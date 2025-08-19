नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोमवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोन पर बातचीत ऐसे समय में हुई है, जब वॉशिंगटन रियायती रूसी कच्चे तेल का आयात जारी रखने के लिए नई दिल्ली के खिलाफ दंडात्मक व्यापार उपायों पर विचार कर रहा है.

यह बातचीत, जिसने कूटनीति के लिए भारत के समर्थन और मॉस्को के साथ विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के प्रति उसकी प्रतिबद्धता की पुष्टि की. ये नई दिल्ली के नाज़ुक संतुलन को रेखांकित करती है. रूसी आपूर्ति के माध्यम से अपनी ऊर्जा सुरक्षा की रक्षा करते हुए भारत अपने सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमी साझेदार, अमेरिका से अतिरिक्त टैरिफ के जोखिम से निपटने की कोशिश कर रहा है.

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने सोमवार शाम एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज रूसी संघ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का फोन आया." "राष्ट्रपति पुतिन ने पिछले हफ़्ते अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई अपनी मुलाकात के बारे में अपनी राय साझा की.

राष्ट्रपति पुतिन का धन्यवाद करते हुए, प्रधानमंत्री ने कूटनीति और बातचीत के जरिए (रूस-यूक्रेन) संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के दृढ़ रुख पर जोर दिया."

प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक, मोदी ने दोहराया कि भारत इस संबंध में सभी प्रयासों का समर्थन करता है. "दोनों नेताओं ने भारत और रूस के बीच विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से द्विपक्षीय सहयोग के कई मुद्दों पर भी चर्चा की." साथ ही इसमें कहा गया है कि "दोनों नेता संपर्क में रहने पर सहमत हुए."

रूस की कच्चे तेल का आयात करने वाले देशों के प्रति अमेरिकी नीति के संदर्भ में यह कूटनीतिक बातचीत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है. ट्रंप पहले ही रूसी ऊर्जा प्रवाह पर उच्च टैरिफ लगा चुके हैं और उन देशों, विशेष रूप से भारत, के लिए अतिरिक्त टैरिफ या दंडात्मक व्यापार उपायों की घोषणा कर चुके हैं, जो पहले घोषित 25 प्रतिशत से 25 प्रतिशत अधिक हैं.

ये टैरिफ उन देशों पर है, जिन्होंने पश्चिमी प्रतिबंधों के दबाव के बावजूद रूस से बड़े पैमाने पर तेल की खरीद जारी रखे हैं. इसलिए, मोदी-पुतिन की इस बातचीत को न केवल द्विपक्षीय संबंधों की पुष्टि के रूप में देखा जाना चाहिए, बल्कि संभावित रूप से शत्रुतापूर्ण अमेरिकी आर्थिक कदम के प्रति भारत की व्यापक रणनीतिक प्रतिक्रिया के हिस्से के रूप में भी देखा जाना चाहिए.

जब 2022 में यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और यूरोपीय संघ (ईयू) के नेतृत्व में पश्चिमी देशों ने मॉस्को पर व्यापक प्रतिबंध लगाए, तो रूस ने अपने ऊर्जा निर्यात को एशियाई बाजारों की ओर मोड़ दिया.

दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक, भारत ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए रूसी कच्चे तेल को भारी छूट पर खरीदा. 2023-24 तक, रूस, इराक और सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया. इस तरह से ये उसके कुल आयात में एक-तिहाई से अधिक हो गया.

यह कदम भारत की आर्थिक रणनीति का केंद्र रहा है. इसने वैश्विक ऊर्जा अस्थिरता के दौर में मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखा. इसने भारत के रिफाइनिंग क्षेत्र को मजबूत किया. इससे पश्चिमी बाजारों में पेट्रोलियम उत्पादों का पुनर्निर्यात किया. और इसने पश्चिमी प्रतिबंधों के साथ तालमेल बिठाने से इनकार करके नई दिल्ली के "रणनीतिक स्वायत्तता" के सिद्धांत को भी मजबूत किया.

