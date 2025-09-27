ETV Bharat / opinion

Analysis: ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य पूरा हुआ! कहां हुई चूक; क्या आतंकवादी शिविर अब नहीं सजेंगे

ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआती दौर में, भारतीय वायुसेना ने कुछ विमान खो दिए, जो कि किसी भी दो देशों के बीच युद्ध में आम बात है. हालांकि भारतीय वायुसेना का हवाई-विशिष्ट लक्ष्यों पर लाभकारी उपयोग किया गया था, फिर भी हमें इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या कुछ लक्ष्यों को अन्य हथियार प्रणालियों या जमीनी लॉन्चरों से निशाना बनाया जा सकता था, जिससे कम उपयोग में आने वाले लागत-प्रभावी हथियारों का उपयोग संभव हो पाता. टैरिफ युद्ध और हमारे द्वारा नियोजित जवाबी उपायों के आलोक में लागत-प्रभावशीलता का यह मुद्दा प्रमुखता प्राप्त करता है.

Loitering Munitions: इन्हें "कामिकेज ड्रोन" के नाम से भी जाना जाता है. Loitering Munitions में वास्तविक समय की खुफिया जानकारी और मुठभेड़ों पर स्वायत्त निर्णय लेने के फायदे होते हैं. इनका इस्तेमाल निगरानी और लक्ष्य पर हमले के लिए किया जाता है, जो सटीक हमले करने से पहले दुश्मन के इलाके में मंडराते रहते हैं. इसकी कीमत लगभग ₹ 5 करोड़ प्रति पीस है.

HAMMER प्रिसिजन-गाइडेड बम: GPS, IR और लेजर की अलग-अलग मार्गदर्शन प्रणालियों वाली HAMMER (हाइली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज) मिसाइल का इस्तेमाल मध्यम दूरी की सटीकता की आवश्यकता वाले लक्ष्यों, जैसे गतिशील या मोबाइल आतंकवादी स्थलों, को निशाना बनाने के लिए किया जाता है. इसकी कीमत लगभग ₹3 करोड़ है.

SCALP क्रूज मिसाइल: इराक, लीबिया और सीरिया में इस्तेमाल की जाने वाली SCALP का मतलब "स्टॉर्म शैडो" है, जो एक लंबी दूरी की हवा से दागी जाने वाली क्रूज मिसाइल है. इसकी कीमत लगभग ₹10-12 करोड़ है और इसका इस्तेमाल दुश्मन के इलाके में किलेबंद ठिकानों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे सहित उच्च-मूल्य वाले स्थिर लक्ष्यों पर गहरे और सटीक हमले के लिए किया जाता है.

भारतीय वायु सेना (आईएएफ) ने इन अभियानों को उच्च सटीकता और न्यूनतम संपार्श्विक क्षति के साथ करने के लिए स्कैल्प क्रूज मिसाइलों, हैमर प्रिसिजन-गाइडेड बमों और लोइटरिंग म्यूनिशन जैसी उन्नत प्रणालियों का इस्तेमाल किया. इसकी विशेषताएx इस प्रकार से हैं:

ऑपरेशन सिंदूर: जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के प्रतिशोध में 7 मई 2025 को भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा शुरू किया गया एक समन्वित सटीक हमला अभियान था. इसे भारतीय क्षेत्र से संचालित थलसेना, नौसेना और वायुसेना के व्यक्तिगत प्रयासों से अंजाम दिया गया था. इसके निशाने पर पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) में जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े आतंकी ठिकाने थे. इन हमलों का उद्देश्य भारत के खिलाफ हमलों की योजना बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले आतंकवादी बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करना था.

ऑपरेशन सिंदूर का घोषित उद्देश्य आतंकवादी शिविरों को नष्ट करना था. क्या यह हासिल किया गया है? हां, अस्थायी तौर पर, क्योंकि ये शिविर फिर से लगेंगे, हो सकता है कि वे उसी स्थान पर हों या किसी अन्य स्थान पर हों और हमें उन पर फिर से विचार करना पड़ सकता है.

