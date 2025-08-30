नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जापानी समकक्ष शिगेरु इशिबा ने शुक्रवार को भारत-जापान संबंधों को एक नए युग में ले जाने के लिए एक महत्वाकांक्षी खाका पेश किया. इसमें आर्थिक विकास, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, ऊर्जा, संस्कृति और अंतरिक्ष अन्वेषण जैसे क्षेत्रों में कई दूरगामी समझौतों की घोषणा की गई.

गौर करें तो भारत-जापान शिखर सम्मेलन के परिणामों का केंद्रबिंदु अगले दशक के लिए भारत-जापान संयुक्त दृष्टिकोण था. यह एक 10-वर्षीय रणनीतिक ढांचा है, जिसमें 8 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है. इन क्षेत्रों में आर्थिक साझेदारी, आर्थिक सुरक्षा, गतिशीलता, पारिस्थितिक स्थिरता, प्रौद्योगिकी और नवाचार, स्वास्थ्य, लोगों के बीच संपर्क और राज्य-प्रान्त सहभागिता शामिल है.

सबसे उल्लेखनीय आर्थिक घोषणाओं में से एक जापान की अगले दशक में भारत में 10 ट्रिलियन येन (68 बिलियन डॉलर) के निजी निवेश की प्रतिबद्धता थी. दोनों पक्षों ने एक व्यापक आर्थिक सुरक्षा पहल भी शुरू की, जिसमें सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा, दूरसंचार, फॉर्मास्यूटिकल्स, महत्वपूर्ण खनिजों और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को सूचीबद्ध करने वाला एक तथ्य पत्रक शामिल है.

मोदी ने दोनों पक्षों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद टोक्यो में इशिना के साथ संयुक्त रूप से मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, “आज, हमने अपनी विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के एक नए और सुनहरे अध्याय की मजबूत नींव रखी है.”

उन्होंने आगे कहा, “हमने अगले दशक के लिए एक रोडमैप तैयार किया है. हमारा विजन निवेश, नवाचार, आर्थिक सुरक्षा, पर्यावरण, तकनीक, स्वास्थ्य, गतिशीलता, लोगों के बीच आपसी संपर्क और राज्य-प्रान्त सहयोग पर केंद्रित है. हमने अगले 10 वर्षों में जापान से भारत में 10 ट्रिलियन येन के निवेश का लक्ष्य रखा है. हम दोनों देशों के लघु एवं मध्यम उद्यमों और स्टार्टअप्स को जोड़ने पर भी विशेष ध्यान देंगे.”

दोनों नेताओं ने सुरक्षा सहयोग पर एक संयुक्त घोषणापत्र पर भी हस्ताक्षर किए. इसमें भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के तहत समकालीन सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित किया गया.

मोदी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, "भारत और जापान एक स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, समृद्ध और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं. आतंकवाद और साइबर सुरक्षा को लेकर हमारी साझा चिंताएं हैं. रक्षा और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्रों में भी हमारे साझा हित हैं. हमने रक्षा उद्योग और नवाचार के क्षेत्र में अपने सहयोग को और मजबूत करने का संयुक्त रूप से निर्णय लिया है."

मानव संसाधन आदान-प्रदान की कार्ययोजना के साथ मानव गतिशीलता को मजबूती से बढ़ावा दिया गया. इसका लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 50,000 कुशल और अर्ध-कुशल भारतीय कामगारों सहित 5,00,000 लोगों का जापान में दोतरफा आवागमन सुनिश्चित करना है.

मोदी ने कहा, "मानव संसाधन आदान-प्रदान की कार्ययोजना के तहत, अगले 5 वर्षों में, दोनों पक्ष विभिन्न क्षेत्रों में 5 लाख लोगों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करेंगे."

उन्होंने आगे कहा, "इसके तहत, 50,000 कुशल भारतीय जापान की अर्थव्यवस्था में सक्रिय रूप से योगदान देंगे. भारत और जापान के बीच साझेदारी केवल दिल्ली और टोक्यो तक सीमित नहीं रहेगी. भारत के राज्यों और जापान के प्रान्तों के बीच संस्थागत सहयोग के माध्यम से हमारा जुड़ाव और गहरा होगा. इससे व्यापार, पर्यटन, शिक्षा और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के नए द्वार खुलेंगे."

दोनों देशों की मीटिंग में जलवायु और स्थिरता पर प्रमुखता से चर्चा हुई. इसमें भारत के डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों का समर्थन करने और जापानी निवेश आकर्षित करने के लिए संयुक्त ऋण व्यवस्था पर एक सहयोग ज्ञापन का मुद्दा शामिल था. इसके साथ ही विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल प्रबंधन पर एक समझौता ज्ञापन (एमओयू), और प्रदूषण नियंत्रण पर चर्चा हुई. साथ ही जलवायु परिवर्तन, अपशिष्ट प्रबंधन और जैव विविधता को कवर करने वाले पर्यावरण सहयोग पर एक अन्य समझौता ज्ञापन पर भी विचार-विमर्श हुआ. दोनों पक्षों ने हरित ईंधन में अनुसंधान और निवेश को गहरा करने के लिए स्वच्छ हाइड्रोजन और अमोनिया पर एक संयुक्त घोषणापत्र पर भी हस्ताक्षर किए.

