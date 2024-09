ETV Bharat / opinion

भविष्य का संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन क्या है? जिसे PM मोदी संबोधित करेंगे - Modi Will UN Summit of the Future

By ETV Bharat Hindi Team Published : 4 hours ago

पीएम मोदी (फाइल फोटो) ( ANI )

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 सितंबर को अमेरिका के विलमिंगटन, डेलावेयर में राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा आयोजित क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका जाएंगे. बाइडेन द्वारा अपने गृहनगर विलमिंगटन, डेलावेयर में आयोजित 2024 क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा, इस सप्ताहांत से शुरू होने वाली अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भविष्य के संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे. विदेश मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी एक बयान के अनुसार, मोदी 23 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे. बयान में कहा गया है कि, शिखर सम्मेलन का विषय 'बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान' है. शिखर सम्मेलन में बड़ी संख्या में वैश्विक नेताओं के भाग लेने की उम्मीद जताई जा रही है. भविष्य का संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन किस बारे में है?

जून 2020 में, संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ को सदस्य देशों की ओर से एक घोषणा के साथ मनाया गया. इस घोषणा में 12 व्यापक प्रतिबद्धताओं को रेखांकित किया गया और महासचिव एंटोनियो गुतारेस से वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों को संबोधित करने वाली सिफारिशें प्रदान करने का आग्रह किया गया. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, सितंबर 2021 में, महासचिव ने 'हमारा साझा एजेंडा' शीर्षक से रिपोर्ट जारी की. यह रिपोर्ट एक चेतावनी के रूप में कार्य करती है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के कार्यान्वयन में तेजी लाने और यूएन 75 घोषणा में उल्लिखित प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है. रिपोर्ट में 2015 से उभरे अंतरालों की पहचान की गई है, जिनमें से कुछ के लिए नए अंतर-सरकारी समझौतों की आवश्यकता है. नतीजतन, इसने जोखिमों और अवसरों से चिह्नित भविष्य की तैयारी के लिए एक नई वैश्विक सहमति स्थापित करने के लिए भविष्य के शिखर सम्मेलन के आयोजन का प्रस्ताव रखा. महासभा ने रिपोर्ट की सराहना 'समृद्ध और ठोस' के रूप में की. शिखर सम्मेलन की परिकल्पना संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प 76/307 के बाद की गई थी, जिसे 2022 में अपनाया गया था, जिसका लक्ष्य बहुपक्षवाद को पुनर्जीवित करना और जलवायु परिवर्तन, महामारी, असमानता, भू-राजनीतिक तनाव और तकनीकी व्यवधान जैसे उभरते संकटों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना था. शिखर सम्मेलन की वेबसाइट पर कहा गया है, "भविष्य का शिखर सम्मेलन साहसिक नए समाधानों के लिए प्रतिबद्ध होने का अवसर प्रदान करता है." "यह अंतरराष्ट्रीय तंत्र बनाने का अवसर प्रदान करता है जो 21वीं सदी की वास्तविकताओं को बेहतर ढंग से दर्शाता है और आज और कल की चुनौतियों और अवसरों का जवाब दे सकता है. एक वैश्विक समुदाय के रूप में, हमारी दुनिया के लिए एक बेहतर पाठ्यक्रम निर्धारित करने में हमारी भूमिका है. एक साथ काम करके, हम एक सुरक्षित, अधिक शांतिपूर्ण, न्यायपूर्ण, समान, समावेशी, टिकाऊ और समृद्ध भविष्य प्राप्त कर सकते हैं." शिखर सम्मेलन के मुख्य उद्देश्य क्या हैं?

भविष्य का शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक समुदाय को उभरते वैश्विक परिदृश्य का सामना करने के लिए आवश्यक उपकरणों और ढांचों से लैस करने के लिए सुधारों और पहलों के व्यापक स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने का प्रयास करता है. शिखर सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को पुनर्जीवित करने और सामूहिक समस्याओं को हल करने में वैश्विक शासन को अधिक समावेशी और प्रभावी बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा. यह शांति,सार्वजनिक स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिरता, पर्यावरणीय स्थिरता और साइबर सुरक्षा जैसे वैश्विक सार्वजनिक सामानों की रक्षा और संवर्धन की आवश्यकता पर जोर देगा. शिखर सम्मेलन अंतरराष्ट्रीय राजनीति की बदलती गतिशीलता को ध्यान में रखते हुए संगठन को अधिक चुस्त, उत्तरदायी और प्रतिनिधि बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में सुधारों पर भी चर्चा करेगा. एक प्रमुख घटक संघर्ष की रोकथाम, स्थायी सुरक्षा चुनौतियों के अनुकूल शांति अभियानों में सुधार पर ध्यान केंद्रित करेगा. साथ ही पेरिस समझौते के लक्ष्यों को लागू करने और अधिक महत्वाकांक्षी जलवायु कार्रवाई की दिशा में काम करने पर जोर दिया जाएगा. शिखर सम्मेलन उभरती प्रौद्योगिकियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डेटा प्रबंधन के शासन को संबोधित करेगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि ये प्रगति मानवाधिकारों और विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित हैं. संसाधनों के उचित वितरण, स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच और विकास के अवसरों को सुनिश्चित करने वाली नीतियों को बढ़ावा देकर, COVID-19 महामारी से बढ़ी हुई असमानताओं सहित वैश्विक असमानताओं को कम करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा. चर्चाओं में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली में सुधार शामिल होंगे, यह सुनिश्चित करना कि यह सतत विकास, आर्थिक स्थिरता और गरीबी में कमी का समर्थन करता है. शिखर सम्मेलन का एक केंद्रीय परिणाम 'भविष्य के लिए समझौता' होगा. भविष्य के लिए संधि में क्या शामिल होने की उम्मीद है?

