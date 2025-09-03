नई दिल्ली: 'रण संवाद 2025' के तहत एमपी के महू में आयोजित एक फायरसाइड चैट में बोलते हुए, वायुसेना प्रमुख, एयर मार्शल एपी सिंह ने कहा, 'मुझे लगता है कि शीर्ष स्तर पर संयुक्त योजना और समन्वय की जरूरत है. अगर इससे दिशाएं मिलती हैं, तो चीजें ठीक हो जाएंगी. हमें निचले स्तर पर एक और ढांचे (यानी थिएटर कमांड) की जरूरत नहीं है.' उन्होंने आगे कहा, 'इस समय सब कुछ बाधित करके एक ढांचा (थिएटर कमांड) बनाना, मुझे नहीं लगता कि यह बहुत अच्छा विचार है.'

War Planning: वायु सेना ने ऑपरेशन सिंदूर, जो एक सीमित अभियान था, में अपनी श्रेष्ठता साबित की. इसने पाकिस्तान की वायु शक्ति को कमजोर करने और उसकी सामरिक संपत्तियों को कमजोर करने में अहम भूमिका निभाई. इससे उसे युद्ध विराम के लिए नई दिल्ली से संपर्क करने पर मजबूर होना पड़ा. संसाधनों की कमी के कारण, वायुसेना का हमेशा से मानना ​​रहा है कि वे सीमित वायु संपत्तियों को थिएटर कमांड में नहीं बांट सकते और इन्हें केंद्रीकृत नियंत्रण में ही रहना चाहिए. उसका मानना ​​है कि थिएटर कमांडरों द्वारा लगाए गए अवरोधों के कारण वह वर्तमान में उन्हें नियोजित करने में सक्षम नहीं हो सकता है.

वायु सेना प्रमुख द्वारा प्रस्तावित प्रणाली के तहत, मुख्यालय आईडीएस (एकीकृत रक्षा स्टाफ) एक संयुक्त योजना और समन्वय केंद्र स्थापित करेगा. इसमें तीनों सेना प्रमुख सीडीएस के अधीन मिलकर काम करेंगे. वे नियोजित किए जाने वाले बल के स्तर का निर्धारण करेंगे. साथ ही साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संयुक्त रूप से कार्य करेंगे. इससे वायु सेना मुख्यालय को यह निर्धारित करने में मदद मिलेगी कि उसे किस प्रकार के विमानों की आवश्यकता है. साथ ही निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक गोला-बारूद भी.

इस तरह की संरचना और समन्वय के स्तर सेना प्रमुखों और सीडीएस के बीच समझ पर निर्भर होंगे. यह वर्तमान में आदर्श हो सकता है, लेकिन जनरल बिपिन रावत के कार्यकाल के दौरान ऐसा नहीं था, यह एक सर्वविदित तथ्य है, जिसे और विस्तार देने की आवश्यकता नहीं है. इसलिए, धारणाओं और व्यक्तिगत विचारों में अंतर के कारण इस प्रणाली के पटरी से उतरने की संभावना है.

ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम के दो सप्ताह बाद शुरू किया गया था. इससे पाकिस्तान को अपने संसाधनों को तैनात करने का समय मिल गया, क्योंकि उसे भारतीय हमले की आशंका थी, जिसके संकेत राजनीतिक नेताओं ने दिए थे. आश्चर्य की बात यह थी कि भारत ने किस तरह जवाब दिया. शुरुआती भारतीय प्रतिक्रिया आंशिक रूप से त्रुटिपूर्ण थी, क्योंकि उसने आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान की वायु रक्षा को कमजोर नहीं किया. हालांकि, इसके बाद किया गया हमला, पाकिस्तान की हवाई सुरक्षा को ध्वस्त करने के बाद, उसके लिए घातक साबित हुआ.

पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के बीच के अंतराल का उपयोग पाकिस्तानी शिविरों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने, जवाबी हमले की योजना बनाने और हमलों की तैयारी के लिए किया गया. ऐसा इसलिए था, क्योंकि सेना मुख्यालयों ने ऐसी किसी आकस्मिक स्थिति की कल्पना नहीं की थी. पूरी व्यवस्था अस्थायी थी, लेकिन एक छोटे से ऑपरेशन के लिए सफल रही, जिस पर कड़ी निगरानी की जरूरत थी. इसकी प्रभावशीलता कई खुफिया और तकनीकी एजेंसियों की भागीदारी के कारण भी थी, जिनका नेतृत्व मुख्यतः राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार करते थे, जिनकी जानकारी निर्णायक साबित हुई.

दूसरी ओर, एक थिएटर कमांड में इन सभी एजेंसियों के प्रतिनिधि होने चाहिए, अगर उसकी संरचना सही ढंग से नियोजित हो. पाकिस्तानी मोर्चे के लिए जिम्मेदार पश्चिमी थिएटर कमांड के पास किसी भी दुस्साहस का मुकाबला करने के लिए हमेशा विकल्प मौजूद रहेंगे. ऐसी किसी घटना पर प्रतिक्रिया देने में एक पखवाड़े से ज़्यादा समय लगने की संभावना नहीं है. जितनी तेजी से प्रतिक्रिया होगी, उतना ही ज़्यादा प्रभाव और संदेश उतना ही मजबूत होगा. साथ ही, ऐसे ऑपरेशनों को राजनीतिक मंजूरी के बाद, उनके कार्यान्वयन के लिए ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टॉफ से मंजूरी लेनी होगी.