मॉस्को के दृष्टिकोण से, भारत एक महत्वपूर्ण खरीदार बन गया, जिसने यूरोपीय बाजारों को खोने के झटके को कम किया, जिससे रूसी तेल राजस्व को बनाए रखा गया.

रूस से भारतीय तेल आयात को लक्षित करने के पीछे अमेरिका का तर्क तीन मुख्य चिंताओं से उपजा है. हालांकि भारत द्वारा रियायती दरों पर, बड़े पैमाने पर की गई खरीदारी रूस को महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत प्रदान करती है, जिसे वॉशिंगटन कम करना चाहता है.

अमेरिका को डर है कि भारतीय रिफाइनरियां यूरोप और अन्य बाजारों में रिफाइंड उत्पादों का दोबारा निर्यात करके रूसी तेल को प्रभावी रूप से "धोखाधड़ी" कर सकती हैं. जैसे-जैसे भारत सुरक्षा और प्रौद्योगिकी साझेदारी में अमेरिका के करीब आ रहा है, वॉशिंगटन उन क्षेत्रों में, विशेष रूप से रूस के साथ ऊर्जा संबंधों में, जहां नई दिल्ली की राय अलग है, शिकंजा कसने की कोशिश कर सकता है.

अमेरिका को भारतीय निर्यात पर अतिरिक्त शुल्क लगाना भारत को रूसी तेल पर अत्यधिक निर्भरता से रोकने का एक तरीका हो सकता है. ऐसे उपायों को अमेरिकी रिफाइनरों को "अनुचित प्रतिस्पर्धा" से बचाने के लिए या भारत को पश्चिमी प्रतिबंध नीति के साथ और अधिक निकटता से जोड़ने के लिए एक भू-राजनीतिक उपकरण के रूप में तैयार किया जा सकता है.

यदि अमेरिका, रूस से भारत के कच्चे तेल आयात पर अतिरिक्त शुल्क लगाता है, तो इसके गंभीर परिणाम होंगे. अमेरिका को भारतीय निर्यात, जो 2024 में 120 अरब डॉलर से अधिक हो गया था, प्रभावित हो सकता है. कपड़ा, आईटी सेवाएं और दवाइयां जैसे क्षेत्र, जो अमेरिका के साथ भारत के व्यापार के आधार स्तंभ हैं, पर शुल्क बढ़ सकते हैं.

ऐसे शुल्क अप्रत्यक्ष रूप से भारत के लिए रूसी कच्चे तेल की लागत बढ़ा देंगे, क्योंकि सरकार या रिफाइनरियों को संभावित जवाबी कार्रवाई के प्रभाव को वहन करना होगा.

भारत अपनी 80 प्रतिशत से अधिक कच्चे तेल की जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है. कोई भी व्यवधान या लागत वृद्धि घरेलू मुद्रास्फीति, ईंधन की कीमतों और औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को प्रभावित कर सकती है.

हालांकि पश्चिम एशिया, अमेरिकी शेल और अफ्रीकी देशों जैसे विकल्प मौजूद हैं, लेकिन मौजूदा छूट के तहत ये स्रोत रूसी तेल से महंगे हैं.

टैरिफ भारत-अमेरिका संबंधों को और जटिल बना देंगे, खासकर तब जब दोनों देश चीन को संतुलित करने के लिए अपनी साझेदारी पर जोर दे रहे हों. ऐसे उपाय भारत-रूस संबंधों को और मजबूत कर सकते हैं. ऐसा इसलिए है, क्योंकि मॉस्को भारत को साथ बनाए रखने के लिए और भी ज़्यादा छूट की पेशकश कर सकता है.

भारत के लिए, सस्ती ऊर्जा हासिल करना आर्थिक स्थिरता और विकास के व्यापक वादों से जुड़ा है. यह धारणा कि अमेरिकी टैरिफ भारतीय उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं, राष्ट्रवादी प्रतिरोध को जन्म दे सकती है. इससे रणनीतिक स्वायत्तता की मांग को बल मिलेगा.

