष्ट नहीं उठाना चाहिए," जिससे आधार नामांकन पूरी तरह से स्वैच्छिक हो गया. 2014 में, सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि किसी को भी केवल आधार संख्या न होने के कारण सरकारी सेवाओं या लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता.
हालांकि, 2015 में, जब सरकार ने तर्क दिया कि संविधान "निजता के अधिकार" की गारंटी नहीं देता, तो न्यायालय ने मामले को एक बड़ी पीठ को सौंप दिया. फिर भी, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अंतिम फैसला आने तक आधार को अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता.
इसके बावजूद, आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 ने सरकारों को कुछ सब्सिडी और लाभों तक पहुंचने के लिए धारा 7 के तहत आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य करने की अनुमति दी. इस अधिनियम ने न्यायिक आदेशों और कार्यकारी नीतियों के बीच टकराव पैदा किया.
इसके बाद, यूजीसी, सीबीएसई, महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड, एलपीजी सब्सिडी प्रदाता, आईआरसीटीसी, जेईई प्राधिकरण और पेंशन योजनाओं सहित कई सरकारी प्राधिकरणों ने न्यायालय के अंतरिम आदेशों के बावजूद विभिन्न सेवाओं के लिए आधार को अनिवार्य बना दिया.
लाखों लोगों के लिए, आधार एक पहचान से हटकर एक बाधा बन गया है. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद, सरकारों ने नागरिकों को सेवाओं का उपयोग करने के लिए अपनी आधार पहचान पत्र जानकारी देने के लिए मजबूर किया, जबकि बड़ी संख्या में वास्तविक निवासियों को केवल इसलिए आधार पहचान पत्र नहीं होने या उनके पहचान पत्र में समस्या होने के कारण इन सेवाओं से वंचित रखा गया. इसके बिना बच्चों को आंगनवाड़ी सेवाओं और स्कूल नामांकन से वंचित कर दिया गया.
वयस्कों को भी इसी तरह के बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है, जैसा कि कोविड-19 टीकाकरण के दौरान देखा गया. यहां लोगों को अन्य पहचान पत्रों के विकल्पों के बारे में अंधेरे में रखा गया था. आधार नामांकन, अद्यतनीकरण और पुनर्प्राप्ति की सुविधाएं अपर्याप्त बनी हुई हैं. वहीं आयु सहित जनसांख्यिकीय डेटा अक्सर अविश्वसनीय और असत्यापित होता है.
ग्रामीण भारत, विशेष रूप से देश के निरक्षर लोग, अब भी यह नहीं जानते कि वे सरकारी लाभ प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड का उपयोग किस उद्देश्य से कर सकते हैं. बैंक खातों को जबरन लिंक करना, बार-बार केवाईसी की मांग और दोषपूर्ण आधार भुगतान ब्रिज प्रणाली ने कल्याणकारी योजनाओं के वितरण को अस्त-व्यस्त कर दिया है.
नीति आयोग के अनुसार, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लगभग 28% मातृत्व लाभ गलत खातों में भेज दिए गए. तकनीकी त्रुटियों के कारण लाखों निम्न आय वाले परिवारों और वास्तविक व्यक्तियों को राशन और पेंशन से वंचित कर दिया गया है, जिससे आधार के समावेशन का वादा विफल हो गया है.
2025 में, बॉयोमेट्रिक सत्यापन विफलताओं, डेटा उल्लंघनों और गोपनीयता उल्लंघनों को लेकर बढ़ती चिंताओं के कारण आधार नए सिरे से जांच के दायरे में आ गया है. लोक लेखा समिति (PAC) ने गलत आधार विवरण और प्रमाणीकरण विफलताओं सहित उन मुद्दों पर प्रकाश डाला है, जो वास्तविक लाभार्थियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और मनरेगा जैसी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने से रोकते हैं.
बॉयोमेट्रिक विसंगतियां, खासकर शारीरिक श्रम करने वालों और वृद्ध लोगों के मामले में गलत तरीके से लाभार्थियों को योजना से बाहर कर रही हैं. हालांकि UIDAI का कहना है कि उसका केंद्रीय पहचान डेटा भंडार (CIDR) सुरक्षित है. हालांकि उल्लंघनों का पता अक्सर तृतीय-पक्ष नामांकन केंद्रों से लगाया जाता है. PAC ने गैर-नागरिकों द्वारा आधार के दुरुपयोग को भी उजागर किया. इससे सरकारी लाभों के लिए पात्रता सत्यापित करने में इसकी भूमिका पर सवाल उठे. इन मुद्दों के समाधान के लिए, PAC ने कई सिफारिशें की हैं.
(लेखक सेंटर फॉर बिजनेस इनोवेशन इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, हैदराबाद में वरिष्ठ प्रबंधक हैं.)