यह संधि वैश्विक शासन के लिए नए सिद्धांतों, प्रतिबद्धताओं और कार्यों को संहिताबद्ध करने के उद्देश्य से एक दस्तावेज होगी. भविष्य के लिए अंतर-सरकारी बातचीत, कार्रवाई-उन्मुख संधि में निम्नलिखित पर अध्याय होंगे:

सतत विकास और विकास के लिए वित्तपोषण अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार और डिजिटल सहयोग युवा और भावी पीढ़ियां वैश्विक शासन को बदलना शिखर सम्मेलन में एक वैश्विक डिजिटल समझौता (जीडीसी) और भावी पीढ़ियों पर एक घोषणा भी तैयार की जाएगी जिसे संधि में संलग्न किया जाएगा. जीडीसी क्या है?

वैश्विक डिजिटल समझौता महासचिव गुटेरेस के साझा एजेंडे में प्रस्तावित एक पहल है. इस समझौते का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग जिम्मेदारी से और सभी के लाभ के लिए किया जाए, साथ ही डिजिटल विभाजन को संबोधित किया जाए और एक सुरक्षित और समावेशी डिजिटल वातावरण को बढ़ावा दिया जाए. जीडीसी सरकारों, निजी क्षेत्र की संस्थाओं, नागरिक समाज संगठनों और विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहता है. यह सहयोगात्मक प्रयास साझा सिद्धांतों और प्रतिबद्धताओं के एक समूह के इर्द-गिर्द केंद्रित है, जिसमें कई महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं. इनमें कनेक्टिविटी, इंटरनेट विखंडन, डेटा सुरक्षा, ऑनलाइन मानवाधिकार, एआई विनियमन और डिजिटल कॉमन्स शामिल हैं. कनेक्टिविटी के संदर्भ में, जीडीसी का लक्ष्य कनेक्टिविटी और सामाजिक-आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों सहित सभी के लिए इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना होगा. इंटरनेट विखंडन की बात करें तो यह इंटरनेट के विभाजन और विखंडन को रोकने का प्रयास करेगा, जिससे एक एकीकृत वैश्विक डिजिटल स्थान बना रहेगा. डेटा सुरक्षा के लिए, जीडीसी का लक्ष्य व्यक्तियों को उनके डेटा के उपयोग के बारे में विकल्प प्रदान करना और उनकी गोपनीयता की सुरक्षा की गारंटी देना होगा. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, गोपनीयता की सुरक्षा और भेदभाव और भ्रामक सामग्री से सुरक्षा सहित डिजिटल क्षेत्र में मानवाधिकार सिद्धांतों को लागू करना एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है. जीडीसी से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह सार्वभौमिक रूप से साझा मूल्यों के साथ संरेखण में एआई के नैतिक विकास और उपयोग की वकालत करे. डिजिटल कॉमन्स के संदर्भ में, यह डिजिटल प्रौद्योगिकियों को वैश्विक सार्वजनिक वस्तु के रूप में स्वीकार करने तथा सभी के सामूहिक लाभ के लिए उनके विकास और उपयोग को प्रोत्साहित करने का प्रयास करेगा. भावी पीढ़ियों पर घोषणा क्या है?

शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भावी पीढ़ियों के हितों की सुरक्षा पर केंद्रित एक घोषणा को अपनाना है, यह सुनिश्चित करना कि आज की क्रियाएँ संधारणीय हों तथा दीर्घकालिक वैश्विक कल्याण की रक्षा करें. शिखर सम्मेलन की वेबसाइट पर कहा गया है, "युवा लोग परिवर्तन के उत्प्रेरक हैं, लेकिन उन्हें अधिक समर्थन की आवश्यकता है." "उन्हें टेबल पर स्थान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे संधारणीय भविष्य के लिए सफलता की कुंजी रखते हैं. यदि कोई विफलता बनी रहती है, तो उन्हें सबसे अधिक नुकसान भी होगा." इसमें आगे कहा गया है कि यह आवश्यक है कि "आज हम जो निर्णय लेते हैं, वे उन लोगों के हितों की रक्षा करें, जिनका अभी जन्म होना बाकी है". वेबसाइट पर साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, आज 1.2 बिलियन युवा जीवित हैं. दुनिया के दो-तिहाई गरीब बच्चे और युवा हैं. अकेले इस सदी के अंत से पहले 10 बिलियन से अधिक लोगों के जन्म लेने का अनुमान है. इस संदर्भ में, भविष्य के शिखर सम्मेलन के बाद अपनाई जाने वाली भावी पीढ़ियों पर घोषणापत्र महत्वपूर्ण हो जाएगा. ये भी पढ़ें: सरकारी क्षेत्र में लेटरल एंट्री, वर्क कल्चर में अंतर को ठीक करने की जरूरत ये भी पढ़ें: Quad summit: भारत के पास हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने की क्षमता, विशेषज्ञ ने कहा