इस पृष्ठभूमि में, पुतिन के साथ मोदी की बातचीत कई उद्देश्यों की पूर्ति करती है. पश्चिमी दबाव के बावजूद भारत रूसी ऊर्जा को नहीं छोड़ेगा. बातचीत और शांति का आह्वान करके, मोदी ने अप्रत्यक्ष रूप से संकेत दिया कि भारत जबरदस्ती वाले आर्थिक उपायों को अस्वीकार करता है.

पुतिन की ट्रंप से मुलाकात के तुरंत बाद हुई इस बातचीत का समय इस बात पर जोर देता है कि भारत सभी पक्षों से बातचीत करेगा, लेकिन ऊर्जा सुरक्षा में अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा.

टैरिफ के मंडराते खतरे के बीच, भारत इस मौके का इस्तेमाल रूस के साथ ज़्यादा अनुकूल कच्चे तेल के अनुबंध करने के लिए कर सकता है, जिससे वह खुद को संभावित अमेरिकी व्यापार दंडों से बचा सके.

उदयपुर स्थित यूसनस फाउंडेशन थिंक टैंक के संस्थापक, निदेशक और सीईओ अभिनव पंड्या ने ईटीवी भारत को बताया, "भारत के सामने मौजूद मौजूदा भू-राजनीतिक चुनौतियों के बीच मोदी-पुतिन की बातचीत बेहद महत्वपूर्ण है. यह भारत की बहुपक्षीय नीति के अनुरूप है. चूंकि टैरिफ मुद्दों और डोनाल्ड ट्रंप के अजीबोगरीब व्यवहार के कारण अमेरिका के साथ भारत के संबंध तनावपूर्ण हो रहे हैं, इसलिए भारत विविधता ला रहा है और रूस तथा चीन के साथ मजबूत संबंध बनाकर अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है."

पंड्या ने बताया कि रूस के साथ भारत के पहले से ही सभ्यतागत और ऐतिहासिक संबंध हैं. शीत युद्ध के दौरान भी भारत रूस का करीबी सहयोगी था और 1971 के युद्ध में रूस ने भारत का समर्थन किया था. इसलिए, इसके पीछे पहले से ही एक मजबूत इतिहास है.

उन्होंने कहा, "यह फोन कॉल एक बार फिर इस बात की पुष्टि करता है कि भारत-रूस संबंध एक सदाबहार और मजबूत दोस्ती है."

पंड्या ने आगे कहा कि चूंकि ट्रंप बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित करके और खुले तौर पर पाकिस्तान का समर्थन करके भारत के प्रति और आक्रामक हो रहे हैं, इसलिए भारत को और दोस्तों की जरूरत है.

उन्होंने कहा, "हमें अपनी ताकत को और मजबूत करना होगा. रूस निश्चित रूप से हमारी ताकतों में से एक है." उन्होंने आगे कहा, "इस फोन कॉल को नवंबर में पुतिन की आगामी भारत यात्रा के परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाना चाहिए. भारत, रूस और चीन एक बहुध्रुवीय विश्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं."

मूल रूप से, सोमवार को मोदी-पुतिन की यह बातचीत मॉस्को के साथ अपनी विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को बनाए रखने के भारत के संकल्प का प्रतीक है, जबकि वॉशिंगटन रूसी कच्चे तेल पर अपना रुख तीखा कर रहा है.

विडंबना यह है कि यह बातचीत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अलास्का में पुतिन के भव्य स्वागत के बाद हुई, एक ऐसा आयोजन जो रूस की अंतरराष्ट्रीय छवि को पुनर्जीवित करने वाला प्रतीत हुआ.

हालांकि, भारत के लिए, उसके निर्यात पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की अमेरिकी धमकी वास्तविक बनी हुई है, जो एक ऐसी दुनिया के विरोधाभासों को उजागर करती है, जहां वॉशिंगटन में मॉस्को को खुश किया जाता है, लेकिन जब नई दिल्ली उससे तेल खरीदता है तो उसे व्यापारिक दबाव के जरिए दंडित किया जाता है.

यह तब हो रहा है जब ट्रंप सोमवार रात व्हॉइट हाउस में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे. भारत क्या उम्मीद कर सकता है? इस पर नजर रखें.