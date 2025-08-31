विष्णु प्रकाश, पूर्व राजदूत
प्रधानमंत्री मोदी सात साल बाद चीन की यात्रा पर हैं. यह यात्रा गलवान झड़प और जून 2020 से शुरू हुए लंबे सैन्य गतिरोध के बाद दोनों देशों के रिश्तों में नया मोड़ लाने की कोशिश दिखती है. दूसरी ओर, भारत और अमेरिका के रिश्ते, जो मार्च 2000 में राष्ट्रपति क्लिंटन की भारत यात्रा के बाद से लगातार बेहतर हो रहे थे, अब मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं.
पिछले चौथाई सदी में नई दिल्ली ने जिस कूटनीतिक ढांचे का अथक परिश्रम से निर्माण किया था, वह अब गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त होता दिख रहा है. क्या इसका मतलब यह है कि भारत को अपने रणनीतिक समीकरणों को नए सिरे से तय करना होगा? क्या कल के विरोधी साझेदार बन सकते हैं और भरोसेमंद दोस्त अलग हो सकते हैं? लेकिन इतनी जल्दी निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं होगा.
तात्कालिक घटनाओं का दबाव अक्सर भू-राजनीति की व्यापक वास्तविकताओं को धुंधला कर देता है. इसलिए, हमें पीछे हटकर पूरी तस्वीर को देखना चाहिए और जल्दबाजी में नतीजे नहीं निकालने चाहिए.
पहले चीन की बात करें:
हमारा उत्तरी पड़ोसी चीन, जिसके साथ हमारी लगभग 4,000 किलोमीटर की अनसुलझी सीमा है, एक उभरती हुई बड़ी शक्ति है. वह क्षेत्रीय और वैश्विक व्यवस्था को अपने फायदे के लिए ढालना चाहता है. यह जगजाहिर है कि चीन भारत को कम आंकता है और उसे दक्षिण एशिया तक सीमित रखना चाहता है.
बीजिंग ने बार-बार भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की राह में रोड़े अटकाए हैं. उसने पाकिस्तान में मौजूद उन आतंकवादियों को बचाया है जो भारत को निशाना बनाते हैं. साथ ही, उसने भारत के खिलाफ सशस्त्र संघर्षों में इस्लामाबाद का खुलकर समर्थन किया है. बार-बार, चीन ने दोस्ती और सद्भाव की बात करते हुए भारत के साथ विश्वासघात किया है.
चीन को अच्छी तरह पता है कि भारत, अपनी विशाल भौगोलिक स्थिति और जनसंख्या के कारण, एकमात्र ऐसा देश है जो उसका विश्वसनीय प्रतिद्वंद्वी बन सकता है. इसलिए, उसने भारत की प्रगति को रोकने के लिए हर संभव कोशिश की है और आगे भी करता रहेगा.
China’s Indian community accorded a very special welcome in Tianjin. Here are some glimpses. pic.twitter.com/PzAV517ewF— Narendra Modi (@narendramodi) August 30, 2025
बीजिंग ने भारत के अपने प्रत्येक दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को कमजोर करने की कोशिश की है, और इसमें उसे कुछ हद तक सफलता भी मिली है. उसने भारत के आसपास सैन्य सुविधाओं सहित रणनीतिक निवेश किए हैं, जो हमारे आर्थिक और सुरक्षा हितों को सीधे प्रभावित करते हैं.
हमें याद रखना चाहिए कि गलवान में घुसपैठ- जिसमें भारत ने अपने कई बहादुर सैनिकों को खोया, अक्टूबर 2019 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा के कुछ महीनों बाद शुरू हुई थी. और यह कोविड-19 महामारी के चरम पर हुई थी. उस समय भारत को कमजोर माना जा रहा था. अतीत के विपरीत, भारत ने चीन का डटकर मुकाबला किया. उसकी सैन्य तैनाती का जवाब दिया. इससे बीजिंग को रणनीतिक रूप से पीछे हटना पड़ा. यह भारत के वर्तमान नेतृत्व की दृढ़ता को दर्शाता है.
