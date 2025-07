ETV Bharat / opinion

Curtainraiser: खनन गठबंधन, दक्षिण-दक्षिण संबंध: आखिर क्या संकेत देती है पीएम मोदी की 5 देशों की यात्रा - MODI 5 NATION TOUR SIGNALS

कुमारन ने कहा, "रक्षा विनिर्माण, अंतरिक्ष क्षेत्र, सूचना प्रौद्योगिकी और डीपीआई जैसे नए क्षेत्रों में भारत की प्रगति मूल्यवान विशेषज्ञता प्रदान कर सकती है और हम अर्जेंटीना के साथ अनुभव साझा कर सकते हैं." "टेलीमेडिसिन और डिजिटल हेल्थकेयर समाधानों में हमारी विशेषज्ञता अर्जेंटीना के लिए चिकित्सा सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने और समग्र गुणवत्ता और लागत प्रभावी स्वास्थ्य सेवा वितरण में सुधार करने का एक प्रस्ताव भी है."

उन्होंने आगे बताया कि अर्जेंटीना के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शेल गैस भंडार और चौथा सबसे बड़ा शेल तेल भंडार है. साथ ही पर्याप्त पारंपरिक तेल और गैस भंडार भी हैं. ये तेल और गैस भंडार भविष्य में भारत के लिए संभावित रूप से महत्वपूर्ण ऊर्जा भागीदार बनाते हैं. कुमारन ने कहा, "लीथियम, तांबा और अन्य दुर्लभ पृथ्वी तत्वों जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के अर्जेंटीना के समृद्ध भंडार भारत की स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण और औद्योगिक विकास के लिए इन तत्वों की सुरक्षित और टिकाऊ आपूर्ति की बढ़ती जरूरत को पूरा करते हैं." “भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई KABIL (खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड) ने 2024 से अर्जेंटीना में पहले ही कुछ रियायतें हासिल कर ली हैं. हमारे नेता इस विषय पर और चर्चा करेंगे.”

यहां यह उल्लेखनीय है कि भारत और अर्जेंटीना ने इस साल जनवरी में एक भारतीय कंपनी द्वारा दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र में लीथियम अन्वेषण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे. इसके साथ ही इस महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के लिए नई दिल्ली की चीन पर निर्भरता काफी कम हो जाएगी. जैसे-जैसे दुनिया स्वच्छ ऊर्जा समाधानों की ओर बढ़ रही है, अर्जेंटीना के लिथियम भंडार के केंद्र में भारत का रणनीतिक कदम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की कहानी में एक परिवर्तनकारी बदलाव का संकेत देता है.

अब तक, भारत की लगभग 54 प्रतिशत लीथियम खरीद चीन से हुई है. ऑस्ट्रेलिया और चिली वर्तमान में कच्चे माल के उत्पादन पर हावी हैं, जबकि चीन इस खनिज का दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनर है. लेकिन अर्जेंटीना के कैटामार्का में KABIL और अर्जेंटीना के कैटामार्का मिनरा वाई एनर्जेटिका सोसाइडाड डेल एस्टाडो के बीच समझौते पर हस्ताक्षर करने से नई दिल्ली के लीथियम वैश्विक आयात स्रोतों का एक महत्वपूर्ण मोड़ आएगा.

चौथे चरण में ब्राजील दौरा: पीएम मोदी अर्जेंटीना से ब्राजील जाएंगे और 6-7 जुलाई को रियो डी जेनेरियो में इस साल के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे.

मोदी ने कहा, "एक संस्थापक सदस्य के रूप में, भारत उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में ब्रिक्स के लिए प्रतिबद्ध है." "हम एक साथ मिलकर एक अधिक शांतिपूर्ण, न्यायसंगत, लोकतांत्रिक और संतुलित बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के लिए प्रयास करते हैं. शिखर सम्मेलन के दौरान, मैं कई विश्व नेताओं से भी मिलूंगा."

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद अपनाए जाने वाले संयुक्त घोषणापत्र में 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करने की उम्मीद है.

