ETV Bharat / opinion

नया भूटान रेल संपर्क का गेलेफु कोकराझार लिंक एक रणनीतिक कदम, जानिए सब कुछ - RAILWAYS REGIONAL DYNAMICS

नई दिल्ली: भारत का नया भूटान रेल संपर्क पूर्वोत्तर राज्यों से संपर्क को बढ़ावा देता है. साथ ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस की "सात बहनों से घिरा" मामले पर की टिप्पणी पर भरपूर जवाब है.

असम से भूटान को जोड़ता है ये लिंक

भूटान में गेलेफू और असम में कोकराझार के बीच रेलवे लिंक एक ऐतिहासिक बुनियादी ढांचे के विकास में भारत के पूर्वोत्तर के लिए खास है. ये रेलवे लिंक आर्थिक और रणनीतिक परिदृश्य को बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार है. यह परियोजना भारत के संसाधन-समृद्ध चुनौतीपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र को राष्ट्रीय ग्रिड और क्षेत्रीय व्यापार सर्किट में एकीकृत करने के लिए बहुत ही सही है. इसमें सेवन सिस्टर्स स्टेट जिनमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं.

मोहम्मद यूनुस को मिलेगा करारा जवाब

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस की भू-राजनीतिक टिप्पणियों से भूटान-भारत रेल संपर्क का महत्व और भी बढ़ गया है. खास मोहम्मद यूनुस की वो टिप्पणी, जिसमें उन्होंने चीन में कहा था कि यह क्षेत्र भूमि से घिरा हुआ है और बांग्लादेश के समुद्री बुनियादी ढांचे पर इसकी निर्भरता है. इस पृष्ठभूमि में, ये नया रेल गलियारा न केवल बेहतर कनेक्टिविटी की राह दिखाता है, बल्कि रणनीतिक रूप में भी काम करता है. इससे समुद्री पारगमन पर निर्भरता कम होती है. इसके साथ ही क्षेत्रीय व्यापार गतिशीलता को संतुलित करता है.

“The seven states of India, the eastern part of India, are called the seven sisters,” a video that went viral on social media showed Yunus as saying during an economic summit during his visit to China last month. “They are a landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean.”

सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में यूनुस पिछले महीने चीन की अपनी यात्रा के दौरान एक आर्थिक शिखर सम्मेलन में यह कहते हुए नज़र आए थे.

"भारत के सात राज्य, भारत का पूर्वी हिस्सा, जो सेवन सिस्टर्स कहलाते हैं।" "वे भारत के एक भू-आबद्ध क्षेत्र हैं. उनके पास समुद्र तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं है."

मोहम्मद यूनुस ने भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए बांग्लादेश को "महासागर का संरक्षक" बताया था. इस पर भारत में राजनीतिक दलों में गुस्सा भड़क उठा था. इसी दौरान एक अप्रैल को अपने एक्स हैंडल पर असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने यूनुस के बयान के बाद कहा था कि ये बयान

“आक्रामक और निंदनीय है. यह टिप्पणी भारत के रणनीतिक 'चिकन नेक' कॉरिडोर से जुड़ी लगातार भेद्यता की कहानी को रेखांकित करती है."

तनाव के बीच भारत ने वापस ली बांग्लादेश से ट्रांस-शिपमेंट सुविधा

गौर करें तो इस महीने की शुरुआत में, भारत ने बांग्लादेश को दी गई ट्रांस-शिपमेंट सुविधा वापस ले ली, जिसके तहत उसके पूर्वी पड़ोसी देश से माल भारतीय क्षेत्र से होकर अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों तक जा सकता था.

ट्रांस-शिपमेंट की ये सुविधा, जो कभी नेपाल, भूटान और उससे आगे के गंतव्यों के लिए तेजी से निर्यात के लिए जीवन रेखा थी, के समाप्त होने कई दिक्कतें भी आ रही है. कर दी गई. इससे निर्यातकों को शिपमेंट को फिर से रूट करने और बढ़ती लागतों को वहन करने के लिए संघर्ष करना पड़ा. अब हालात ये हो गए हैं कि वैश्विक खरीदारों द्वारा समय पर डिलीवरी और प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण की मांग की वजह से बांग्लादेश के वस्त्र निर्माता संभावित ऑर्डर घाटे और घटते लाभ मार्जिन को लेकर चिंतित हैं.

8 अप्रैल को नई दिल्ली ने रद किया ट्रांस शिपमेंट आदेश

बता दें कि भारत ने 29 जून, 2020 को एक आदेश के माध्यम से ट्रांस शिपमेंट सुविधा शुरू की थी. इसके तहत बांग्लादेशी माल को भारतीय क्षेत्र का उपयोग करके तीसरे देशों में ले जाया जा सकता था. जनवरी 2024 से मार्च 2025 तक, 15 महीनों की अवधि में, बांग्लादेश ने भारतीय सड़क पारगमन का उपयोग करके 36 देशों को लगभग 462 मिलियन डॉलर मूल्य के कपड़े निर्यात किए. इस बीत 8 अप्रैल को भारतीय केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने ट्रांस शिपमेंट का वो आदेश रद कर दिया. इसकी वजह से ऐसे शिपमेंट रुक गए.