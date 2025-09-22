ETV Bharat / opinion

नेक्स्ट जेन जीएसटी : स्वास्थ्य सेवा को सबके लिए सुलभ बनाने की राह

जीएसटी सुधार सर्जनों और मरीजों, दोनों के लिए वरदान साबित हो सकते हैं. इससे अस्पतालों को बेहतर इलाज मुहैया कराने में भी मदद मिलेगी.

Next Gen GST
प्रतीकात्मक चित्र. (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 22, 2025 at 7:07 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

डॉ. जी. वी. राव

जब हाल ही में वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) में सुधारों की घोषणा हुई, तो मुझे राहत के साथ-साथ सावधानी भरी उम्मीद भी महसूस हुई. एक सर्जन और अस्पताल प्रशासक के रूप में, मैं हर दिन यह देखता हूं कि चिकित्सकीय रूप से क्या संभव है और मरीजों के लिए आर्थिक रूप से क्या वहनीय है, इसके बीच कितनी बारीक रेखा होती है.

नए कर सुधार स्वास्थ्य सेवाओं में गैर-चिकित्सकीय लागत के सबसे बड़े बोझ को कम करने की क्षमता रखते हैं. दवाइयों, चिकित्सा उपकरणों, डायग्नोस्टिक्स और यहां तक कि बीमा प्रीमियम पर अब काफी कम या शून्य जीएसटी लगेगा. यह बदलाव उन मरीजों के लिए बहुत बड़ा अंतर ला सकता है, जिन्हें सर्जरी या मल्टी-स्पेशियलिटी देखभाल की जरूरत है.

सबसे प्रभावशाली बदलावों में से एक है दवाइयों और औषधियों पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना. इसके अलावा, 33 जीवन रक्षक दवाइयां, जिनमें कैंसर और दुर्लभ बीमारियों की दवाएँ शामिल हैं, अब पूरी तरह से कर-मुक्त हैं. सर्जरी से उबर रहे या पुरानी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए यह हफ्तों और महीनों के इलाज में काफी बचत का मतलब हो सकता है.

इसी तरह, डायग्नोस्टिक किट, सर्जिकल सामग्री, ऑक्सीजन और एनेस्थेटिक्स, जो ऑपरेशन थिएटर और सर्जरी के बाद की निगरानी में महत्वपूर्ण हैं, अब 5 प्रतिशत जीएसटी के दायरे में आ गए हैं. अस्पताल के बिलों से जूझ रहे परिवारों के लिए ये छोटे-मोटे बदलाव नहीं, बल्कि बड़ी राहत हैं, जो यह तय कर सकते हैं कि समय पर सर्जरी कराई जाए या लागत के कारण इलाज टाला जाए.

Next Gen GST
एम्स दिल्ली की फाइल फोटो. (ETV Bharat)

ये सुधार अस्पतालों की दीवारों से बाहर जाकर उन परिवारों की आर्थिक सुरक्षा को भी मजबूत करते हैं, जो बीमा पर निर्भर हैं. पहले स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता था, जो अब पूरी तरह से हटा दिया गया है. इससे बीमा पॉलिसियां सस्ती हो गई हैं, खासकर मध्यम वर्ग और बुजुर्गों के लिए, जिन्हें अक्सर जटिल सर्जरी की जरूरत होती है. जैसे-जैसे बीमा सस्ता और सुलभ होगा, ज्यादा मरीज बीमा लेने की ओर बढ़ेंगे. इससे अस्पतालों को मरीजों के बिल न चुकाने की चिंता कम होगी. साथ ही, सर्जरी, इम्प्लांट या गहन चिकित्सा के बड़े बिलों का सामना करते समय मरीजों की चिंता भी कम होगी.

एक सर्जन के नजरिए से, ये सुधार मरीजों द्वारा चुने जाने वाले इम्प्लांट और उपकरणों की गुणवत्ता में बदलाव ला सकते हैं. कई बार मरीज उच्च करों के कारण महंगे इम्प्लांट और सर्जिकल हार्डवेयर की बजाय सस्ते विकल्प चुनने को मजबूर होते हैं. उपकरणों पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने से यह समीकरण बदल सकता है, जिससे उच्च गुणवत्ता वाले विकल्प सुलभ हो सकते हैं. जोड़ों की सर्जरी, ट्रॉमा सर्जरी या हृदय संबंधी हस्तक्षेप करवाने वाले मरीजों के लिए इसका मतलब बेहतर परिणाम और तेज रिकवरी हो सकता है.