दूसरा, क्या ऐसा ही समन्वय केंद्र युद्ध में भी उतना ही प्रभावी होगा, जो सशस्त्र बलों की प्राथमिक भूमिका है, जबकि एकल सेना द्वारा संचालित लघु अभियान में सेना की कार्रवाई मुख्यतः एक ही क्षेत्र तक सीमित रहती है. युद्ध में केवल वायु शक्ति ही शामिल नहीं होती, बल्कि सेना की स्ट्राइक संरचनाओं सहित सभी बलों का समन्वित उपयोग भी शामिल होता, जो इस बार नदारद था.

इन्हें सामान्य निर्देशों के अलावा, नई दिल्ली, जहां सेना मुख्यालय स्थित हैं, से नियंत्रित नहीं किया जा सकता. अभियानों का समन्वय कमान स्तर पर किया जाता है और राष्ट्रीय उद्देश्य और अंतिम स्थिति के आधार पर कोर और उससे नीचे के स्तरों पर क्रियान्वित किया जाता है. प्रभावी और संयुक्त योजना के लिए दो सेना कमान मुख्यालय एक साथ स्थित नहीं हैं.

वर्तमान संरचना में, सेना अपनी परिचालन योजनाओं में गारंटीकृत वायु शक्ति संसाधनों पर भी निर्भर नहीं रह सकती, क्योंकि ये नई दिल्ली से नियंत्रित होते हैं और वायु सेना की रणनीतिक और परिचालन योजनाओं पर निर्भर होते हैं.

ऐसे परिदृश्य में सबसे अच्छा ढांचा थिएटर कमांड होगा. ऑपरेशन सिंदूर कोई नई सामान्य स्थिति नहीं है जिस पर भविष्य के सभी अभियान, जिनमें एक लंबा युद्ध भी शामिल है, आधारित होंगे. जैसा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उसी कार्यक्रम में कहा था, 'आज के दौर में, यह अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है कि युद्ध कब समाप्त होगा.' उन्होंने आगे कहा कि यह महीनों से लेकर वर्षों तक चल सकता है.

तीसरा, वायु सेना मुख्यालय थिएटर कमांड स्वीकार करने को तैयार क्यों नहीं है? क्या उसे लगता है कि थिएटर कमांडर संसाधन साझा करने में हिचकिचाएगा? अगर ऐसा है, तो यह बात बेमानी है. थिएटर कमांडर भी सीडीएस और ज्वॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अधीन काम करते हैं और इसलिए सभी निर्देशों का पालन करेंगे.

ऑपरेशन सिंदूर जैसी जवाबी कार्रवाई, सीमित उद्देश्यों और लक्ष्यों के साथ, बहुत अलग होती है और उसी तरह समन्वित की जा सकती है. इसके अलावा, पाकिस्तान के किसी दुस्साहस पर भारत की अगली प्रतिक्रिया ऑपरेशन सिंदूर की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती. ऐसे में वायु सेना प्रमुख द्वारा प्रस्तावित संरचनाएं अनुपयुक्त हो सकती हैं.

उत्तरी क्षेत्र में घुसपैठ एक और नियमित घटना है जिसके लिए जवाबी कार्रवाई की आवश्यकता होती है. वर्तमान दृष्टिकोण घुसपैठ को रोकना और बातचीत शुरू करना है. भारतीय सशस्त्र बलों को आस-पास के क्षेत्रों में अपने बलों द्वारा इसी तरह के जवाबी उपायों पर विचार करना होगा, ताकि बातचीत में तेजी आए और समाधान निकल सके. हालांकि ऐसे अभियान सेना के नेतृत्व में होंगे, लेकिन आंतरिक क्षेत्रों से अतिरिक्त बलों की आवाजाही के लिए वायु शक्ति की आवश्यकता होगी. तनाव बढ़ने की स्थिति में वायु शक्ति की भी आवश्यकता होगी. इसे थिएटर कमांड द्वारा सबसे अच्छा नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि वे पूरे मोर्चे के लिए ज़िम्मेदार होंगे.

जैसा कि वायु सेना प्रमुख ने सही कहा, साइबर, अंतरिक्ष, एआई और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध पर भी जोर देने की आवश्यकता है. ये सभी संगठन थिएटर कमांड का हिस्सा होंगे और सेवा मुख्यालयों के स्तर के बजाय कहीं अधिक घनिष्ठ रूप से एकीकृत होंगे.

वायु सेना प्रमुख ने यह भी कहा कि थिएटर कमांड एक पश्चिमी अवधारणा है और इसकी नकल नहीं की जानी चाहिए. हालांकि यह शब्द पश्चिमी हो सकता है, लेकिन कमांडों को भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया जा रहा है.

सशस्त्र बलों की वर्तमान संरचना, जिसमें अधिकांश शब्दावली, परंपराएं और रीति-रिवाज शामिल हैं, भी अंग्रेजों से ली गई है. साथ ही कुछ संशोधनों के साथ युद्ध की बदलती अवधारणाओं और सीखों से प्रेरित हैं. इसी प्रकार, थिएटर कमांडों को भारतीय खतरों से निपटने के लिए अनुकूलित करने की आवश्यकता है. यदि आवश्यक हो, तो एक नई शब्दावली भी गढ़ी जा सकती है.

सच यह है कि तीनों सेनाओं को शामिल करते हुए रणनीतिक और परिचालन योजनाएं बनाना और राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उनकी मूल शक्तियों का उपयोग करना सर्वोपरि है. यह केंद्रीकृत नियंत्रण के बजाय थिएटर कमांड के माध्यम से ही संभव है. यदि केंद्रीकृत नियंत्रण ही एकमात्र समाधान होता, तो वायु सेना में 7 कमांड क्यों होते? वायु सेना मुख्यालय पर्याप्त होने चाहिए. अब समय आ गया है कि सशस्त्र बल राष्ट्रहित के लिए अपने व्यक्तिगत मतभेदों को दरकिनार कर दें.