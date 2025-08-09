नई दिल्ली: ऐसे समय में जब वॉशिंगटन ने रूसी कच्चा तेल खरीदने के लिए भारत पर दबाव बढ़ा दिया है. पीएम नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच शुक्रवार को हुई बातचीत अशांत विश्व व्यवस्था में नई दिल्ली के संतुलनकारी कदमों को रेखांकित करती है.

दोनों के बीच ये ये टेलीफोनिक बातचीत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की मॉस्को यात्रा के साथ हुई. साथ ही ये वार्ता गुरुवार को ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा द्वारा मोदी को की गई कॉल के बाद हुई. यह सब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय निर्यात पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बाद हुआ है.

मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, "मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन के साथ बहुत अच्छी और विस्तृत बातचीत हुई. मैंने यूक्रेन पर नवीनतम घटनाक्रम साझा करने के लिए उनका धन्यवाद किया. हमने अपने द्विपक्षीय एजेंडे में प्रगति की भी समीक्षा की. साथ ही भारत-रूस विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. मैं इस वर्ष के अंत में राष्ट्रपति पुतिन की भारत में मेजबानी करने के लिए उत्सुक हूं."

विदेश मंत्रालय ने एक अलग प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि राष्ट्रपति पुतिन ने मोदी को यूक्रेन से संबंधित नवीनतम घटनाक्रमों से अवगत कराया.

मंत्रालय ने कहा, "राष्ट्रपति पुतिन को उनके विस्तृत आकलन के लिए धन्यवाद देते हुए प्रधानमंत्री ने संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के दृढ़ रुख को दोहराया." "दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय एजेंडे में प्रगति की भी समीक्षा की. भारत और रूस के बीच विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन को इस वर्ष के अंत में 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत आने का निमंत्रण दिया."

यह बातचीत, हालांकि एक नियमित कूटनीतिक बातचीत के हिस्से के रूप में देखी जा रही है. वैश्विक भू-राजनीति के एक विशेष रूप से संवेदनशील मोड़ पर हो रही है. यह इसके रणनीतिक महत्व को और बढ़ा देती है.

इस बातचीत की पृष्ठभूमि में रूस से तेल आयात जारी रखने के लिए अमेरिका द्वारा भारत पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद नई दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाया गया है. गौर करें तो पूर्व अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन प्रशासन ने पहले यूक्रेन संघर्ष के बाद रियायती रूसी कच्चे तेल की खरीद में भारत के संतुलनकारी कदम को स्वीकार किया था. लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में, वॉशिंगटन ने अपना रुख कड़ा कर लिया है.

गौर करें तो ट्रंप द्वारा भारतीय निर्यात पर नए 50 प्रतिशत टैरिफ ने आर्थिक तनाव को और बढ़ा दिया है. इससे रूस के साथ ऊर्जा सहयोग भारत-अमेरिका संबंधों में एक संभावित टकराव का बिंदु बन गया है.

पुतिन के साथ सीधे बातचीत करने का मोदी का फैसला इस बात का संकेत है कि भारत अपनी संप्रभु ऊर्जा विकल्पों पर पूरी तरह से अमेरिकी दबाव के आगे झुकने से इनकार कर रहा है. यह तेल आपूर्ति के दीर्घकालिक विविधीकरण के प्रति नई दिल्ली की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है. इसमें रूस एक प्रमुख भागीदार बना रहेगा. यह भारतीय विदेश नीति के मूल सिद्धांत के रूप में रणनीतिक स्वायत्तता के दावे का भी संकेत है.

भारत-रूस संबंध, रक्षा सहयोग और ऊर्जा व्यापार पर आधारित होते हुए भी, बुनियादी ढांचे, परमाणु ऊर्जा और तकनीकी सहयोग में तेजी से विस्तार ले रहे हैं. दोनों देशों के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी, अल्पकालिक भू-राजनीतिक उथल-पुथल से द्विपक्षीय संबंधों को सुरक्षित रखने की पारस्परिक मंशा को रेखांकित करती है.

बता दें कि 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन के तियानजिन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन से पहले बोलते हुए, मोदी क्षेत्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) जैसी संपर्क परियोजनाओं और अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्थिक दबाव के संभावित प्रतिकार पर पुतिन के साथ अपनी स्थिति को प्रभावी ढंग से पूर्व-संरेखित कर रहे हैं.