कुछ विशेषज्ञों ने अक्टूबर 2024 में रूस में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात को बीजिंग की नई दिल्ली के साथ रिश्तों को बेहतर करने की मंशा के रूप में देखा है. यह मुलाकात चार साल की बेकार और महंगी सैन्य टकराव के बाद हुई, जिसमें हिमालय की बर्फीली चोटियों पर दोनों पक्ष आमने-सामने थे, लेकिन किसी को कोई खास फायदा नहीं हुआ.
Landed in Tianjin, China. Looking forward to deliberations at the SCO Summit and meeting various world leaders. pic.twitter.com/gBcEYYNMFO— Narendra Modi (@narendramodi) August 30, 2025
चीन की अर्थव्यवस्था दबाव में थी, और राष्ट्रपति शी को कथित तौर पर घरेलू राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ रहा था. इस बीच, डोनाल्ड ट्रम्प के फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति बनने की संभावना ने बीजिंग की बेचैनी बढ़ा दी थी. ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में चीन को निशाना बनाया था और दोबारा चुने जाने पर और सख्ती करने की धमकी दी थी.
इस पृष्ठभूमि में, बीजिंग भारत के साथ रिश्तों में नरमी दिखाने के लिए उत्सुक लग रहा था. लेकिन, प्रधानमंत्री मोदी के साथ औपचारिक हाथ मिलाने के दौरान राष्ट्रपति शी की शारीरिक भाषा से लग रहा था कि वह इसे मजबूरी में कर रहे थे.
भूगोल की वजह से भारत और चीन हमेशा पड़ोसी रहेंगे और उन्हें शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का रास्ता खोजना होगा. जब हित मिलेंगे, तो सहयोग के मौके आएंगे. लेकिन ज्यादातर समय यह रिश्ता प्रतिस्पर्धा और कभी-कभी टकराव से परिभाषित होगा. हकीकत यह है कि बीजिंग और नई दिल्ली के जल्दी दोस्त बनने की संभावना कम है.
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi watches performances based on Indian classical music and dance, as he arrives at a hotel in Tianjin, China.— ANI (@ANI) August 30, 2025
The performers are Chinese nationals who have been learning Indian classical music and dance for years now.
(Video: ANI/DD) pic.twitter.com/tHJeQPm1n3
अब अमेरिका की बात करें:
अमेरिकी प्रशासन ने भारत पर सबसे भारी दंडात्मक शुल्क (टैरिफ) लगाए हैं. वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों ने भारत पर यूक्रेन संघर्ष को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है और उसे "टैरिफ महाराजा" का नाम दिया है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने तो भारत की अर्थव्यवस्था को "मृत" तक कह डाला है. इस बीच, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने वाशिंगटन में फिर से अपनी जगह बना ली है.
भारतीय और अंतरराष्ट्रीय मीडिया में इसकी व्यापक कवरेज और राजनीतिक पंडितों की लगातार टिप्पणियों से ऐसा लग सकता है कि सब कुछ खत्म हो गया है. लेकिन, हमें गहरी सांस लेकर बड़े संदर्भ को देखना चाहिए. जैसा कि भारत के विदेश मंत्री ने कहा, अमेरिका का वर्तमान रवैया "पाठ्यक्रम से बाहर" है.
वर्तमान अमेरिकी प्रशासन अपनी विशाल आर्थिक और सैन्य शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है, जो दोस्तों और दुश्मनों दोनों पर बिना सोचे-समझे इस्तेमाल हो रही है. कनाडा को 51वां राज्य बनने के लिए कहा गया है, जबकि एक समय स्थिर नाटो गठबंधन अब अनिश्चितता का सामना कर रहा है. रूस को रणनीतिक साझेदार के रूप में अपनाया गया है, जबकि यूक्रेन पर अपने खनिज संसाधनों को सौंपने और क्षेत्र छोड़ने का दबाव डाला गया है.