मोदी ने आगे कहा, "मैं द्विपक्षीय राजकीय यात्रा के लिए ब्रासीलिया जाऊंगा, जो लगभग 6 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी." "यह यात्रा ब्राजील के साथ हमारी घनिष्ठ साझेदारी को मजबूत करने और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए मेरे मित्र, राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा के साथ काम करने का अवसर प्रदान करेगी."

कुमारन के मुताबिक, यह यात्रा भारत-ब्राजील रणनीतिक साझेदारी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी. साथ ही इस रणनीतिक साझेदारी को नई गति देने की परिकल्पना की गई है. जिस पर दोनों पक्षों ने 2006 में सहमति व्यक्त की थी.

सचिव (पूर्व) ने कहा, "व्यापार के मोर्चे पर, ब्राजील के साथ भारत का व्यापार लैटिन अमेरिका के किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे बड़ा है." "यह व्यापार 2022-23 में 16.6 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था, और तेल और गैस की कीमतों में गिरावट के बाद यह अब लगभग 12.2 बिलियन डॉलर है. इस तरह से भारत व्यापार अधिशेष का आनंद ले रहा है.

भारत, ब्राजील को 6.7 बिलियन डॉलर का सामान निर्यात करता है. इसके साथ ही ब्राजील से 5.4 बिलियन डॉलर का सामान आयात करता है. दोनों नेताओं ने नवंबर 2024 में अपनी पिछली बैठक के दौरान 20 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया है."

उन्होंने आगे कहा कि दोनों नेताओं से द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत करने और विविधता लाने के तरीकों पर चर्चा करने की उम्मीद है. इसमें भारत और दक्षिणी साझा बाजार (जिसे आमतौर पर स्पेनिश में मर्कोसुर और पुर्तगाली में मर्कोसुल के नाम से जाना जाता है) के बीच तरजीही व्यापार समझौते (PTA) का विस्तार करना शामिल है. ब्राजील 1 जुलाई से मर्कोसुर की अध्यक्षता कर रहा है.

कुमारन ने कहा, "भारत और ब्राजील वैश्विक दक्षिण सहयोग के प्रबल समर्थक हैं." "हम सभी वैश्विक मंचों पर भी निकटता से सहयोग करते हैं. इनमें हम दोनों सदस्य हैं, जिनमें ब्रिक्स, जी20, आईबीएसए (भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका) और निश्चित रूप से संयुक्त राष्ट्र शामिल हैं. हम जी4 (भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील) के सदस्यों के रूप में भी निकटता से सहयोग करते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं. हम कुछ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौता ज्ञापनों और समझौतों पर विचार कर रहे हैं, विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि अनुसंधान और सुरक्षा सहयोग में."

Fifth leg: Namibia

The fifth and final leg of the tour will take Modi to the southwest African nation of Africa. This will be the first prime ministerial visit from India to Namibia in 27 years.

Modi described Namibia as a trusted partner with whom India shares a common history of struggle against colonialism.

“I look forward to meeting President Netumbo Nandi-Ndaitwah and chart a new roadmap for cooperation for the benefit of our peoples, our regions and the wider Global South,” he stated. “It will be a privilege to also address the joint session of the Namibian Parliament as we celebrate our enduring solidarity and shared commitment for freedom and development.”

In the special media briefing ahead of Modi’s departure, Secretary (Economic Relations) Ravi said that India’s investments in Namibia are about $800 million, mostly in mineral resources like zinc and diamond processing.

“In the development cooperation area, the capacity building, defence cooperation, defence training of the personnel of Namibia, the Centre for Excellence of the Information Technology that we have set up,” he stated.

Ravi further highlighted the importance of India-Namibia cooperation in rare earth minerals.

“Namibia is a very resource-rich country,” he said. “It has natural resources of uranium, copper, cobalt, rare earths in large numbers, lithium, graphite, tantalum, and all of these are of interest to us. In the recent times, Namibia has also discovered new oilfields. There, again, is going to be a broad understanding on the partnership in hydrocarbons. Namibia is also keen to engage with us in agriculture and pharma, and we will be exploring India’s low-cost solutions like DPI, Janaushadhi, traditional medicine, Ayurveda.”

To sum up, Modi’s five-nation tour is not merely a diplomatic routine; it’s a strategic recalibration of India’s external engagement model with the developing world. It signals a vision where India is no longer just a South Asian power or an aspiring global actor but a central node in a new South-South axis defined by shared development goals, strategic mineral cooperation, and multipolar solidarity.