एक अस्पताल प्रशासक के रूप में, मैं समझता हूं कि अब चुनौती यह सुनिश्चित करने की है कि इन सुधारों का लाभ मरीजों तक पहुंचे. किसी भी सुधार में यह जोखिम रहता है कि बचत आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अवशोषित कर ली जाए या प्रशासनिक अक्षमताओं में खो जाए, जिससे जरूरतमंदों को इसका फायदा न मिले. अस्पतालों की खरीद टीमें अब आपूर्तिकर्ताओं के साथ नए कर ढांचे के आधार पर अनुबंधों की समीक्षा करेंगी, और बिलिंग सिस्टम को अपडेट करना होगा ताकि मरीजों को ये लाभ पारदर्शी रूप से दिखें। बीमा कंपनियों को भी अपनी पॉलिसी संरचनाएं अपडेट करनी होंगी ताकि मरीजों को कम प्रीमियम और व्यापक कवरेज का लाभ मिले.

Next Gen GST
प्रतीकात्मक चित्र. (IANS)

ये जीएसटी सुधार सरकार के सार्वजनिक बीमा योजनाओं के विस्तार के साथ अच्छी तरह से तालमेल बिठाते हैं. निजी स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी छूट के साथ मिलकर, यह एक दोहरी सुरक्षा प्रणाली बनाता है-सबसे कमजोर वर्ग के लिए सार्वजनिक योजनाएं और बाकी आबादी के लिए सस्ती निजी पॉलिसियां अगर इसे प्रभावी ढंग से लागू किया गया, तो भारत में स्वास्थ्य सेवा की सुरक्षा जाल को काफी हद तक बढ़ाया जा सकता है.

यह आर्थिक राहत सिर्फ लागत कम करने तक सीमित नहीं है, बल्कि समय पर इलाज को भी प्रोत्साहित करती है. अक्सर मरीज लागत के दबाव में सर्जरी को टालते हैं, जिससे उनकी स्थिति बिगड़ती है और इलाज जटिल हो जाता है. गैर-चिकित्सकीय लागत को कम करके ये सुधार समय पर हस्तक्षेप को बढ़ावा देते हैं, जिससे बेहतर रिकवरी और लंबे समय में स्वास्थ्य खर्च में कमी आती है. मेरे जैसे सर्जनों के लिए यही सबसे बड़ी उपलब्धि है: सही समय पर, सही तकनीक से मरीजों का इलाज करना, बिना लागत को सबसे बड़ी बाधा बनने दे.

अब जिम्मेदारी हम सभी पर है- डॉक्टरों, प्रशासकों, बीमा कंपनियों और नीति निर्माताओं पर- यह सुनिश्चित करने की कि ये लाभ वास्तव में मरीजों तक पहुंचें. अगर हम इसमें सफल हुए, तो हर भारतीय के लिए सुलभ, किफायती और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा का लंबे समय से चला आ रहा सपना हकीकत के और करीब होगा.

(इस लेख में व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं. यहां व्यक्त तथ्य और राय ईटीवी भारत के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं)

इसे भी पढ़ेंः

For All Latest Updates

TAGGED:

HEALTHCARE MORE ACCESSIBLEGST 2जीएसटी सुधारNEXT GEN GST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जुबीन गर्ग के बाद म्यूजिक इंडस्ट्री को लगा एक और झटका, इस मशहूर संगीतकार ने दुनिया को कहा अलविदा

IND vs PAK: 'खेल बोलता है, शब्द नहीं...' गिल-अभिषेक ने पाकिस्तान को बताया जीत का मंत्र

जापान में इशिबा के उत्तराधिकारी के लिए सत्तारूढ़ पार्टी ने शुरू की खोज

जल्द लॉन्च होने वाला है BMW G 310 RR का लिमिटेड एडिशन, जानें क्या होगा बाइक में खास

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.