#WATCH | Tianjin, China: A group of Odissi dancers gives a glimpse into their performance. They performed to welcome PM Narendra Modi to the city. pic.twitter.com/f6GLNoUEPh— ANI (@ANI) August 30, 2025
कूटनीतिक सूक्ष्मताओं को दरकिनार कर सीधे बल का इस्तेमाल किया गया है, और ऐसा लगता है कि अमेरिकी विदेश नीति "शक्ति ही अधिकार है" पर आधारित है. लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह रवैया लंबे समय तक चल सकता है? जवाब है- बहुत मुश्किल.
अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बना हुआ है, लेकिन वह अकेला ऐसा देश नहीं है जो आदेश देकर दुनिया चला सके. रूस, चीन, भारत और ब्राजील जैसे अन्य स्थापित और उभरते हुए शक्ति केंद्र वाशिंगटन की अनुचित मांगों के सामने झुकने की संभावना नहीं रखते.
अंदर और बाहर से इसका विरोध शुरू हो चुका है. अमेरिका की एक संघीय अपील अदालत ने हाल ही में टैरिफ को गैरकानूनी करार दिया है. अगले साल मध्यावधि कांग्रेस चुनावों में सत्ता का संतुलन बदल सकता है. वास्तव में, अमेरिका का वर्तमान व्यवहार सामान्य से ज्यादा एक अपवाद है, शायद एक विचलन भी.
#WATCH | Tianjin, China: A group of Kathak dancers gives a glimpse into their performance. They performed to welcome PM Narendra Modi to the city. pic.twitter.com/YTswO6qPi6— ANI (@ANI) August 30, 2025
भारत और अमेरिका ने आर्थिक, सैन्य, तकनीकी, शैक्षिक और सबसे बढ़कर लोगों के बीच के रिश्तों पर आधारित एक मजबूत द्विपक्षीय संबंध बनाया है. ट्रंप और मोदी का आपस में अच्छा तालमेल रहा है. यह असंभव नहीं है कि राष्ट्रपति ट्रंप भारत के प्रति अपना रुख फिर से बदल लें.
निष्कर्षः
स्पष्ट कहें तो, अमेरिका पिछले 25 वर्षों से विभिन्न सरकारों के अधीन, भारत के उत्थान में भागीदार रहा है और आगे भी रहेगा. दोनों देशों के बीच साझा दृष्टिकोण और समान हित वास्तविक हैं और उनके मतभेदों से कहीं ज्यादा बड़े हैं. भारत ने अमेरिका के साथ जुड़ाव बनाए रखकर सही दृष्टिकोण अपनाया है, न तो सार्वजनिक विवाद में उलझा है और न ही अनुचित मांगों के सामने झुका है. हालांकि यह दौर एक निशान छोड़ जाएगा, लेकिन भारत-अमेरिका संबंध जल्द ही सामान्य हो जाएंगे. यही बात हम चीन के साथ अपने रिश्तों के बारे में नहीं कह सकते.
(डिस्क्लेमर: इस लेख में व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं. यह ईटीवी भारत के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं.)
इसे भी पढ़ेंः
- मोदी और जिनपिंग की मुलाकात, 'ड्रैगन और हाथी को साथ-साथ आने की जरूरत'
- भारत से क्यों चिढ़े ट्रंप? टैरिफ के बाद दिल्ली दौरा रद्द, न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा क्वाड समिट में भी नहीं होंगे शामिल
- टैरिफ वार के बीच पीएम मोदी और जिनपिंग आज करेंगे बैठक, भारत-चीन संबंधों को सुधारने की कोशिश
- अमेरिकी कोर्ट का बड़ा फैसला, ट्रंप के अधिकांश टैरिफ को बताया अवैध, राष्ट्रपति बोले- ये फैसला तबाह करने वाला