नई दिल्ली: अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से हुई शांति यूरेशिया के सबसे अस्थिर सीमाओं में से एक पर स्थिरता लेकर आई है. नई दिल्ली के लिए यह घटनाक्रम एक नाजुक मोड़ पर आया है: यह अर्मेनिया के लिए एक प्रमुख हथियार आपूर्तिकर्ता रहा है, आंशिक रूप से अजरबैजान-पाकिस्तान-तुर्की धुरी के प्रतिकार के रूप में, फिर भी यह संघर्ष के बाद के दक्षिण काकेशस में व्यापक कनेक्टिविटी और ऊर्जा सहयोग की संभावना भी देखता है.

शांति समझौते को शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आयोजित एक शिखर सम्मेलन में अंतिम रूप दिया गया. इन्होंने अजरबैजानी राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव और अर्मेनियाई प्रधान मंत्री निकोल पशिनयान द्वारा हस्ताक्षर को 'ऐतिहासिक सफलता' के रूप में सराहा.

समारोह से पहले उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिका 'दशकों के संघर्ष के बाद आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच शांति स्थापित करने में सफल रहा है.' उन्होंने इस समझौते में मध्यस्थता के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को श्रेय दिया.

समझौते के तहत दोनों देशों ने शत्रुता को स्थायी रूप से समाप्त करने, राजनयिक संबंध स्थापित करने, वाणिज्य और यात्रा को सुविधाजनक बनाने तथा एक-दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को मान्यता देने का वचन दिया. ट्रंप ने अजरबैजान के साथ सैन्य सहयोग पर अमेरिकी प्रतिबंध हटाने की भी घोषणा की. साथ ही दोनों देशों में विशेष रूप से ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में पर्याप्त अमेरिकी निवेश की योजना भी बनाई.

व्हाइट हाउस के अनुसार वाशिंगटन आर्मेनिया और अजरबैजान के साथ सीमा सुरक्षा, आर्थिक सहयोग, तकनीकी साझेदारी और व्यापार को लेकर अलग-अलग समझौते करेगा. इस समझौते का एक मुख्य तत्व अमेरिका को दक्षिण काकेशस में प्रस्तावित रणनीतिक पारगमन मार्ग, जिसे 'ट्रम्प शांति और समृद्धि गलियारा' नाम दिया गया है के विशेष विकास अधिकार प्रदान करता है.

नागोर्नो-काराबाख को लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान तीन दशकों से भी अधिक समय से एक जातीय और क्षेत्रीय विवाद में उलझे हुए हैं. इस संघर्ष की जड़ें 1988 में शुरू हुई, जब इस क्षेत्र के जातीय अर्मेनियाई बहुसंख्यकों ने तत्कालीन नागोर्नो-काराबाख स्वायत्त क्षेत्र को सोवियत अजरबैजान से आर्मेनिया को हस्तांतरित करने की मांग की थी.

सोवियत संघ के पतन के बाद तनाव बढ़ गया, जिसकी परिणति 1991 में पूर्ण पैमाने पर युद्ध के रूप में हुई. उस दिसंबर में नागोर्नो-काराबाख के अर्मेनियाई लोगों ने नव स्वतंत्र आर्मेनिया के साथ पुनर्मिलन के लिए नागोर्नो-काराबाख गणराज्य के रूप में स्वतंत्रता की घोषणा की - इस कदम का स्थानीय अजरबैजानियों ने कड़ा विरोध किया और बाकू ने इसे अस्वीकार कर दिया.

पहला नागोर्नो-काराबाख युद्ध मई 1994 में एक युद्धविराम के साथ समाप्त हुआ. इसके बाद अर्मेनियाई सेना का लगभग पूरे पूर्व स्वायत्त क्षेत्र और उससे सटे सात अजरबैजानी जिलों पर नियंत्रण हो गया. स्व-घोषित आर्ट्सख गणराज्य एक वास्तविक स्वतंत्र इकाई के रूप में उभरा जो आर्मेनिया के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था, हालांकि इसका क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अजरबैजान का हिस्सा माना जाता रहा.

