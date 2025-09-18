चतुराई से कदम उठाया PM मोदी ने, फिर भी जातीय मतभेद भारी है मणिपुर में

ETV Bharat / opinion

MANIPUR
13 सितंबर, 2025 को मणिपुर के चुराचांदपुर में आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के साथ बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक लड़की गाना गा रही है. (ETV Bharat)
नीरेन्द्र देव

इम्फाल: मंगथा मो!! - स्थानीय कुकी और मिजो भाषा में इसका मतलब है... यह अच्छा है ना! नरेंद्र मोदी की मणिपुर यात्रा के संदर्भ में यह निश्चित रूप से कहानी का एक पहलू है. बच्चों के साथ व्यवहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा कई प्रधानमंत्रियों से बेहतर प्रदर्शन किया है... और हर मुलाकात को एक हाई-प्रोफाइल कार्यक्रम में बदल दिया है.

मिजोरम के छात्र कुकी लोगों के साथ जातीय बंधन साझा करते हैं और स्थानीय बोली भी साझा करते हैं. जब वे 13 सितंबर, 2025 को आइजोल में प्रधानमंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाने के दौरान आइजोल (सैरांग) से नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में सवार हुए, तो वे एक खुशनुमा संदेश भी दे रहे थे.

MANIPUR
13 सितंबर, 2025 को मणिपुर के इंफाल में विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करते हुए. (ETV Bharat)

यह प्रतीकात्मक हो सकता है और बच्चों जैसी सादगी में भी; लेकिन इसमें मणिपुर राज्य और शेष भारत के लिए एक बड़ा संदेश छिपा था, क्योंकि 2023 में हुए जातीय संघर्षों ने कुकी और मिजो लोगों को दुखी और शोकाकुल कर दिया था.

कुकी या 'जो' लोगों और मिजो लोगों के बीच जातीय बंधन इतना मजबूत है कि भाजपा के चुनाव रणनीतिकारों ने प्रधानमंत्री मोदी को मिजोरम में 2023 के विधानसभा चुनावों में प्रचार करने से बचने की सलाह दी. भाजपा की सहयोगी एमएनएफ और उसके नेता जोरमथांगा को सजा मिली और उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया गया.

दरअसल, एक कहानी यह भी है कि जोरमथांगा ने 2023 के नवंबर चुनावों में मोदी के साथ मंच साझा करने से इनकार कर दिया था.

MANIPUR
13 सितंबर, 2025 को मणिपुर के इंफाल पहुंचने पर रोड शो के दौरान उत्साही भीड़ द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया. (ETV Bharat)

दूसरी ओर, भाजपा और सहयोगी नागा पीपुल्स फ्रंट ने 2024 में भी क्रमशः आंतरिक मणिपुर और बाहरी मणिपुर लोकसभा सीटें कांग्रेस के हाथों गवां दीं. प्रधानमंत्री ने इन दोनों राज्यों में 2024 के संसदीय चुनावों में भी प्रचार नहीं किया.

हिंदी में भाजपा का नारा है... "मोदी हैं तो मुमकिन हैं." (हां, नरेंद्र मोदी हैं तो यह संभव है).

अब 2025 में, एक स्थानीय मिजो छात्र ने दूरदर्शन समाचार चैनल को बताया. "मोदी हैं तो कुछ भी संभव है." आज, हम एक नई रेलवे लाइन का निर्माण होते देख रहे हैं, और यहां आना हमारे लिए सचमुच एक अवसर है.

मोदी और उनकी विशिष्ट शैली, मणिपुर का एक नया नाम "रत्नों की भूमि." बेशक, प्रधानमंत्री इसे बेहतरीन तरीके से करना जानते हैं. इसमें मैतेई और कुकी लोगों के लिए एक सार्वभौमिक अपील है. प्रधानमंत्री ने कहा, "आशा और विश्वास की एक नई सुबह उभर रही है."

मोदी ने यह भी कहा, "मैं आपके संघर्षों को अच्छी तरह जानता हूं... मैं वादा करता हूं... मैं आपके साथ हूं" - इसका मतलब दोनों पक्षों कुकी और मैतेई दोनों से था.

वास्तव में, इम्फाल के विश्लेषक उनके मजबूत बिंदुओं को याद नहीं करते... संवाद कैसे करें - इस पर नमो ने कहा, "मणिपुर के नाम में 'मणि' (रत्न) है. यही वह 'मणि' है जो भविष्य में पूरे पूर्वोत्तर को चमकाएगा.

MANIPUR
13 सितंबर, 2025 को मणिपुर के इंफाल पहुंचने पर रोड शो के दौरान उत्साही भीड़ द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया. (ETV Bharat)

एक स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा कि ऐसे समय में आगे बढ़ने का यह सबसे अच्छा 'समावेशी' तरीका है जब कुकी ('जो' लोग) और मेइती लोगों के बीच मतभेद इतने तीखे और कटु हैं. मोदी पर छोड़ दिया जाता. वे मणिपुर को रत्नपुर कहते. यानी 'रत्नों की भूमि.'