By reaching out to Africa, South America, and the Caribbean in one comprehensive trip, Modi is laying down a bold marker for India’s future - one in which geopolitics, geoeconomics, and georesources will be driven by new alliances of the Global South, with India positioned to lead.

पांचवें चरण में नामीबिया दौरा: यात्रा के पांचवें और अंतिम चरण में मोदी दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीकी देश अफ्रीका जाएंगे. यह 27 वर्षों में भारत से नामीबिया की पहली प्रधानमंत्री यात्रा होगी. मोदी ने नामीबिया को एक भरोसेमंद साझेदार बताया, जिसके साथ भारत उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष का साझा इतिहास साझा करता है.

उन्होंने कहा, "मैं राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी-नदैतवा से मिलने और हमारे लोगों, हमारे क्षेत्रों और व्यापक वैश्विक दक्षिण के लाभ के लिए सहयोग के लिए एक नया रोडमैप तैयार करने के लिए उत्सुक हूं." "नामीबियाई संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करना भी हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी. हम स्वतंत्रता और विकास के लिए अपनी स्थायी एकजुटता और साझा प्रतिबद्धता का जश्न मनाएंगे."

मोदी के प्रस्थान से पहले विशेष मीडिया ब्रीफिंग में सचिव (आर्थिक संबंध) रवि ने कहा कि नामीबिया में भारत का निवेश लगभग 800 मिलियन डॉलर है, जो ज्यादातर जस्ता और हीरे के प्रसंस्करण जैसे खनिज संसाधनों में है.

उन्होंने कहा, "विकास सहयोग के क्षेत्र में, क्षमता निर्माण, रक्षा सहयोग, नामीबिया के कर्मियों का रक्षा प्रशिक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र जो हमने स्थापित किया है," रवि ने दुर्लभ पृथ्वी खनिजों में भारत-नामीबिया सहयोग के महत्व पर प्रकाश डाला.

उन्होंने कहा, "नामीबिया एक बहुत ही संसाधन संपन्न देश है." "इसके पास बड़ी संख्या में यूरेनियम, तांबा, कोबाल्ट, दुर्लभ पृथ्वी, लिथियम, ग्रेफाइट, टैंटालम के प्राकृतिक संसाधन हैं, और ये सभी हमारे लिए रुचिकर हैं.

हाल के दिनों में, नामीबिया ने नए तेल क्षेत्रों की भी खोज की है. फिर से, हाइड्रोकार्बन में साझेदारी पर एक व्यापक समझ होने जा रही है. नामीबिया कृषि और फार्मा में भी हमारे साथ जुड़ने के लिए उत्सुक है. इसके साथ हम हम डीपीआई, जनऔषधि, पारंपरिक चिकित्सा, आयुर्वेद जैसे भारत के कम लागत वाले समाधानों की खोज करेंगे."

संक्षेप में, पीएम मोदी की 5 देशों की यात्रा केवल एक कूटनीतिक दिनचर्या नहीं है; यह विकासशील दुनिया के साथ भारत के बाहरी जुड़ाव मॉडल का एक रणनीतिक पुनर्मूल्यांकन है. यह एक ऐसे दृष्टिकोण का संकेत है, जहां भारत अब केवल एक दक्षिण एशियाई शक्ति या एक महत्वाकांक्षी वैश्विक अभिनेता नहीं है, बल्कि साझा विकास लक्ष्यों, रणनीतिक खनिज सहयोग और बहुध्रुवीय एकजुटता द्वारा परिभाषित एक नई दक्षिण-दक्षिण धुरी में एक केंद्रीय नोड है

एक व्यापक यात्रा में अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और कैरिबियन तक पहुंच कर पीएम मोदी भारत के भविष्य के लिए एक साहसिक मार्कर रख रहे हैं. इसमें भू-राजनीति, भू-अर्थशास्त्र और भू-संसाधन वैश्विक दक्षिण के नए गठबंधनों द्वारा संचालित होंगे. इसमें भारत नेतृत्व करने की स्थिति में होगा.

ये भी पढ़ें -