युद्धविराम के बावजूद छिटपुट झड़पें जारी रही तथा 1994 में यूरोप में सुरक्षा एवं सहयोग संगठन (OSCE) मिन्स्क समूह के तहत अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता शुरू हुई, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकला. सितंबर 2020 में संघर्ष फिर से भड़क उठा. इसके परिणामस्वरूप हजारों लोग हताहत हुए. 10 नवंबर, 2020 को रूस की मध्यस्थता से हुए युद्धविराम के बाद अजरबैजान ने विशेष रूप से दक्षिण में महत्वपूर्ण क्षेत्र पर कब्जा कर लिया. इस समझौते के तहत आर्मेनिया नागोर्नो-काराबाख के आसपास के शेष कब्जे वाले जिलों से हटने पर सहमत हो गया, और रूसी शांति सैनिकों को तैनात किया गया.

अंतिम मोड़ 19 सितंबर, 2023 को आया, जब अजरबैजान ने एक तेज सैन्य आक्रमण शुरू किया. एक दिन के भीतर आर्त्सख गणराज्य निरस्त्रीकरण पर सहमत हो गया. इससे युद्धविराम हो गया. 28 सितंबर को आर्त्सख के राष्ट्रपति सामवेल शाहरामन्यान ने 1 जनवरी, 2024 तक सभी राज्य संस्थाओं को भंग करने का एक आदेश जारी किया. इससे गणराज्य का अस्तित्व औपचारिक रूप से समाप्त हो गया.

शुक्रवार के समझौते से अब क्षेत्रीय शक्ति नाटकीय रूप से घटते रूसी प्रभाव से हटकर दक्षिण काकेशस में अमेरिका की मजबूत भागीदारी की ओर स्थानांतरित हो गई है. इस बीच भारत आर्मेनिया के लिए एक प्रमुख रक्षा आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है, विशेष रूप से आकाश-1एस वायु रक्षा मिसाइलों, पिनाका एमएलआरएस और अन्य तोपखाने जैसी प्रणालियों का निर्यात करके. 2020 से अब तक रक्षा अनुबंधों का मूल्य 2 अरब डॉलर से अधिक है. इस साझेदारी ने आर्मेनिया को रूस से अलग होकर विविधता लाने में मदद की है और भारत को यूरेशियाई बाजारों के निकट रणनीतिक पैर जमाने में मदद की है.

अजरबैजान का पाकिस्तान और तुर्की के साथ गठजोड़ – खासकर कश्मीर जैसे मुद्दों पर – भारतीय हितों के लिए एक रणनीतिक चुनौती है. आर्मेनिया के साथ भारत के बढ़ते सैन्य संबंधों को इस त्रिपक्षीय गठजोड़ की सीधी रणनीतिक प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है. शांति समझौते से आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच संबंध धीरे-धीरे सामान्य हो सकते हैं, जिससे तात्कालिक सैन्य तनाव कम हो सकता है. इससे भारतीय हथियारों पर आर्मेनिया की भारी निर्भरता कम हो सकती है.

अब अमेरिका समर्थित गलियारे के माध्यम से अजरबैजान तक पहुंच हो रही है. वहीं, अमेरिका आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों के साथ मजबूत आर्थिक संबंध विकसित कर रहा है, जिससे भारत को बाकू में नए राजनयिक रास्ते खुल सकते हैं - विशेष रूप से व्यापार, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में. उदयपुर स्थित यूसनस फाउंडेशन थिंक टैंक के संस्थापक, निदेशक और सीईओ अभिनव पंड्या, जिनकी आर्मेनिया में विशेष रुचि है, के अनुसार, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच मैत्री संधि एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है.

पंड्या ने ईटीवी भारत को बताया, 'यह ट्रांस-काकेशस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घटना है. इसके भारत के लिए भी बड़े नीतिगत निहितार्थ हैं. सबसे पहले आर्मेनिया भारत के रक्षा उपकरणों का एक प्रमुख खरीदार बनकर उभरा था. लेकिन अब, चूंकि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच शांति संधि हो गई है, इसलिए इससे आर्मेनिया द्वारा भारत के रक्षा उपकरणों के आयात पर असर पड़ने की संभावना है.'