प्रधानमंत्री ने कहा, "मैं सभी संगठनों से शांति के मार्ग पर आगे बढ़ने, अपने सपने पूरे करने और अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने की अपील करता हूं."

कांग्रेस के दिग्गज और पूर्व मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री संक्षिप्त यात्रा के बारे में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था. मोदीजी राज्य में शांति बहाल करने के लिए लोगों की आकांक्षाओं को दूर करने में विफल रहे. इबोबी ने पत्रकारों को बताया कि प्रधानमंत्री ने कुछ भी ठोस और सार्थक संकट को हल करने के लिए कुछ भी नहीं कहा.

यह कहते हुए कि मणिपुर की अर्थव्यवस्था काफी खराब हो गई है, क्योंकि बीजेपी सत्ता में आया था, आईसीयू में एक मरीज की तुलना में, उसने भाजपा को यह घोषित करने की हिम्मत की कि राज्य की अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है.

उस पर पिन की गई सभी उम्मीदें बिखर गई हैं, इबोबी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मीटेई और कुकी को आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों (आईडीपी) को फिर से शुरू करने के लिए कोई रोडमैप नहीं लाया, जो पिछले 28 महीनों से राहत शिविरों में हैं.

MANIPUR
13 सितंबर, 2025 को मणिपुर के इम्फाल में आयोजित कार्यक्रम स्थल पर जाते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी के लिए छात्र प्रतीक्षारत. (ETV Bharat)

भाजपा सहित कुकी विधायकों ने मणिपुर के विभाजन और एक नए संघ क्षेत्र के निर्माण की मांग की. यह घाटी में माइटिस को खुश नहीं करता है, जो यह भी दावा करते हैं कि मणिपुर में कुकियों की पर्याप्त संख्या "बाहरी" हैं या तो मिजोरम, नागालैंड और असम जैसे राज्यों से हैं.

वास्तव में, 2023 में एक परहेज कई कुकी जो लोगों को म्यांमार से भी पार कर गया था. कुकी स्ट्रोंगोल्ड बेल्ट के 10 विधायकों के एक समूह ने शनिवार को चराचंदपुर की अपनी पहली यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री को एक संयुक्त ज्ञापन प्रस्तुत किया और एक प्रारंभिक राजनीतिक निपटान और एक विधायिका के साथ एक अलग संघ क्षेत्र के निर्माण के लिए अपील की.

MANIPUR
13 सितंबर, 2025 को मणिपुर के इंफाल पहुंचने पर रोड शो के दौरान भीड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत में खड़ी है. (ETV Bharat)

बीजेपी, केपीए और स्वतंत्र संबद्धता में एमएलएएस कटिंग द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन में कहा गया है कि अल्पसंख्यक समुदाय को मणिपुर में अभूतपूर्व "जातीय उत्पीड़न" के अधीन किया गया था.

पश्चिम बंगाल और बिहार की अपनी यात्रा को पूरा करने के बाद 15 सितंबर को दिल्ली लौटने पर पीएम मोदी को मणिपुर के मुद्दों को हल करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठना होगा, जो लगभग 2023 मई में थे, जब अभूतपूर्व हिंसा को बंद कर दिया गया था.

विशेषज्ञों और पूर्व सैन्य अधिकारियों का कहना है कि 2023 का तबाही जातीय से अधिक थी. लेफ्टिनेंट जनरल अभय कृष्णा (रिट्ड) जिन्होंने पूर्वी कमान की कमान संभाली थी, ने इस वर्ष की शुरुआत में इस स्तंभकार को बताया कि मणिपुर में संघर्ष विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक खिलाड़ियों द्वारा उकसाया जा सकता था.

इसलिए चीजें मूल रूप से खड़ी हैं जहां वे थे. इम्फाल में एक शिक्षाविद ने कहा, "हम सहमत हैं कि सबसे महत्वपूर्ण टेकअवे सभी संगठनों के लिए शांति का रास्ता लेने के लिए उनकी सीधी अपील थी ... लेकिन चुनौतियां जटिल हैं. कुकिस और माइटिस के बीच के रूप में बने हुए हैं. इसलिए कि भारत का यह हिस्सा एक जातीय और भौगोलिक रूप से विभाजित समाज है."

पीएम की शांति के लिए अपील: पीएम मोदी ने अपनी यात्रा के दौरान कहा, "मैं सभी संगठनों से अपील करता हूं कि वे शांति के मार्ग पर आगे बढ़ें और अपने सपनों को पूरा करें. मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपके साथ हूं; भारत सरकार आपके साथ है, मणिपुर के लोग हैं." चतुराई से शब्द मणि का अनुवाद करने के अलावा, रत्न होना; मोदी ने मणिपुर को आशा और वादे की भूमि के रूप में वर्णित किया.

