नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कथित तौर पर 31 अगस्त से 1 सितंबर तक तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन की यात्रा पर जा रहे हैं, जो एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक बदलाव का संकेत हो सकता है.

यदि ऐसा होता है, तो साल 2020 में गलवान घाटी में हुई घातक झड़प के बाद यह उनकी पहली चीन यात्रा होगी. यह नई दिल्ली और बीजिंग द्वारा तनावपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर करने और बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से फिर से जुड़ने के एक सतर्क प्रयास का संकेत है.

हालांकि विदेश मंत्रालय ने अभी तक इस यात्रा की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. लेकिन कई मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि मोदी चीन के दो दिवसीय दौरे पर जाने से पहले वार्षिक भारत-जापान द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के लिए 30 अगस्त को जापान का दौरा करेंगे.

चीन, 2024-25 के लिए एससीओ अध्यक्ष के रूप में, आपसी विश्वास, पारस्परिक लाभ, समानता और परामर्श की "शंघाई भावना" के तहत एक नए स्वरूप की तलाश में है. साथ ही भारत की संभावित भागीदारी इस कथन को कूटनीतिक बल दे सकती है.

शिखर सम्मेलन में मोदी की संभावित भागीदारी इसलिए महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि भारत ने इस साल जून में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में एक संयुक्त विज्ञप्ति को अस्वीकार कर दिया था. इसमें 22 अप्रैल, 2025 को हुए पहलगाम आतंकी हमले का उल्लेख नहीं था. इसमें 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी. यह एससीओ के आख्यानों के भीतर आतंकवाद की अपनी परिभाषाओं को संरक्षित करने के अपने दृढ़ रुख का संकेत देता है.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहलगाम हमले का ज़िक्र न होने के कारण बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया. भारत को इस बात से चिढ़ थी कि बयान में पहलगाम का ज़िक्र तो नहीं था, लेकिन पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आतंकवादी गतिविधियों का ज़िक्र था.

एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में अपने भाषण में, सिंह ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत की नीति में बदलाव की व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत की थी और सदस्य देशों से सामूहिक सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस ख़तरे को खत्म करने में एकजुट होने का आह्वान किया था.

उन्होंने कहा था, "शांति और समृद्धि, आतंकवाद और गैर-सरकारी तत्वों और आतंकवादी समूहों के हाथों में सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के साथ-साथ नहीं रह सकती."

सिंह ने आगे कहा, "इन चुनौतियों से निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई की जरूरत है. यह जरूरी है कि जो लोग अपने संकीर्ण और स्वार्थी उद्देश्यों के लिए आतंकवाद को प्रायोजित, पोषित और इस्तेमाल करते हैं, उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे.

उन्होंने कहाकि कुछ देश सीमा पार आतंकवाद को नीतिगत औज़ार के रूप में इस्तेमाल करते हैं और आतंकवादियों को पनाह देते हैं. ऐसे दोहरे मानदंडों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए. एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना करने में संकोच नहीं करना चाहिए."

फिर, पिछले महीने, तियानजिन में एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने चीनी समकक्ष वांग यी के साथ बातचीत के दौरान स्पष्ट किया था कि एससीओ का प्राथमिक कार्य आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद का मुकाबला करना है.

जयशंकर ने कहा था, "यह एक साझा चिंता का विषय है और भारत को उम्मीद है कि आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति को फिर से मज़बूती से लागू किया जाएगा."

मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान के पूर्वी एशिया केंद्र में एसोसिएट फेलो एमएस प्रतिभा के अनुसार, इस वर्ष एससीओ शिखर सम्मेलन इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारत-चीन संबंधों के व्यापक सामान्यीकरण के तहत हो रहा है.

प्रतिभा ने ईटीवी भारत को बताया, "एससीओ के साथ भारत का जुड़ाव हमेशा महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि वह इस मंच को बहुध्रुवीय कूटनीति का एक हिस्सा मानता है."

उन्होंने कहा कि भारत शिखर सम्मेलन के दौरान आतंकवाद पर अपनी स्थिति दोहराएगा. प्रतिभा ने कहा, "भारत एससीओ से आतंकवाद पर दोहरे मापदंड अपनाने से बचने का अनुरोध करेगा."