भारतीय सशस्त्र बल, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीखे गए सबक को आगे भी जारी रखेंगे. प्रत्येक सेवा, ऑपरेशनों में हुई किसी भी गलती को सामने लाने के लिए आत्मनिरीक्षण करती है, ताकि भविष्य के लिए सबक सीखे जा सकें. यह एक आम कहावत है कि किसी सुरक्षित क्षेत्र में कमजोर बिंदु अंतर-बटालियन सीमाएं होती हैं. इसी प्रकार, जब प्रत्येक सेवा अपना आत्मनिरीक्षण कर रही होती है, तो अक्सर, प्रत्येक सेवा के उपयोग की अतिव्यापी भूमिकाओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है. ऐसा होने की संभावना है, क्योंकि कई बार प्रत्येक सेवा के महत्व को उजागर करने का प्रयास किया जाता है. इस सब में, प्रयास का अनुकूलन एक बड़ी क्षति बन जाता है.

इस लेख का उद्देश्य मिसाइलों और विमानों के संदर्भ में, मारक क्षमता के उपयोग का एक आलोचनात्मक विश्लेषण करना और भविष्य के लिए कुछ सबक निकालना है. हमें यह निष्कर्ष निकालने में सक्षम होना चाहिए कि क्या हमने अपने शस्त्रागार में प्रत्येक सेवा और हथियारों का सर्वोत्तम उपयोग किया है.

अब जबकि ऑपरेशन सिंदूर का प्रारंभिक चरण जल्द ही इतिहास बन जाएगा और यह अभियान निरंतर जारी रहेगा, हमें युद्ध के इन्हीं सिद्धांतों के अनुप्रयोग जैसे कुछ मुद्दों पर गौर करने की जरूरत है. आत्मनिरीक्षण करना और इन सवालों के जवाब ढूंढ़ना जरूरी है. क्या हम इस ऑपरेशन में अन्य विकल्पों पर विचार करके कुछ हजार करोड़ रुपये के विमान बचा सकते थे? हालांकि भारतीय वायुसेना ने अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप एक उत्कृष्ट भूमिका निभाई, क्या अन्य सेवाओं के कुछ अन्य संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं हुआ? ऐसे निर्णयों तक पहुंचने के लिए पर्दे के पीछे क्या विचार-विमर्श हुआ? ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? क्या कोई अवसर चूक गए? ये वे प्रश्न हैं, जो किसी के भी मन में तब आते हैं जब हम गंभीरता से विश्लेषण करते हैं कि क्या हम कुछ अन्य हथियार प्रणालियों का इस्तेमाल कर सकते थे, जो अधिक लागत प्रभावी, बेहतर लाभ देने वाली और साथ ही आश्चर्यजनक और शक्तिशाली भी होतीं.

युद्ध तीनों सेनाओं के बीच एक तालमेल है, जिसके परिणामस्वरूप सैनिकों, सामग्रियों और उपकरणों के संदर्भ में सर्वोत्तम लागत-लाभ अनुपात के साथ एक इष्टतम प्रयास प्राप्त होता है. उन युद्धों को छोड़कर जिनमें जमीन पर कब्जा करने या उसे नकारने के लिए जमीन पर कब्जा करने की आवश्यकता होती है, युद्ध शुरू होंगे, जारी रहेंगे और गोलाबारी के इस्तेमाल के साथ समाप्त होंगे. अलग-अलग लड़ना या किसी भी सेना या शाखा द्वारा प्रमुख भूमिका की तलाश करना, युद्ध के अच्छे पुराने सिद्धांतों जैसे प्रयास की मितव्ययिता, सहयोग, एकाग्रता आदि को नकार देता है.

हैदराबाद: भूमि आधारित मिसाइलें और ऑपरेशन सिंदूर. सफलता से बढ़कर कुछ नहीं. भारतीय सशस्त्र बलों ने हाल ही में शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर में सराहनीय प्रदर्शन किया और पाकिस्तान को युद्ध विराम के लिए मजबूर कर दिया. लक्ष्यों पर प्रभाव या ट्रंप की मध्यस्थता या अनुपस्थिति को लेकर कुछ हलकों में उठाए गए संदेहों के बावजूद, हमारे पास यह देखने और मानने के कारण हैं कि तीनों सेनाओं ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और शानदार सफलता हासिल की है. हमारे प्रधानमंत्री और सरकार ने राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय दिया है और स्पष्ट विजेता के रूप में उभरे हैं. राष्ट्र ने इसका जश्न मनाया है और हमें भारतीय सशस्त्र बलों की उपलब्धियों पर गर्व करते रहना चाहिए।