उन्होंने मणिपुर को साहस और वीरता की भूमि भी कहा और यह सभी जातीय समूहों - कुकिस, मीटे और नागाओं को संतुष्ट करना चाहिए.

आशावाद की एक और आवाज एक बंगाली महिला (असम से) से आई है, जिसकी शादी एक मीटे से हुई है. वह कहती है: "आप मोदी से सब कुछ की उम्मीद नहीं कर सकते हैं. कोकोमी जैसे मीटेई संगठनों ने राष्ट्रीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर चाहता है, लेकिन यह सच है कि सामाजिक असंतुलन बहुत अधिक है. दूसरी ओर; कुकी ज़ो लोगों ने ऑपरेशन (एसओओ) समझौते के हालिया निलंबन का स्वागत किया है, लेकिन वे यूटी के साथ-साथ चाहते हैं."

लेकिन पीएम के बयान और वाक्पटु रूप से कहा गया दृष्टिकोण केवल बयानबाजी के रूप में समाप्त हो सकता है, क्योंकि जमीन पर चीजें सामान्य से दूर हैं. कुकिस और माइटिस एक दूसरे पर भरोसा करने में असमर्थ हैं.

वास्तव में; Meiteis को लगता है कि उनकी गंभीर शिकायतें हैं, जिन्हें केंद्र द्वारा अनदेखा किया जा रहा है. "आपके हाथों में खून है." मणिपुर विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा किए गए प्लेकार्ड्स में से एक था. उन्होंने प्रधानमंत्री की मणिपुर यात्रा की निंदा करते हुए विरोध प्रदर्शन किया.

विरोध प्रदर्शन के दौरान एक छात्र नेता ने कहा, "प्रधानमंत्री ने मणिपुर का दौरा नहीं किया, जब यहां के लोगों को उनकी सबसे अधिक आवश्यकता थी, जबकि उन्होंने 2 साल से अधिक समय तक राज्य को नजरअंदाज कर दिया था, यहां के लोगों को नुकसान हुआ. उनकी यात्रा अब बहुत देर हो चुकी है."

अंत में हम कह सकते हैं, मणिपुर की जरूरत एक अच्छा नेतृत्व है, जो लोगों की दुर्दशा को समझता है. वर्तमान में राज्य राष्ट्रपति के शासन के अधीन है और यह जानने के लिए कि सुरंग के अंत में क्या है. सभी हितधारकों के पास तीन गुण होने चाहिए. धैर्य, कड़ी मेहनत, प्रदर्शन और निर्णय की सही भावना.

मोदी का आउटरीच!! विस्थापित लोगों के साथ एकजुटता. पीएम मोदी ने अपनी यात्रा और लोगों की उत्साही प्रतिक्रिया को 'शांति की नई सुबह' के रूप में अपनी यात्रा और लोगों की उत्साही प्रतिक्रिया के रूप में भावनात्मक अपील की थी. गवर्नर अजय भल्ला ने कुकियों (चराचंदुर के लोग) से आग्रह किया कि वे अवैध काम न करें. सीमाओं से परे लोगों की बस्तियां. "हम अपनी भूमि को सीमाओं से परे लोगों द्वारा अतिक्रमण करने की अनुमति नहीं दे सकते."

राजधर्म और राहत शिविर: मोदी ने बड़ी संख्या में 'आंतरिक रूप से विस्थापित' लोगों से मुलाकात की. गौर करें तो कई साल पहले उन्होंने एक राहत शिविर का भी दौरा किया था. हम 2002 के बारे में बात कर रहे हैं.

4 अप्रैल 2002 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अमेदाबाद में शाह आलम शिविर से गुजरे मलबे के माध्यम से चले गए थे. यह शिविर 9,000 विस्थापित मुसलमानों, अपने ही देश में शरणार्थियों, पीड़ितों, अनगिनत अन्य लोगों की तरह, धार्मिक हिंसा का घर था, जिन्होंने 27 फरवरी, 2002 को गोधा में कर सेवाक/राम भक्तों की हत्याओं के बाद से गुजरात को जकड़ लिया था.

वाजपेयी नरेंद्र मोदी के साथ थे. एक हल्के हरे रंग की हॉफ शर्ट में आदमी थोड़ी दाढ़ी वाला था. वाजपेयी ने अपना प्रसिद्ध भाषण दिया था: "मीन काउन सा चेहरा ले के विडेश जौन. (अब मैं किस चेहरे के साथ विदेश जाऊंगा ... संदर्भ अंधाधुंध हत्याओं का था).