उन्होंने कहा कि भारत और आर्मेनिया के बीच संबंध एक रणनीतिक साझेदारी के रूप में उभर रहे हैं. अजरबैजान को इससे बड़ी समस्या है क्योंकि उसने कई बार भारतीय राजनयिकों के समक्ष अपनी आपत्तियां उठाई हैं. लेकिन अब, चूँकि आर्मेनिया ने अजरबैजान के साथ एक मैत्री संधि कर ली है, इसलिए उसे इस संधि के तहत कुछ चीजों का त्याग करना होगा, जैसे भारत से हथियारों की खरीद कम करना.

पंड्या ने कहा, 'हमें नहीं पता कि इसका कितना असर होगा, लेकिन आर्मेनिया के फेसले पर इसका असर जरूर पड़ेगा. दूसरी बात अगर आर्मेनिया-अजरबैजान की दोस्ती वाकई अच्छी रही, तो आर्मेनिया को उस तरह के उपकरणों की जरूरत नहीं पड़ेगी जो किसी सक्रिय संघर्ष की स्थिति में जरूरी होते हैं. यहां तक कि अमेरिका, जिसके इस समय भारत के साथ बहुत खराब संबंध हैं आर्मेनिया पर भारत के साथ अपने रिश्ते कम करने का दबाव डाल सकता है. इस संधि के जरिए आर्मेनिया पूरी तरह से पश्चिम की ओर झुक गया है.'

भारत द्वारा आर्मेनिया का समर्थन करने का एक और कारण अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) है. इसमें भारत की बड़ी हिस्सेदारी है. अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा भारत, ईरान, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के बीच माल ढुलाई के लिए जहाज, रेल और सड़क मार्गों का 7,200 किलोमीटर लंबा बहु-मॉडल नेटवर्क है. इस मार्ग में मुख्य रूप से भारत, ईरान, अजरबैजान और रूस से माल ढुलाई जहाज, रेल और सड़क मार्ग से होती है. चूँकि इस परियोजना में अधिक प्रगति नहीं हो रही है, इसलिए आर्मेनिया को एक ऐसे देश के रूप में देखा जा रहा था जो अजरबैजान के बजाय एक व्यवहार्य वैकल्पिक गलियारा प्रदान कर सकता है.

पंड्या ने कहा, 'जहां तक परिणामों की बात है, अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा को लेकर काफी संशय व्याप्त है. हाल ही में यूक्रेन युद्ध के कारण मास्को की इसमें रुचि बढ़ी है, लेकिन रूस किर्गिस्तान और मध्य एशियाई गलियारे के जरिए सामान भेज रहा था. भारत भी अजरबैजान के जरिए सामान भेज रहा था.'

उनके अनुसार अजरबैजान के पाकिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंधों के कारण सुरक्षा और तोड़फोड़ की संभावना को लेकर समग्र चिंताएं हैं. लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अजरबैजान के साथ भारत के संबंध अब तक सौहार्दपूर्ण रहे हैं.

पंड्या ने कहा, 'मुझे लगता है कि कनेक्टिविटी परियोजनाओं के निर्माण में अजरबैजान लाल रेखाओं को समझता है. वे पाकिस्तान को खुश करने के लिए भारत के हितों को नुकसान पहुँचाने या अपमानित करने की हद तक नहीं जाना चाहेंगे. उन्होंने आगे कहा, 'लेकिन फिर, जैसा कि हम जानते हैं कि तुर्की और अजरबैजान पाकिस्तान के समर्थन में आगे आए हैं. अमेरिकी भी इन दिनों भारत के साथ अच्छे व्यवहार में नहीं हैं, किसी भी तरह की तोड़फोड़ या भारत विरोधी गतिविधि से इनकार नहीं किया जा सकता.' संक्षेप में भारत को अब दक्षिण काकेशस में सावधानी से कदम उठाने की आवश्यकता होगी.