ऐतिहासिक रूप से और जैसा कि हमारी सेना की नियमावली में कहा गया है, अग्नि योजना हमेशा एक विशिष्ट विषय रही है और एक हथियार के रूप में तोपखाने की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है. दुनिया भर में, यह भूमिका आज भी कायम है. अग्नि योजना में, लक्ष्य के लिए सबसे उपयुक्त हथियार और गोला-बारूद का उपयोग करने के लिए एक विस्तृत विश्लेषण किया जाता है. प्रत्येक लॉन्चर, गोला-बारूद की विशेषताओं और लक्ष्य पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर, लागत-प्रभावशीलता को ध्यान में रखते हुए, आवंटन किया जाता है. यह किसी भी ऐसे ऑपरेशन से पहले एक सुविचारित प्रक्रिया है, जहां पैदल सेना के हथियारों के अलावा अन्य मारक क्षमता के उपयोग की कल्पना की जाती है.

विशेष रूप से पिछले कुछ दशकों में, मिसाइलों ने मार्गदर्शन प्रणालियों, प्रणोदन और वारहेड तकनीक में तेजी से प्रगति की है. चालक दल वाले विमानों के विपरीत, जो अपने पायलटों के कौशल और सहनशक्ति पर निर्भर करते हैं, मिसाइलें स्वायत्त या दूर से निर्देशित होती हैं, जिससे मानवीय भूल का जोखिम न्यूनतम होता है.

इस प्रकाश में, जब हम जांच करते हैं, तो ऐसे कई लक्ष्य थे, जिन्हें हमारी तोपखाना प्रणालियों द्वारा निशाना बनाया जा सकता था या बनाया जाना चाहिए था, चाहे वह रॉकेट हों या मिसाइल, ब्रह्मोस या यहां तक ​​कि पृथ्वी या अग्नि मिसाइल भी. ये अत्यधिक लागत प्रभावी हैं और फिर भी हमें विमानों की तुलना में अधिक दंड के साथ विनाश के समान परिणाम ला रहे हैं. ऐसा लगता है कि इस पहलू को महत्व नहीं दिया गया है. आइए सबसे पहले मिसाइल बनाम विमानों के विश्लेषण को देखें.

दोनों हथियार और प्रक्षेपण प्रणालियां सैन्य रणनीति और राष्ट्रीय रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. उनका अपना विशिष्ट स्थान है और कोई भी पूरी तरह से एक दूसरे की जगह नहीं ले सकता है. हालांकि, कई मामलों में मिसाइलों ने कुछ परिचालन संदर्भों में पारंपरिक चालक दल के विमानों की जगह ले ली है, जो गति, सटीकता, लागत-प्रभावशीलता और उत्तरजीविता के संदर्भ में विशिष्ट लाभ प्रदान करते हैं.

मिसाइलों की विशेषता सटीक मार्गदर्शन, सभी मौसमों में कार्य करने की क्षमता और कम संपार्श्विक क्षति है. आजकल, मिसाइलें सुपरसोनिक या यहां तक कि हाइपरसोनिक गति से भी चलती हैं, जिससे लक्ष्यों पर लगभग तुरंत हमला किया जा सकता है. तुलनात्मक रूप से, विमानों को उड़ान भरने, संचालन क्षेत्र तक पहुंचने और संभावित रूप से दुश्मन की वायु रक्षा प्रणालियों से बचने में समय लगता है. मिसाइलें तीव्र प्रतिक्रिया के लिए जानी जाती हैं और पूर्व-निवारक तथा प्रतिक्रियात्मक हमले करने में सक्षम होती हैं.

सैन्य खरीद में एक प्रमुख विचारणीय बिंदु अधिग्रहण और संचालन दोनों की लागत है. मिसाइलें, हालांकि कभी-कभी प्रति इकाई के आधार पर महंगी होती हैं, लेकिन जब इकाई और परिचालन लागत का विश्लेषण किया जाता है, तो उन्नत चालक दल वाले विमानों के बेड़े को बनाए रखने की तुलना में काफी अधिक लागत प्रभावी हो सकती हैं. अपनी कम परिचालन लागत, पायलट प्रशिक्षण या जोखिम की कमी, और बल गुणन के कारण ये विमान विमानों से बेहतर हैं. इनकी उत्तरजीविता और जोखिम न्यूनीकरण क्षमता, गतिरोध क्षमता में कमी, और अच्छी तरह से प्रशिक्षित पायलटों के मामले में मानव हताहतों को न्यूनतम करने की क्षमता के कारण अत्यधिक उच्च है.