विदेश मंत्रालय द्वारा मोदी द्वारा "यूक्रेन के नवीनतम घटनाक्रम" पर चर्चा का उल्लेख, यह दर्शाता है कि भारत मास्को और कीव दोनों के साथ कूटनीतिक रूप से जुड़े रहने के निरंतर प्रयास कर रहा है. वहीं प्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार के तालमेल से बच रहा है. पुतिन द्वारा मोदी को व्यक्तिगत रूप से जानकारी देने से नई दिल्ली को क्रेमलिन से सीधे और बिना किसी फिल्टर के प्राप्त जानकारी के आधार पर यूक्रेन पर अपना रुख तय करने का अवसर मिलता है.

प्रतिबंधों के संदर्भ में, यूक्रेन के संबंध में भारत की स्थिति और भी नाजुक हो जाती है. उसे वॉशिंगटन या मॉस्को को अलग-थलग किए बिना स्वतंत्रता का प्रदर्शन करने की जरूरत है.

मोदी और पुतिन की यह बातचीत ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के फोन कॉल के एक दिन बाद हुई है. इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच संबंधों में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक रूपरेखा पर सहमति व्यक्त की.

विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को एक अलग प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "इन चर्चाओं के आधार पर, उन्होंने भारत-ब्राजील रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई." "दोनों नेताओं ने आपसी हित के विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया."

भारत, ब्राजील और रूस सभी ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) समूह के सदस्य हैं. राष्ट्रपति ट्रंप ब्रिक्स को अमेरिका विरोधी करार देते रहे हैं.

सामाजिक विज्ञान संस्थान के पूर्व निदेशक ऐश नारायण रॉय ने ईटीवी भारत को बताया, "यहां सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ब्रिक्स से संबंधित है." भारत और ब्राजील दो ऐसे देश हैं, जो ट्रंप की 50 प्रतिशत टैरिफ श्रेणी में आते हैं. ऐसा लगता है कि अमेरिका ब्रिक्स को एक बड़े खतरे के रूप में देखता है. वे ब्रिक्स को एक नई विश्व व्यवस्था को आकार देने वाला देश मानते हैं.

रॉय ने बताया कि ब्रिक्स एक औपचारिक संगठन है, जो विस्तार कर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा देशों को आकर्षित कर रहा है.

उन्होंने कहा, "यही कारण है कि ट्रंप ने ब्रिक्स को गंभीरता से लिया है." हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि ट्रंप की यह आशंका गलत है कि ब्रिक्स के सदस्य देश डी-डॉलरीकरण की ओर बढ़ रहे हैं.

रॉय ने कहा, "भारत डी-डॉलरीकरण की ओर नहीं बढ़ रहा है. चीन भी डी-डॉलरीकरण की ओर नहीं बढ़ रहा है. उन्हें अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए विदेशी मुद्रा की जरूरत है."

ओपी जिंदल विश्वविद्यालय के जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स की एसोसिएट प्रोफेसर स्वस्ति राव के मुताबिक, हालांकि पुतिन के साथ मोदी की बातचीत रणनीतिक रुख का संकेत दे सकती है, लेकिन भारत और रूस के बीच बातचीत के महत्वपूर्ण कारण हैं.

राव ने कहा, "हमें इस रणनीतिक रुख की जरूरत है. हमें अमेरिका को यह दिखाना होगा कि आप हम पर अपनी शर्तें थोप नहीं सकते." उनका मानना है कि ब्रिक्स में भारत की स्थिति चीन से अलग है.

राव ने कहा, "भारत ब्रिक्स में इसलिए नहीं है, क्योंकि हम चीन के विश्व दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं. भारत ब्रिक्स का एक महत्वपूर्ण साझेदार है, क्योंकि न्यू डेवलपमेंट बैंक एक महत्वपूर्ण ऋण देने वाला संस्थान है. कई मध्यम श्रेणी के देश ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं. दुनिया में बहुत अनिश्चितता है और भारत अपनी बाजीगरी कर रहा है."

उन्होंने कहा कि भारत एक बहुध्रुवीय विश्व के पक्ष में है, लेकिन साथ ही वह पश्चिम विरोधी भी नहीं है. राव ने कहा, "भारत यह भी नहीं चाहता कि रूस चीन के पाले में जाए."

संक्षेप में, शुक्रवार की मोदी-पुतिन बातचीत एक सामान्य कूटनीतिक आदान-प्रदान से कहीं बढ़कर है. यह पश्चिम से बढ़ते आर्थिक और सामरिक दबाव के दौर में भारत की भू-राजनीतिक रणनीति का एक जानबूझकर किया गया दावा है.

ऊर्जा सुरक्षा दांव पर है, टैरिफ निर्यात आय को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और यूक्रेन युद्ध अभी भी वैश्विक गठबंधनों को नया आकार दे रहा है, ऐसे में भारत खुद को एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है जो प्रभाव के कई ध्रुवों के साथ जुड़ने में सक्षम है.