डिजिटल मोर्चे पर, दोनों देशों ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, प्रतिभा विकास और एआई, आईओटी और सेमीकंडक्टर जैसी अग्रणी तकनीकों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत-जापान डिजिटल साझेदारी 2.0 की शुरुआत की. इसके साथ ही परिवहन, अवसंरचना और मेक-इन-इंडिया मोबिलिटी समाधानों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारत-जापान एआई पहल और अगली पीढ़ी की मोबिलिटी साझेदारी की घोषणा भी की गई.

खनिज संसाधनों पर सहयोग ज्ञापन के माध्यम से महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, जबकि भारत-जापान एसएमई फोरम और जैव ईंधन एवं बायोगैस विकास को समर्थन देने के लिए एक नई सतत ईंधन पहल के माध्यम से निजी क्षेत्र को बढ़ावा मिला.

मोदी ने कहा, "हमारा संयुक्त ऋण तंत्र ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है. यह दर्शाता है कि हमारी हरित साझेदारी हमारी आर्थिक साझेदारी जितनी ही मजबूत है. इस दिशा में, हम सतत ईंधन पहल और बैटरी आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी भी शुरू कर रहे हैं."

विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में, दोनों नेताओं ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (जेएक्सए) के बीच संयुक्त चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन (चंद्रयान-5) पर एक कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर हुए. इसके साथ-साथ संस्थागत संबंधों और शोधकर्ताओं के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग पर एक संयुक्त आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए.

शुक्रवार की वार्ता के बाद जारी एक संयुक्त बयान के मुताबिक, दोनों नेताओं ने भारत और जापान के बीच एक प्रमुख परियोजना के रूप में मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल के महत्व पर ध्यान दिया.

बयान में कहा गया है, "उन्होंने जल्द से जल्द परिचालन शुरू करने और भारत में नवीनतम जापानी शिंकानसेन तकनीक की शुरुआत में सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की." "भारतीय पक्ष 2030 के दशक की शुरुआत में जापानी सिग्नलिंग प्रणाली पर चलने वाली शिंकानसेन की E10 श्रृंखला शुरू करने के जापान के प्रस्ताव की सराहना करता है. इस उद्देश्य से, जापानी प्रणाली सहित सिग्नलिंग की शीघ्र स्थापना के लिए आवश्यक कार्य तुरंत शुरू करने, साथ ही सामान्य निरीक्षण ट्रेन (GIT) और E5 श्रृंखला शिंकानसेन रोलिंग स्टॉक के एक सेट की शुरुआत करने पर सहमति व्यक्त की गई."

सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर एक समझौता ज्ञापन, सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान और जापान के विदेश मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन, और उच्च-स्तरीय पारस्परिक यात्राओं सहित राज्य-प्रान्त संबंधों को और गहरा करने के साथ सांस्कृतिक और शैक्षिक संबंधों को भी नई गति मिली.

जापान के कंसाई और क्यूशू क्षेत्रों के साथ नए मंचों के माध्यम से व्यावसायिक संबंधों का और विस्तार किया जाएगा. वहीं जबकि विभिन्न स्तरों पर आदान-प्रदान बढ़ाकर लोगों के बीच घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा दिया जाएगा.

संयुक्त वक्तव्य के अनुसार, दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में तत्काल सुधार के लिए मिलकर काम करना जारी रखने का संकल्प लिया, जिसमें वर्तमान भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने के लिए स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों का विस्तार शामिल है.

बयान में कहा गया है, "उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों में तेजी लाने, विशेष रूप से अंतर-सरकारी वार्ता ढांचे के तहत पाठ-आधारित वार्ता शुरू करने के माध्यम से, एक निश्चित समय-सीमा में ठोस परिणाम प्राप्त करने के समग्र उद्देश्य के प्रति अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त किया." "उन्होंने एक सुधारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए एक-दूसरे की उम्मीदवारी के लिए अपना पारस्परिक समर्थन व्यक्त किया. उन्होंने बदलती दुनिया में वैश्विक शासन में योगदान देने वाले संयुक्त राष्ट्र की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में सुधार की आवश्यकता पर भी जोर दिया."

शिलांग स्थित एशियन कॉन्फ्लुएंस थिंक टैंक के फेलो के. योहोम के मुताबिक, इस वर्ष के भारत-जापान वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि दोनों देश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आर्थिक नीतियों को संतुलित करने का प्रयास कर रहे हैं.

योहोम ने ईटीवी भारत को बताया, "जिस तरह से दोनों देशों ने अपने संबंधों को बढ़ाया है. साथ ही वह निश्चित रूप से दर्शाता है कि वे वॉशिंगटन की नीतियों से जुड़ी अनिश्चितता को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं." "भारत और जापान दोनों को यह भी महसूस हो रहा है कि सभी अंडे एक ही टोकरी में रखना एक भू-राजनीतिक आपदा होगी."

उन्होंने कहा कि वैश्विक सुरक्षा के क्षेत्र में, दोनों देश अपनी-अपनी बाजीगरी कर रहे हैं, क्योंकि वॉशिंगटन की सुरक्षा गारंटिएं लगातार अप्रत्याशित होती जा रही हैं.

उन्होंने कहा, "भारत और जापान दोनों को अपनी-अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों, खासकर चीन के साथ क्षेत्रीय विवादों से निपटना होगा." "हालांकि भारत-जापान संबंधों में तेजी आ रही है, लेकिन ट्रंप की नीतियों ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने में तेजी ला दी है."