मिसाइलें तैनाती के कई विकल्प भी प्रदान करती हैं और इन्हें विमानों की तुलना में विशिष्ट मिशन आवश्यकताओं के अनुरूप आसानी से तैयार किया जा सकता है. ये संचालन, निवारण और बहुमुखी प्रतिभा में व्यापक रणनीतिक लचीलापन प्रदान करती हैं. ब्रह्मोस कई अनूठे लाभ प्रदान करता है, जो इसे आक्रामक और रक्षात्मक, दोनों ही प्रकार के अभियानों में विशिष्ट बनाते हैं. यह एक सुपरसोनिक मिसाइल है, जिसकी 500 किमी की गतिरोध क्षमता है, यह स्वयं-आक्रमणकारी है, प्रतिक्रिया समय कम है, सटीकता और मारक क्षमता है, और इसकी लागत विमानों के उपयोग की तुलना में कहीं अधिक किफायती है. जमीनी लॉन्चर, हवाई लॉन्चर या विमानों के उपयोग से कहीं बेहतर हैं.

इतिहास में इसके उत्कृष्ट उदाहरण खाड़ी युद्ध में हैं, जहां अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन द्वारा टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों के उपयोग ने दुश्मन के बुनियादी ढांचे और कमान केंद्रों को न्यूनतम जोखिम में डालने की क्षमता का प्रदर्शन किया. साथ ही जहाजों और पनडुब्बियों की सुरक्षा से इराकी क्षेत्र में गहरे लक्ष्यों पर हमला किया.

इसी प्रकार, सीरियाई गृहयुद्ध में मिसाइलों का लाभप्रद रूप से उपयोग किया गया था, और रूस-यूक्रेन युद्ध, इजराइल-ईरान/हमास/हौथी युद्ध में भी इनका उपयोग किया जा रहा है.

मिसाइलों के कई फायदे तो हैं, लेकिन उनकी सीमाओं पर ध्यान देना भी जरूरी है. विमानों में अब भी लंबी उड़ान अवधि, खुफिया जानकारी जुटाने, माल परिवहन और मानवीय निर्णय लेने की क्षमता के मामले में विशिष्ट लाभ हैं. इस संदर्भ में, यह समझना जरूरी है कि मिसाइलों और विमानों, दोनों की अपनी-अपनी भूमिकाएं हैं और उन्हें उसी रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए. उपलब्धता, अतिव्यापी पहुंच और लागत आदि के मुद्दों को छोड़कर, दोनों का इस्तेमाल लागत को अनुकूलित करते हुए सर्वोत्तम तरीके से किया जाना चाहिए. ऑपरेशन सिंदूर में, ऐसे कई लक्ष्य थे, जिन्हें हमारी मिसाइल प्रणालियों को सौंपा जा सकता था या सौंपा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

युद्ध महंगे होते हैं. यह एक अच्छी बात है. लेकिन लागत को कम करने में सैन्य नेतृत्व की बहुत बड़ी भूमिका होती है. आइए, अब हम ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल की जा सकने वाली या इस्तेमाल की जा सकने वाली मिसाइलों और विमानों की व्यापक लागत तुलना पर ध्यान केंद्रित करें.

एक ब्रह्मोस मिसाइल की अनुमानित प्रति इकाई लागत संस्करण और विन्यास के आधार पर ₹ 18-22 करोड़ के बीच होती है. आमतौर पर पृथ्वी मिसाइल, ब्रह्मोस से सस्ती है. इसकी अनुमानित लागत लगभग 4-7 करोड़ रुपये है, जबकि अग्नि इकाई की लागत रेंज और प्रौद्योगिकी के आधार पर काफी भिन्न होती है, अग्नि-I की अनुमानित लागत लगभग 35-50 करोड़ रुपये है.

अब आइए राफेल पर नजर डालें, जिसकी कीमत हथियारों, पुर्जों और संबंधित बुनियादी ढांचे सहित परिचालन लागत घटाकर प्रति विमान ₹800-900 करोड़ है. मिराज 2000 की कीमत ₹300-400 करोड़ है. सुखोई-30MKI की कीमत ₹450-550 करोड़ है.