इस बीच, अमेरिका से टैरिफ दबाव का सामना कर रहे भारत के साथ, एससीओ भारत को एक कूटनीतिक सुरक्षा प्रदान करता है. यूरेशियाई संगठनों, विशेष रूप से चीन के नेतृत्व वाले और रूस सहित, के साथ अधिक स्पष्ट रूप से साझेदारी करने से भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता का दावा कर सकता है और गठबंधनों में विविधता ला सकता है.

तियानजिन शिखर सम्मेलन में मोदी की संभावित उपस्थिति भारत के अमेरिकी आर्थिक दबाव के आगे झुकने के बजाय अपना रास्ता खुद बनाने के इरादे का संकेत देगी. एससीओ में, भारत अपनी सार्वजनिक घोषणाओं के अनुरूप, इस बात पर ज़ोर दे सकता है कि वह ऊर्जा या व्यापार संबंधी निर्णयों पर अपनी संप्रभुता का त्याग नहीं करेगा.

बुधवार शाम को जब यह रिपोर्ट दाखिल की जा रही थी, तब ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की, जिससे भारतीय वस्तुओं पर कुल शुल्क 50 प्रतिशत हो गया.

भारत ने तुरंत जवाब देते हुए कहा कि उसने इन मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है. इसमें यह तथ्य भी शामिल है कि उसके आयात बाज़ार के कारकों पर आधारित हैं और भारत के 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के समग्र उद्देश्य से किए गए हैं.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "इसलिए यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका ने भारत पर उन कदमों के लिए अतिरिक्त शुल्क लगाने का फैसला किया है जो कई अन्य देश भी अपने राष्ट्रीय हित में उठा रहे हैं."

उन्होंने आगे कहा, "हम दोहराते हैं कि ये कदम अनुचित, अनुचित और अविवेकपूर्ण हैं. भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा."

उदयपुर स्थित यूसनस फाउंडेशन थिंक टैंक के संस्थापक, निदेशक और सीईओ अभिनव पंड्या के अनुसार, एससीओ बैठक में मोदी की संभावित उपस्थिति भू-राजनीतिक दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है.

पंड्या ने कहा, "मुझे कहना होगा कि यह सिर्फ़ एक रणनीतिक बदलाव नहीं है, बल्कि वैश्विक भू-राजनीति में एक सामरिक बदलाव है." उन्होंने आगे कहा, "इसे भारत और अमेरिका के बीच विभिन्न मुद्दों पर बढ़ते तनाव, खासकर भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका के पाकिस्तान समर्थक झुकाव के संदर्भ में देखा जाना चाहिए." उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच अविश्वास काफ़ी बढ़ रहा है.

पंड्या ने कहा, "संबंध बहुत ख़राब स्थिति में हैं." उन्होंने आगे कहा, "इसके अलावा, ट्रंप चीन के भी क़रीब आ रहे हैं। वह चीन के साथ सुलह करने की कोशिश कर रहे हैं. इसलिए, मुझे लगता है कि इस संदर्भ में, भारत को वाशिंगटन डीसी और बीजिंग के बीच अपना क्वाड संतुलन बनाने की ज़रूरत है.

इस संदर्भ में, यह प्रस्तावित यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें इसे ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए, क्योंकि भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर अपना रुख़ कड़ा रखा है. इसे रणनीतिक से ज़्यादा सामरिक रूप से चीन की ओर एक धुरी के रूप में देखा जाना चाहिए."

संक्षेप में, एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए मोदी की संभावित तियानजिन यात्रा एक तनावपूर्ण भू-राजनीतिक दौर में हो रही है. ट्रंप द्वारा टैरिफ लगाए जाने से भारत-अमेरिका संबंधों में तनाव और गलवान के बाद भारत-चीन संबंधों में आ रही गतिशीलता के बीच, यह शिखर सम्मेलन भारत के लिए बहुपक्षीय सहयोग के माध्यम से अपनी रणनीतिक स्वायत्तता स्थापित करने का एक अवसर साबित हो सकता है.