इसके अलावा, हमें पायलट लागत पर भी गौर करना होगा. मिसाइल और विमान के इस्तेमाल की एक साधारण तुलना, जब पहुंच, सटीकता और क्षमता मौजूद हो, तो हम एक राफेल खोने के बजाय लगभग 40 ब्रह्मोस मिसाइलें या 200 पृथ्वी मिसाइलें दाग सकते थे. यही रणनीतिक लचीलापन ऑपरेशन सिंदूर में उपलब्ध था.

यह निश्चित रूप से वायुशक्ति की आवश्यकता को नकारने के लिए नहीं है, बल्कि इस मुद्दे को उजागर करने के लिए है कि कुछ लक्ष्यों को मिसाइलों द्वारा आसानी से निशाना बनाया जा सकता था. उल्लेखनीय है कि राफेल, मिराज और सुखोई, प्रत्येक के दो विमानों को खोने पर परिचालन लागत सहित लगभग 4000 करोड़ रुपये का नुकसान होगा. कल्पना कीजिए कि उसी मात्रा से कोई 200 ब्रह्मोस मिसाइलें दाग सकता है, जो समान लक्ष्य विनाश की क्षमता रखती हैं.

युद्ध किसी भी हथियार, उपकरण, रणनीति, उपयोग या यहां तक कि रणनीति को तैनात करने और उसे अद्यतन करने के लिए सबसे अच्छे परीक्षणों में से एक है. क्या हमने ब्रह्मोस या लोइटरिंग गोला-बारूद जैसे भारत में निर्मित हथियारों और उपकरणों को आजमाने का प्रयास किया? ऐसा प्रयास उन्हें सभी कोणों से मान्य कर सकता था, जैसे कि सीमा, सटीकता और परिशुद्धता, मारक क्षमता, मार्गदर्शन प्रणाली और यहाँ तक कि संपार्श्विक क्षति जैसे मुद्दे भी. हम नई तकनीकों और उपयोग दर्शन को अद्यतन, परिष्कृत या विकसित भी कर सकते थे. हमें इसकी जानकारी नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप यह संदेह बना रहता है कि क्या हमने कोई अवसर गवां दिया है.

जब भारतीय सेना का पूरा ध्यान उग्रवाद-विरोधी अभियानों पर केंद्रित हो जाता है और पूर्णकालिक युद्ध बहुत कम होते हैं, तो तीनों सेनाओं या यहां तक कि सेना के भीतर सभी सेनाओं के सर्वोत्तम उपयोग को समझना अपना ध्यान खो देता है. एक-दूसरे का महत्व और परस्पर निर्भरता केवल युद्ध में ही सबसे अच्छी तरह समझी जाती है, न कि उग्रवाद-विरोधी परिदृश्य में. अलग-अलग काम करने और युद्ध को सेवा या विशिष्ट सेना में बदलने से तालमेल नहीं बनता.

उपरोक्त बातें अग्नि नियोजन के महत्व को उजागर करती हैं, जिसमें तीनों सेवाएं शामिल होती हैं. यद्यपि प्रत्येक सेवा की व्यापक भूमिकाएं स्पष्ट रूप से वर्णित या अवधारणाबद्ध हैं. फिर भी तीनों सेवाओं के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, ताकि सर्वोत्तम लक्ष्य के लिए सर्वोत्तम हथियार सुनिश्चित किया जा सके और लागत प्रभावशीलता को भी ध्यान में रखा जा सके. इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो रंगमंचीकरण महत्वपूर्ण हो जाता है. किसी भी प्रकार की क्षेत्रीय लड़ाई की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए और हर कीमत पर रचनात्मक सहयोग का उपयोग किया जाना चाहिए. परिवर्तन का प्रतिरोध, विशेष रूप से वरिष्ठ पदों पर, सशस्त्र बलों में सामंजस्य के लिए एक बाधा है. हमें लागत प्रभावी युद्ध लड़ने और सभी संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने पर ध्यान देने की आवश्यकता है. सर्वोत्तम लक्ष्य के लिए सर्वोत्तम हथियार ही प्रबल होना चाहिए. भारत में निर्मित उत्पादों का युद्ध में मूल्यांकन किया जाना चाहिए.